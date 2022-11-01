Апелляционный суд Грузии в среду огласит решение по делу Ники Гварамия

Апелляционный суд огласит свое решение по приговору основателю оппозиционного телеканала «Мтавари Архи» Нике Гварамия в среду, в 11.00. Судьи - Мераб Джорбенадзе, Лаврентий Маглакелидзе и Давид Мимисеишвили - удалились на совещание еще 24 октября.

Речь идет о приговоре Тбилисского городского суда от 15 мая, который приговорил Гварамия к 3,5 годам лишения свободы - это крайняя мера по статье «превышение полномочий», пишет агентство «Новости-Грузия». Суд счел Гварамия виновным в том, что его семья использовала дорогостоящий автомобиль Porsche, полученный от частной компании в обмен на размещение рекламы. Это, по мнению суда, нанесло ущерб интересам телекомпании «Рустави-2», которой он на тот момент управлял.

Авторитетные местные правозащитные организации и оппозиционные политики расценивают дело Гварамия как политически мотивированное.

В последнем слове подсудимого Гварамия заявил, что пойдет до конца, вплоть до разбирательства в Европейском суде по правам человека. «Я надеюсь выйти. Моя судьба не решается только здесь, не только перед грузинским судом, поскольку впереди Страсбургский суд», - заявил он.