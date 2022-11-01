Правительство Абхазии запланировало выделить из бюджета 150 миллионов рублей на мероприятия, посвященные тридцатилетию победы в грузино-абхазской войне. «Эхо Кавказа» спросило у местных жителей, считают ли они разумными такие траты.

– На мероприятия, посвященные тридцатилетию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг., планируется выделить из бюджета 150 миллионов рублей. Как вы к этому относитесь?

Беслан Алексеевич Смыр, ветеран войны, депутат шестого созыва: Я к этому отношусь отрицательно. В связи с тем, что на сегодняшний день в мире идет необъявленная третья мировая война, Абхазия находится сегодня на передовой. Нам надо думать о нашем перевооружении. Я считаю, что всю эту сумму надо направить Министерству обороны. А тратиться на День Победы, то есть тратить такие огромные суммы – это нецелесообразно.

Анзор Акаба, инвалид войны первой группы: Эти деньги в любом случае кому надо не попадут. В День Победы можно было, у нас есть ассоциации, фонды, неужели нельзя было позвать, поздравить хотя бы так? Как-то мне было плохо, я обратился, но мне сказали, что нет лекарств, не могут помочь, в список не входит. Ну, ладно, я купил, я и так уже два года сам покупаю лекарства и ни от кого не завишу.

Лариса Алексеевна Тарба, председатель Ассоциации женщин-инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.: Я считаю, что 150 миллионов рублей – это огромная сумма, которую можно перенаправить на реабилитацию, лечение ветеранов, на помощь семьям погибшим, детям погибших воинов, которые сегодня многие без работы, без жилья. 30 сентября – юбилейная дата, праздновать нужно, но не такую сумму выделять. У нас было и 28-летие, и 29-летие Победы в Отечественной войне народа Абхазии, но ни одного транспаранта, ни помощи ветеранам, ничего этого не было. На 29-летие Победы я хотела провести бессмертный полк, мне не выделили минимум финансов, чтобы я обновила портреты. И вдруг на 30-летие Победы, на юбилей, планируют выделить 150 миллионов рублей. Годовой бюджет Фонда инвалидов – 140 миллионов рублей. А здесь они за год на книги, на брошюры, на ремонтные работы планируют выделить 150 миллионов рублей. Это звучит как издевательство над ветеранами, которые принесли эту победу! Эти деньги можно было бы потратить на благие дела, на помощь ветеранам и инвалидам войны.

Алиас Езугба: Я считаю, что все эти средства должны пойти на выплату инвалидам, семьям погибшим и ветеранам, которые нуждаются.

Юлия Соловьева, журналист: Самое важное, чтобы в Абхазии были созданы условия для правильного отношения к ветеранам, для памяти, для того, чтобы дети знали, что было и какой ценой завоевана сегодняшняя победа, сегодняшняя жизнь, сегодняшняя возможность говорить абхазам на своем родном языке. Фактически эти деньги, наверное, они не такие уж большие, если они будут правильно распределены. И то, что мы называем торжествами, если это пойдет с пользой для ветеранов. Было бы прекрасно, если бы государство озаботилось какой-то определенной областью работы для ветеранов, чтобы тот, кто сегодня не имеет работу, чтобы он смог себя найти и получать какую-то зарплату, работать.

Тимур Омарович Квеквескири: Как работник культуры я прекрасно понимаю, что максимум до 5% от этой суммы уйдет на организацию праздничных мероприятий, а остальная сумма, наверное, будет направлена по уму… куда именно, хотелось бы знать. Поэтому я не могу конкретно сказать, это хорошо или плохо. По мне, так этого мало для того, чтобы помочь семьям погибших, инвалидам, ветеранам. Две главные улицы в нашей стране, в столице улица Ардзинба и проспект Аиааира в ужасном состоянии, хотелось бы, чтобы их привели в порядок к празднику. Понимаю, что целый ряд мероприятий будет в ближайшие десять месяцев, но все же на какой финансовый квартал будет отведено столько-то денег, на второй, третий квартал? Такую информацию общество, я думаю, имеет право знать. Я считаю, что правильно было бы организовать военно-патриотический лагерь, приуроченный к тридцатилетию Победы, привлечь всех школьников Абхазии.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях