Сергей Лавров принял главу югоосетинского МИДа

В Москве во вторник состоялись переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД самопровозглашенной республики Южная Осетия Ахсаром Джиоевым. Об этом сообщила пресс-служба югоосетинского ведомства.

«Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней политической повестки и перспективам дальнейшего укрепления взаимодействия в различных сферах югоосетино-российского межгосударственного сотрудничества. Переговоры прошли в атмосфере открытости, дружбы и взаимопонимания», – говорится в сообщении.

Во встрече с югоосетинской стороны также приняли участие замглавы МИДа Андрей Цховребов и югоосетинский посол в Москве Знаур Гассиев.

«В этот же день в Министерстве иностранных дел России состоялись двусторонние консультации, на которых были предметно рассмотрены актуальные вопросы двусторонних отношений, проблематика сохранения и укрепления существующей системы региональной безопасности, в том числе положение дел на Женевских международных дискуссиях в контексте ситуации, складывающейся на международной арене», – рассказали в Цхинвали.

На сайте российского МИДа информация о встрече Лаврова и Джиоева пока не опубликована.