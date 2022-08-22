20 августа после почти трехлетнего перерыва власти Южной Осетии открыли пункты пропуска на де-факто границе с Грузией «Раздахан» в Ахалгорском и «Переу» в Джавском районах. По официальным данным, за первые двое суток пунктами пропуска воспользовались более пятисот человек. По решению Совбеза Южной Осетии «Раздахан» и «Переу» будут регулярно открываться с 20-го по 30-е число каждого месяца.

По сообщению информагентства «Рес», на прошедшем сегодня совещании с руководителями силовых структур начальник Погранслужбы КГБ Валерий Алиханты доложил президенту Гаглоеву, что за первые двое суток пункты пропуска пересекли более пятисот человек:

«С 20-го по 21-е августа место пересечения границы «Раздахан» пересекли 411 человек, из которых на въезд – 192, на выезд – 219. «Переу» пересекли 97 человек, из них на территорию республики въехали 49 человек, выехали – 48».

Не все желающие смогли въехать в республику. Начальник погранслужбы отметил, что у ведомства возникли вопросы по тем гражданам, которые ранее выехали на территорию Грузии по паспортам без пропусков и теперь не могут вернуться обратно. Валерий Алиханты предложил президенту передать список этих лиц сотрудникам Погрануправления ФСБ и разрешить им пересечь границу.

За первыми днями работы пункта пропуска «Раздахан» следила и гражданская активистка Тамара Меаракишвили. По ее словам, пограничники открыли сразу два поста проверки документов – по одному для въезжающих в республику и выезжающих. Очередей не было, на пересечение границы уходили считаные минуты.

Проезд транспорта через «Раздахан» по-прежнему запрещен, но со стороны Грузии уже образовался маршрут общественного транспорта «Раздахан» – Церовани.

По правилам пересечения границы въезжающие в республику должны иметь при себе просроченный пропуск. Собственно, он и не может быть другим, потому что срок действия документа один год, а граница не открывалась почти три – с 4 сентября 2019 года. Вполне понятно, что за эти годы кто-то из выехавших мог вступить в брак или родить ребенка. Их всех впускают вместе с обладателем устаревшего пропуска при предъявлении пограничникам нотариального перевода свидетельства о регистрации брака для супруга или свидетельства о рождения для ребенка. Въехать легко, но вот выехать сложнее, говорит Тамара Меаракишвили:

«Выпускать будут уже по действующим документам, об этом на прошлой неделе говорили представители районной администрации на встрече с общественностью, когда объясняли новые правила. Предполагается, что за время пребывания в республике церованцы должны будут получить новые пропуска. Для тех, кто будет получать их впервые, хлопот будет больше, чем для тех, кому нужно заменить старые. Поэтому не спешите приезжать, если у вас, конечно, нет пары месяцев свободного времени, чтобы дождаться новых документов. Впрочем, тех, у кого только гражданство Грузии, конечно, не смогут не выпустить…

– Но выехавших со скандалом больше могут и не впустить.

– Конечно, все решается. Но зачем наживать проблемы на пустом месте? Поэтому сначала надо решить вопрос с документами. Как обычно это делают церованцы – дистанционно: передают документы через знакомых и, когда уже все готово, приезжают получить пропуск. Но здесь другая проблема – просроченные документы действуют только до 30 ноября. Власти не успеют за это время обработать от четырех до шести тысяч заявлений и выдать им пропуска. Причем эта цифра без учета постоянных жителей района. Скорее всего, придется продлевать срок действия просроченных пропусков».

По наблюдениям Тамары, из приехавших в республику – только постоянные жители района. Они застряли на территории Грузии из-за закрытия границы. Церованцы пока не едут.

Ленингорцев по просроченным документам не выпускают. Это временное послабление действует только в отношении приезжающих. Поэтому все желающие выехать бросились сдавать заявления на замену пропусков в районную администрацию. В пятницу, на следующий день после объявления об открытии границы, было более пятисот обращений.

Это еще одно нововведение, потому раньше заявления вместе с пакетом документов сдавали в КГБ, говорит Тамара Меаракишвили:

«Принимали только заявления от граждан и фотографии, почему-то не требовали справки о прописке от поселковых и сельских советов, чека об уплате госпошлины и т.п. Мне кажется, они просто не знали процедуру выдачи пропусков и поэтому не представляли объем работ, который им предстоит сделать и сколько времени на это уйдет. Всего в разные годы выдавали от шести до восьми тысяч пропусков. Из них примерно тысяча семьсот – это постоянные жители района, почти все они с югоосетинским гражданством. Вот от них можно было бы и не требовать пропуск, ограничившись предъявлением паспорта. Так было до 2019 года, пока новые правила не придумал Анатолий Бибилов. Изначально пропуск выдавали только людям без гражданства как вид на жительство. Но зачем к паспорту гражданина еще и вид на жительство? Это бессмысленно и, кроме того, увеличивает объем работы чиновникам. Как я слышала от сотрудников районной администрации, они все более склоняются к старым правилам.

– Из тысячи семисот жителей у многих просрочены пропуска?

– Почти у всех. После закрытия «Раздахана» люди все равно надеялись, что дорогу откроют и хотели быть наготове. Поэтому документы на замену просроченных пропусков все равно сдавали. Но выдавали власти их не всем – только по большому блату. Перед вторым туром президентских выборов некоторое количество пропусков выдал региональный офис партии «Единая Осетия». Основной же массе заявителей отказали, а документы, которые они подавали на получение пропуска, – пропали. Теперь, судя по всему, их придется собирать заново».

Примечательно, что приобретать пропуска, несмотря на югоосетинское гражданство, требовали только от ленингорцев. На жителей Дзауского района это требование никогда не распространялось. Почему в районах одной республики одновременно действовали разные требования к пересекающим границу, инициаторы нововведения объяснить не потрудились.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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