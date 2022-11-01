Власти Южной Осетии разрешили жителям Ленингорского и Дзауского районов республики выезжать в Грузию с 20-го по 30-е число каждого месяца. Такое решение было принято на заседании Совбеза 18 августа. Как прошла десятидневка, которая закончилась 31 октября в 19 часов?

Прошли очередные десять дней работы пунктов пропуска «Переу» и «Раздахан». В интервью «Эху Кавказа» гражданская активистка Тамара Меаракишвили поделилась своими наблюдениями о том, как прошла декада свободного передвижения через «Раздахан» и как она повлияла на жизнь района:

«Если раньше при пересечении границы ручная кладь ограничивалась 50 килограммами, то сейчас практически без ограничений. Пограничники не придираются, лишь бы не было запрещенных предметов. Один мужчина привез сразу 30 дровяных печей, знаю женщину, которая за раз перенесла через «Раздахан» несколько десятков пластиковых бочек для вина. Единственное неудобство – к пункту пропуска запрещен подъезд автотранспорта, машины остаются за шлагбаумом, до которого больше километра. Но люди нашли выход – к посту выходят встречающие с ручными тележками.

– Что в основном везут?

– В основном санкционные товары: фирменные краски для волос, памперсы... Можно предположить, что везут лекарства, потому что в России с начала санкций сильно поднялись цены на импортные препараты, некоторые вообще не достать, а в Грузии их можно приобрести в полтора-два раза дешевле, причем фирменные препараты. Везут одежду, обувь. В Ленингоре снова открываются магазины, потихоньку оживает торговля.

– Много народу приезжало?

– Количество не скажу, но достаточно много, чтобы их присутствие было заметно. Какого-то ажиотажа или километровых пробок у пункта пропуска не было. Приезжают за пенсиями, проверить домовладения, собрать урожай, стариков проведать. Отсюда туда тоже едут навестить родню, к врачам. На днях слышала такую историю: мужчина поехал на обследование, ему сказали, что у него запущенный рак, нужна экстренная операция. Его уже прооперировали. Можно сказать, что одному нашему жителю открытие дороги спасло жизнь.

– По просроченным пропускам разрешали пересечь границу?

– Пускали по просроченным пропускам в обе стороны и не один раз. Но в сентябре на посту предупреждали, что в октябре по просроченным документам впустят, но уже не выпустят, пока не получишь новый. А в октябре сказали, что по просроченным документам в ноябре уже не впустят в республику».

Вообще-то Совбез продлевал срок действия пропусков до 30 ноября…

По информации Меаракишвили, с августа, когда было объявлено о замене просроченных пропусков в районе, их выдавали дважды: один раз семьдесят штук, другой – двадцать шесть. Для почти трех месяцев это не результат.

Сначала за оформление документов взялась районная администрация. В первые два-три дня после объявления Совбеза о предстоящем открытии границы и замене попусков к ним обратились около тысячи человек, но районные чиновники эту работу с треском провалили – не смогли организовать, казалось бы, нехитрый процесс. Поэтому в сентябре ни один человек не получил новый пропуск.

Около месяца назад схему пришлось менять, контроль за выдачей пропусков взял на себя Совбез. Районным властям оставили лишь прием документов – сельские и поселковые администрации принимают их от населения, сдают в районную администрацию, а те уже отправляют их в Цхинвал. С этого же времени установили и предельные сроки рассмотрения заявки – один месяц. Кстати, это впервые, раньше время рассмотрения не лимитировалось.

Еще одно отличие – процесс оформления заявлений стал прозрачнее, понятнее для местных жителей, говорит Тамара Меаракишвили:

«В 2015-2016 годах на здании районного КГБ вывешивали списки тех, чьи пропуски уже готовы к выдаче. Я прекрасно помню первую десятку, возглавлявшую список. Те, кому сделали пропуск в первую очередь, – были жители США. Они никогда не приезжали, у них не было нужды в документе, они его делали на всякий случай, а власть давала им возможность получить пропуск дистанционно. Меня злило, что им создают лучшие условия для получения документов, чем нам. Мы отсюда не можем выехать с просроченными пропусками, зато они могут приехать, если вдруг надумают.

– Теперь как?

– Сейчас все наладилось. Препятствий не чинят, не надо искать влиятельного человека, чтобы помог получить пропуск, деньги нести никому не надо – кто подал заявление, того и обслуживают. Из Цхинвала есть такая установка: чтобы в первую очередь пропуски делали постоянным жителям района. Это мы были закрыты, а не церованцы. Они ездят сюда ради пенсий, а мы к родным и врачам. Конечно, мы должны быть в приоритете!

– Из статистики создается впечатление, что церованцы практически не получили пропуски. Их почти шесть тысяч человек. Как они заменят пропуски, если их сюда не впустят?

– Они могли сюда приехать – все эти тысячи человек. За один день можно было собрать документы, сдать их и уехать. Я на самом деле не знаю, может, они так и сделали, а может, нет. Многие уже продали здесь дома… Если бы я услышала, что люди пытались сдать документы на пропуск, но у них не приняли, я бы, конечно, предала это гласности».

По словам Меаракишвили, беспокоиться не о чем, потому что все-таки за сбор документов отвечает районная администрация, а она, как утверждают погруженные в тему жители поселка, как раз готова к дистанционному сотрудничеству с эмиграцией по старым схемам. С момента замены пропусков в эфире сарафанного радио все настойчивее звучит термин «магарыч».

В этом смысле обнаруживаются явно разные подходы районного и столичного начальства, что в этой истории даже к лучшему.

Стороны с такими отличающимися подходами лишь расширяют государственный сервис и, соответственно, перспективы потенциальной клиентуры – чем больше ленингорцев по обе стороны получат возможность пересекать границу, тем лучше.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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