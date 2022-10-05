Реальный рост ВВП Грузии в 2022 году составит 8,8% вместо ожидаемых 5,5%, говорится в последнем отчете Всемирного банка. Международные эксперты отмечают, что это явление носит временный характер и обусловлено возросшей миграцией из России.

Прогноз сулит Грузии самые высокие показатели роста ВВП в Европе и Центральной Азии, и власти не преминули отметить свой вклад в развитие грузинской экономики. На встрече премьер-министра с представителями Бизнес-ассоциации Грузии 4 октября Ираклий Гарибашвили отметил, что экономика Грузии быстро восстановилась после пандемии, и в 2021 году рост экономики составил 10,4%, а за восемь месяцев 2022 года темп экономического роста был зафиксирован на уровне 10,3%.

«Несколько дней назад был опубликован уровень инфляции по всей Еврозоне – средний показатель уже двузначный, 11%, если не ошибаюсь. Это Европейский союз, который является одним из основных рынков мира. Инфляция в некоторых странах превысила 20%. Основное отличие: у них, в отличие от нас, сокращение экономики, спад. У нас двузначный экономический рост, который уравновешивает эту проблему», – отметил Гарибашвили.

Многие эксперты в Грузии и за рубежом отмечают, что чудес в экономике не бывает – двузначный рост ВВП носит временный характер и в первую очередь обусловлен массовой миграцией из-за происходящих по соседству трагических событий.

В целом, по мнению экспертов, рост экономической активности обусловлен не столько ростом производства, сколько удачно сложившейся международной конъюнктурой: с марта по октябрь в Грузию поступило около двух миллиардов долларов в виде переводов из-за рубежа – около половины из них перечислены из России.

По словам регионального директора Всемирного банка на Южном Кавказе Себастьяна Молинеуса (Sebastian Molineus), ожидается, что в 2023 году экономический рост в Грузии замедлится до 4,2%, отражая как ослабление импульса к сильному восстановлению в текущем году, так и замедление экономического роста в Европейском союзе, и более резкое, чем ожидалось, падение производства в России в 2023 году.

«Что касается Грузии, то мы прогнозируем темпы экономического роста на уровне 8,8%, что на данный момент является самым высоким показателем во всем регионе Европы и Центральной Азии. Во многом это связано с увеличением местного спроса, а также с туризмом и денежными переводами. В то же время мы считаем, что и правительство Грузии, и Национальный банк должны сохранять бдительность, так как в случае роста инфляции потребуется ужесточение монетарной политики, и мы бы советовали правительству придерживаться осмотрительного подхода к фискальной политике и использовать любые дополнительные доходы для частичного облегчения бюджетного бремени», – заявил Себастьян Молинеус Общественному вешателю Грузии.

Между тем 21 сентября Азиатский банк развития тоже опубликовал обновленные прогнозы по Кавказскому региону, согласно которым экономика Грузии вырастет на 7% в этом году и на 5% в следующем. Что касается инфляции, то АБР прогнозирует ежегодный рост потребительских цен в Грузии на 11% в 2022 году.

«В последние дни значительно увеличился приток граждан России в страны Южного Кавказа – приток мигрантов положительно сказался на экономике Грузии, хотя это и имеет разовый эффект», – заявила директор по региональному сотрудничеству и координации операций Департамента Центральной и Западной Азии Лязиза Сабырова в ходе 55-й ежегодной встречи в виртуальном режиме:

«Во время первой волны миграции россияне, приехавшие в соседние страны, были в основном специалистами в области информационных технологий, они приезжали с соответствующими средствами и начинали новый бизнес, что положительно сказалось на экономике Южного Кавказа, Грузии и Армении, поэтому Азиатский банк развития почти удвоил прогноз экономического роста этих стран до 7%, но это, вероятно, лишь разовый эффект, и многое будет зависеть от экономического положения России в будущем», – сказала Сабырова.

Кроме прочего, довольно успешный туристический сезон также внушительно пополнил казну Грузии: по прогнозу Национальной администрации туризма, по итогам года доходы от этой сферы выйдут на показатели 2019 года – до трех миллиардов долларов.