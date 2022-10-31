Изида Чаниа

Просматривая абхазские информационные ресурсы в последнее время, я начинаю терять ориентиры. Где мы находимся, кто наш президент и почему более 90% информации не имеет отношения к Абхазии, иногда даже косвенного? Хотя, конечно, трудно отрицать, что в нынешнем мире все взаимосвязано.

В марте нынешнего года была предпринята попытка преодолеть информационную блокаду Абхазии. Внешнеполитическое ведомство Абхазии создало многофункциональный медиацентр, призванный говорить про Абхазию и об Абхазии, о которой мало кто знает в мире. Отличная идея: важность доступа к информации о внешней политике нашей страны понятна каждому гражданину. Цели и задачи информационного ресурса определили на открытии медиацентра глава МИД Инал Ардзинба и президент Аслан Бжания. Министр отметил, что задача медиацентра регулировать информационную политику страны, «чтобы значимость Абхазии была еще больше», а президент Аслан Бжания уточнил, что теперь «образ нашей страны будет доводиться до большой аудитории в более позитивном плане».

Помочь в формировании образа Абхазии вызвались коллеги из России: Маргарита Симоньян сообщила, что «будет счастлива принимать в этом участие», а ее муж Тигран Кеосаян заявил о том, как важно распространять информацию об Абхазии. Все похлопали в ладоши и стали ждать информационного прорыва с подачи молодого и энергичного министра.

Прошло полгода, и я решила оценить КПД столь помпезно открытого медиацентра. И пришла к выводу, что то ли его создатели лукавили, то ли что-то пошло не так. Чтобы меня не обвинили в предвзятости, я решила обратиться к цифрам, которые, как известно, упрямая вещь. Итак, вот каким образом телеграм-канал «Медиацентр МИД Абхазии» «доводит образ нашей страны до большой аудитории». Согласно статистике, больше всего новостей на канале не являются собственной информацией и не рассказывают об Абхазии. К примеру, из 80 сообщений, опубликованных в первой декаде октября, только 26 сообщений имели непосредственное отношение к Абхазии. За весь октябрь только в двух сообщениях на телеграм-канале МИД Абхазии упоминалась абхазская диаспора. Видимо, у МИД Абхазии интерес к иностранным агентам гораздо выше, чем к родной диаспоре в странах Востока (но это так, эмоции).

Самым популярным политиком на абхазском телеграм-канале МИД Абхазии стал президент России Владимир Путин. За все время существования ресурса его имя упоминалось 110 раз. За октябрь – 43. А вот имя президента нашей собственной страны Аслана Бжания в октябре произнесли только семь раз, а за все время существования канала – 39 раз. Намного чаще собственного президента в октябре нынешнего года в телеграм-канале упоминали и президента Белоруссии – 18 раз. Интерес к Лукашенко вырос, очевидно, после его визита в Абхазию, до этого о нем вспоминали реже. Но как объяснить, что о президенте собственной страны на телеграм-канале МИД Абхазии говорится реже, чем о президенте Турции Эрдогане, Украины – Зеленском или Азербайджана – Алиеве. По количеству упоминаний нашему президенту Бжания уступил только президент Америки Джо Байден – его вспомнили всего три раза.

О самом министре иностранных дел Инале Ардзинба на сайте говорится меньше, чем о Путине, но больше, чем о президенте Абхазии: 34 раза в октябре и 171 – за весь период. Между тем, по Конституции, именно президент определяет основные направления внутренней и внешней политики, официально представляет государство в международных делах, подписывает межгосударственные договоры.

А теперь немного о качестве информации о событиях в Абхазии и внешней политике нашей страны. Здесь очевидный провал – очень скудная информация, в которой, уж простите за тавтологию, минимум информации, даже о Женевских дискуссиях, которые являются прямым делом МИД Абхазии.

Должна отметить, что мне понятно стремление оказать информационную поддержку стратегическому партнеру, но у меня вызывает удивление, что при этом полностью забывают о собственных интересах и интересах своих граждан. В результате мы понятия не имеем о внешнеполитической деятельности руководства нашей страны, о намерении по проведению экономических и политических переговоров, признании других стран или планах о вхождении в союзные образования. А ведь эту информацию мы должны получать в первую очередь от собственного Министерства иностранных дел, раз уж они бросили ресурсы на создание целого медиацентра, а не из иностранных СМИ. А уж о ситуации в Йемене, Корее и Австралии мы как-нибудь узнаем, с божьей помощью, сами, из первоисточников.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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