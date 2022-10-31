Правительство Абхазии утвердило проект бюджета на 2023 год, теперь работу с ним начнет парламент. По мнению экономиста Ахры Аристава, несмотря на то, что многие депутаты поддерживают власть, маловероятно, что они такой бюджет поддержат. Эксперт уверен, что при составлении бюджета правительство проигнорировало послание президента, не заложило в финансовый план поддержку национальной экономики, развитие сельского хозяйства и поддержку малого и среднего бизнеса.

– Ахра, буквально на днях кабинет министров утвердил бюджет Республики Абхазия на 2023 год. Знакомы ли вы с этим бюджетом и какое впечатление он на вас произвел?

Президент четко сказал, что надо поддержать малый бизнес, надо поддержать сельхозпереработку и экспорт. В бюджете мы этого не видим

– Да, я знаком с бюджетом, принятым кабинетом министров, из тех данных, которые попали в прессу. Впечатление негативное. Дело в том, что по параметрам доходов и по параметрам расходов первое, что бросается в глаза, – правительство неспособно хотя бы в одном направлении аккумулировать средства и эту проблему решить. Например, ни в энергетике, ни в сфере обороны или в сфере образования, ни в других сферах. Второй момент: правительство не учло в своей работе над этим основополагающим документом на ближайший год тезисы из послания президента. Президент четко сказал, что надо поддержать малый бизнес, надо поддержать сельхозпереработку и экспорт. В бюджете мы этого не видим, наоборот, мы видим, что расходы на национальную экономику резко сократились, примерно, на 10%, в районе 440 млн рублей, и не увеличилась сумма поддержки сельхозпроизводителей. Она как была 100 млн, так и осталась на следующий год. Естественно, эта сумма не отражает уровня послания президента, она должна быть как минимум в два-три раза увеличена. Они просто это проигнорировали. И третий момент – это, конечно, колоссальный размер заложенного дефицита. Это говорит о том, что правительство не знает, где найти доходы для того, чтобы обеспечить расходы.

– Ахра, могли бы вы пояснить, насколько серьезным является дефицит бюджета и почему такой дефицит образовался, потому что министр финансов Владимир Делба на заседании кабмина говорил о том, что этот дефицит является безопасным и некритичным? Что вы об этом думаете?

– Такая оценка должна чем-то подкрепляться, но она ничем не подкреплена. Дело в том, что из 1 млрд 700 млн рублей дефицита подтверждены доходы только на 800 млн рублей кредитом Национального банка. Второй момент, почему я вначале и обратил внимание на то, что правительство сокращает расходы на национальную экономику и при этом увеличивает расходы. Это то же самое, как, если вы не будете кормить корову, вы не получите с нее молока. Естественно, экономику надо финансировать, тогда можно рассчитывать на дополнительные доходы. А то, что делает правительство… Да, у них есть желание потратить деньги, которые они не заработали. Вот и все.

Получается, что они на национальную экономику не рассчитывают. То есть весь их прогноз будет зависеть от туристического потока, а если не будет такого туристического потока, что они будут делать?

Доходов нет, потому что третий год нет никаких реформ, вот просто никаких! Невозможно, ничего не реформируя, в современном цифровом мире на что-то претендовать. Тем более, вы задали вопрос о дефиците. Дефицит заложен именно в республиканский бюджет. То есть в бюджете размером 4,5 млрд рублей 1,7 млрд заложен дефицит. Это более 30%. Они на 22% увеличили прогнозные показатели по НДС на границе, на что они рассчитывают? Что товаров больше завезут или цены вырастут? Я не знаю, из чего они исходили. Мы видим стабилизацию цен, на некоторые товары цены упали на 5-10%, почему они на это тоже рассчитывают, непонятно. Потом, у них НДС на границе заложен в размере почти 1,5 млрд рублей, а НДС внутри страны – только 1,1 млрд рублей, рост тоже заложен в районе 10%. Получается, что они на национальную экономику не рассчитывают. То есть весь их прогноз будет зависеть от туристического потока, а если не будет такого туристического потока, что они будут делать? Они не то что дефицит, они то, что запланировали как твердые доходы тоже могут не получить.

Этот бюджет у них получился высокорискованный. Либо они должны предложить комплекс мер по тому, как обеспечить гарантировано доходы. Но комплекса мер они тоже не предложили. Ну, например, уменьшение доли наличного оборота, перевод его в безналичный, уменьшение доли неучтенных товаров на рынке, борьба с контрабандой… Ну, ничего вообще правительство не предложило в виде убедительных аргументов для того, чтобы такой бюджет можно было поддержать. Несмотря на то, что многие депутаты поддерживают эту власть, я очень сомневаюсь, что они такой бюджет поддержат.

– Могли ли бы вы, Ахра, отметить в этом бюджете что-нибудь позитивное? Вот, например, Владимир Делба говорил о существенном росте собственных доходов?

– Не могу я отметить ничего позитивного. Рост связан с ростом цен, не более того. И то рост цен гораздо выше за эти два года, нежели рост доходов бюджета. То есть рост доходов бюджета даже не соответствует инфляции.

– О чем это говорит?

Непонятна политика правительства. Основное – экономика, безопасность, образование, здравоохранение, раскройте постатейно, где политика правительства, направленная на укрепление основ государства?

– Это подтверждает то, что говорила Хатуна Шатипа, что доля неучтенной теневой экономики выросла значительно и превысила 60%, вот о чем это говорит. Параметры нынешнего бюджета подтверждают, что правительство рассчитывает только на туристов – это раз. На то, что под туристов завезут больше импортных товаров – это два. При этом оно вообще не хочет инвестировать в экономику – это три. И проводить реформы – четыре. Что тут непонятно? Где тут положительное? Например, оборона, если делать адекватные выводы о том, что произошло в Карабахе, что, мы видим, происходит в Украине, естественно, армию надо модернизировать хотя бы минимально, здесь точно в 100 млн рублей не уложишься. То же образование, надо увеличивать вложения, надо модернизировать систему здравоохранения. Да, понятно, что сейчас нет такой проблемы с коронавирусом, но, по крайней мере, можно было на том же уровне оставить расходы на медицину, но они взяли и сократили их. Непонятна политика правительства. Основное – экономика, безопасность, образование, здравоохранение, раскройте постатейно, где политика правительства, направленная на укрепление основ государства? Нигде этого нет. Есть желание потратить много денег, но нет возможности их заработать. Это все последствие отсутствия реформ.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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