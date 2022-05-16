Как обезглавили «Главный» канал

Скандальный вердикт тбилисского городского суда по делу гендиректора оппозиционного ТВ «Мтавари» Ники Гварамия с новой остротой поднял вопрос о политизированности грузинской Фемиды. В бытность гендиректором телекомпании «Рустави 2» он не раз заявлял, что в качестве медиаменеджера будет способствовать смене власти «Грузинской мечты». Ника Гварамия осужден на 3,5 года заключения по статье «злоупотребление должностными полномочиями», его этапировали в руставскую тюрьму №12 прямо из зала суда. Сегодняшний вердикт ставит под сомнение приверженность Грузии верховенству закона, говорится в заявлении посольства США. Это может негативно отразиться на европейских перспективах страны, считают оппоненты власти и правозащитные НПО.

«Я правда не ожидала такого», – не сдерживая слез, сказала после оглашения приговора журналистам жена Ники Гварамия Софо Лилуашвили, и продолжила:

«Могу сказать то, что скажу своим детям, когда они вернутся из школы: чтобы они крепились, а мы объединились и вместе с Никой, все вместе обрели свободу».

В это время гендиректора ТВ «Мтавари» Гварамия уже отправили из зала суда в руставскую тюрьму №12. В ней отбывают наказание бывшие чиновники. Ника Гварамия, бывший заместитель генпрокурора и министр образования во время президентства Михаила Саакашвили, называет последнего своим другом, и до сегодняшнего дня параллельно своему судебному процессу выступал адвокатом Саакашвили.

После прихода к власти «Грузинской мечты» Ника Гварамия в ранге гендиректора «Рустави 2» принялся яростно критиковать правящую партию и ее основателя Бидзину Иванишвили. Однако вскоре власть в рамках кампании по восстановлению справедливости дала возможность бывшему владельцу телекомпании бизнесмену Кибару Халваши через суд оспорить право на свое имущество. 18 июля 2019 года Гварамия был уволен с поста гендиректора «Рустави 2», и в тот же день телеканал после долгих судебных тяжб и рассмотрения их правомерности в Европейском суде по правам человека вернули одному из бывших владельцев, бизнесмену Кибару Халваши.

В августе того же года Гварамия учредил новую оппозиционную телекомпанию «Мтавари архи» («Главный канал»), которая быстро стала набирать популярность. Именно этому обстоятельству многие приписывают тот факт, что в ноябре 2019-го Генпрокуратура выдвинул против Ники Гварамия обвинения в присвоении денег компании, фальсификации документов, в подкупе и приобретении дорогостоящего автомобиля Porsche Macan S для частного пользования. Судья Лаша Чхиквадзе в двух эпизодах оправдал Гварамия, а в эпизоде с автомобилем переквалифицировал статью «неправомерное присвоение чужого имущества» на статью «злоупотребление полномочиями», за что осудил его на 3,5 года лишения свободы.

Адвокат Ники Гварамия Дмитрий Садзаглишвили напомнил, что такими методами власти борются с оппонентами в России, и заявил:

«В демократических, западных государствах директоров критических СМИ не арестовывают и не преследуют за отличное мнение. Это должно тревожить всех. Здесь не важно, нравится кому-то Ника Гварамия или нет. Факт, что почти каждое неугодное власти лицо в этой стране притесняется, и сегодня это было закреплено печатью – задействована репрессивная машина против представителей СМИ, а Ника Гварамия взят в политический плен».

Обжаловать сегодняшний вердикт намерены как сторона защиты, так и обвинения. Новыми судебными тяжбами пригрозил и владелец «Рустави 2» Кибар Халваши. Теперь он будет требовать от Гварамия возмещения многомиллионного убытка.

В заявлении бизнесмена оппоненты власти увидели новую угрозу со стороны власти, что на этом судебные злоключения Гварамия могут не завершиться. С самого начало судебного процесса у правозащитных НПО и оппозиционеров ряд обстоятельств усилили подозрения в политизированности дела. Кибар Халваши – приближенное к партии власти лицо. Многим до сих пор не понятно, почему суд признал его право собственности на «Рустави 2», но отказал в этом далеким от властей основателям телекомпании Давиду Двали и Джарджи Акимидзе, которые настаивают на возвращении им отобранной силой их доли в телекомпании.

Почему чисто коммерческие претензии сразу стали рассматривать в плоскости уголовного права, а не предпринимательского? Лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе поднял вопрос вердикта Гварамия на сегодняшнем заседании парламентского бюро, считая дело политизированным. Гварамия, заявил политик, отправили в тюрьму из-за того, что его служебной машиной пользовалась его семья. А затем Вашадзе обратился к депутатам «Грузинской мечты» с вопросом:

«Возможно, такое преступление совершено и всеми вами, здесь сидящими. Вас тоже обслуживают автомобили, и если член вашей семьи случайно окажется в этой машине, знайте – это преступление сегодняшнего дня. Потому будьте осторожны. Этот формальный повод в какой-то момент неформальный правитель «Грузинской мечты» может использовать и против вас. Как вы думаете, это решение приближает или отдаляет нас от ЕС?»

В правящей силе напомнили, что по делу «Рустави 2» в свое время даже ЕСПЧ не обнаружил правонарушения, поэтому сейчас заявления о политическом преследовании Гварамия глава парламентского комитета по защите прав человека Михаил Сарджвеладзе считает излишне громкими:

«Не думаю, что существует причина, по которой кто-то может говорить о политическом гонении. Да, дело политически сенситивное. Факт, что уже давно деятельность господина Гварамия не журналистская, а политическая. Это и определяет политическую чувствительность дела, но сенситивность не означает, что кто-то может заявлять о политическом гонении». Там же Сарджвеладзе предположил, что за такое правонарушение при «Нацдвижении» человека отправили бы «дальше Сибири».

Упоминание Сибири депутатам «Мечты» показалось символическим. Правящую партию сегодня в очередной раз обвиняли в том, что она больше смотрит на Москву, чем на Брюссель. То, что у западных партнеров будет много вопросов по делу Гварамия, стало понятно и из заявления посольства США в Грузии:

«Сегодняшнее решение по делам Гварамия, Иашвили и Дамения (другие фигуранты дела) ставит под сомнение приверженность Грузии верховенству закона и еще раз демонстрирует фундаментальную важность наличия в Грузии независимой и беспристрастной судебной системы. С самого начала это дело вызывало вопросы, в том числе о сроках и обвинениях. Тревожная система выборочных расследований и судебных преследований в отношении тех, кто находится в оппозиции к действующему правительству, подрывает доверие общества к полиции, прокуратуре, судам и самому правительству».

Далее в заявлении посольства США отмечается, что даже упоминания о политизированном деле вредны, «особенно сейчас, когда у Грузии есть беспрецедентная возможность для продвижения своей евроатлантической интеграции».

К концу июня Тбилиси ждет ответа от Еврокомиссии на заявку об ускоренном членстве Грузии в ЕС. Того, что вердикт Гварамия может сыграть негативную роль в этом процессе, опасаются в оппозиции и в профильных НПО. Грузинский филиал Transparency International, в том числе, затрагивает этот вопрос и в своем заявлении. Эта НПО сегодня была одной из первых, кто заявил о политизированном вердикте. Глава НПО Эка Гигаури отмечает, что юристы ее организации с начала судебного процесса изучали дело Гварамия:

«Суд выполнил заказ правящей партии и принял это решение – отправил Нику Гварамия в тюрьму. Этим правящая партия сказала обществу, что так будет поступать с представителями критических СМИ, будет всегда пользоваться имеющимися у нее ресурсами и системой, чтобы наказать СМИ за эту критику».

Кроме «Мтавари» в Грузии есть еще два лидирующих оппозиционных СМИ – ТВ «Пирвели» и «Формула». У их учредителей – Вахтанга Церетели и Давида Кезерашвили, также возникли проблемы с правосудием.

Несмотря на трудности, телекомпании продолжают вещать. Нику Гварамия на посту гендиректора «Мтавари» сменит его заместитель журналист Георгий Габуния. Он, как и многие другие, рассчитывает, что на фоне ожидаемого давления Запада Гварамия скоро выйдет на свободу. И что уже завтра премьер-министру Ираклию Гарибашвили, отправившемуся сегодня в Брюссель, придется отвечать на тяжелые для него вопросы.