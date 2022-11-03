В Абхазии продолжается ремонт высоковольтной линии «Ачгуара»

Более 100 мобилизованных из Чувашии устроили бунт в учебном центре в Ульяновске из-за отсутствия обещанных выплат и записали на видео претензии к командованию и властям. Их обращение опубликовали правозащитный проект Gulagu.net и телеграм-канал "Сердитая Чувашия".

В нём мобилизованные отказываются от участия в войне с Украиной и заявляют, что "будут добиваться справедливости", пока им не выплатят обещанные суммы.

"Наше государство отказывается выплатить нам денежные средства в размере 195 тысяч рублей, которые нам обещал наш президент Владимир Владимирович Путин! Ради чего тогда нам идти воевать за это государство, оставив свои семьи без поддержки?" - говорится в обращении.

Начальство в учебном центре в свою очередь объясняет призванным в ходе мобилизации, что денег никому не обещало, а был всего лишь законопроект от депутатов КПРФ, который прошёл только одно чтение в Госдуме и был снят с повестки. Мобилизованные в ответ предложили депутатам самим отправиться на войну в Украину.

Позже в чате мобилизованных и на канале "Сердитая Чувашия" появилась информация о начавшемся ближе к ночи бунте в учебном центре . Туда стянули ОМОН и Росгвардию.

По неподтверждённой информации, участников бунта "успокоили". Как именно — неизвестно.

Это не первый раз, когда мобилизованные в России жалуются на проблемы с командованием или обеспечением. Только за последний месяц в сети появились десятки подобных видео.

После начала мобилизации из разных регионов поступает информация, что мобилизованные вынуждены сами собирать себя на войну. Им не хватает экипировки, их просят самостоятельно купить защитные средства и аптечки. The Insider обнаружил, что жены мобилизованных россиян обсуждают в чатах, что собрать мужа на войну стоит около 150 тысяч рублей.

К пошиву одежды для мобилизованных власти привлекали школьников и студентов во Владимирской, Ростовской, Самарской областях, Бурятии, Башкортостане и в других регионах России.