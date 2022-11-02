Чем ближе зима, тем больше проблем с электричеством. Вся западная часть Абхазии зависит от работы высоковольтной линии «Ачгуара». С января 2021 года Министерство экономики обещает завершить ремонт этой линии, но наладить ее стабильную работу не удается. 1 ноября произошло аварийное отключение «Ачгуары», и Абхазия запросила переток электроэнергии у России.

С началом осени и снижением температуры воздуха в Абхазии начинаются проблемы, обеспокоенность у людей вызывают отключения света, которые становятся практически ежедневными. На днях появилась информация о том, что уровень воды в Джварском водохранилище ИнгурГЭС опустился до 434 метров и приближается к критическому, а это – 420 м, по достижении которого генерация резко снижается и дефицит электроэнергии становится большой проблемой для Абхазии. Ведь иного источника энергии нет.

Создается впечатление, что в нынешнем году уровень воды начал падать раньше обычного, многих удивляет, почему это происходит, если часто идут дожди. Руководитель пресс-службы РУП «Черноморэнерго» Алхас Гагулия пояснил, что наполняется водохранилище весной во время таяния снега:

«В Джварском водохранилище колебания осадков и таяния льдов каждый год разное. Вопреки расхожему мнению, что идут дожди и Джварское водохранилище должно наполниться, дожди на наполнение Джварского водохранилища никак не влияют. Наполнение Джварского водохранилища происходит за счет таяния льдов. Если посмотреть по динамике наполнения и расходования, каждый год это начинается в ноябре, декабре, иногда до критической отметки мы добирались в январе, в разные годы по-разному. Это напрямую связано с потреблением электроэнергии. А также говорят, что цена биткоина упала и люди перестали заниматься майнингом. На самом деле, тем, кто незаконно был подключен к сети, все равно, какая цена у биткоина, если они за электричество не платят. Хотя проблема потребления чуть-чуть снизилась, оно все равно остается на недопустимом уровне».

При этом, говорит Алхас Гагулия, не стоит сбрасывать со счетов, что экономика развивается, постоянно происходит подключение новых объектов и число абонентов растет.

1 ноября сработала автоматическая защита и отключилась высоковольтная линия «Ачгуара», Абхазия запросила у России переток электроэнергии. Алхас Гагулия уточнил, что переток запрошен пока только на один день:

«Переток был запрошен вчера до 18.00 вечера сегодня. Он был связан с аварией на высоковольтной линии-220 «Ачгуара», только из-за этого. У нас бывали такие случаи, когда происходили какие-то критические события в электросети, и мы запрашивали небольшой переток со стороны Российской Федерации. То есть графика отключения нет, просто чтобы покрыть дефицит, вызванный этой аварией. На «Ачгуаре» был произведен ремонт, и у провода, который сейчас новый, пропускная способность на 30% выше, чем у старого. Но все равно был произведен колоссальный объем работ, и сейчас первые дни эксплуатации выявляют какие-то огрехи в ремонте, какие-то мелочи, поэтому у нас все группы заняты тем, что ищут эти вот недочеты в ремонте».

В настоящее время подача электроэнергии по линии «Ачгуара» возобновлена.

Высоковольтная линия «Ачгуара» – это одна из важнейших линий, которая питает от центра западную часть Абхазии, длина ее более 30 км. Восточную часть питают две высоковольтные линии «Шешелети-1» и «Шешелети-2».

Аварии и ремонт «Ачгуары» – это темы, которые регулярно появляются в новостях. Телеграм-каналы дают подборку информационных сообщений абхазского Минэка, в которых общественность оповещают о планах завершить все ремонтные работы на «Ачгуаре» с января 2021 года. Так, ТК «Элеонора пишет» опубликовал подборку подобных сообщений, из которой следует, что 8 января 2021 года Минэк информировал, что:

Все ремонтные работы на «Ачгуара» должны завершиться к 1 мая;

1 июля 2021 года сообщили, что вот-вот будет поставлено оборудование и начнется ремонт;

20 августа 2021 года оказалось, что к ремонту «Ачгуары» приступить невозможно из-за повреждений магистральных линий «Псоу»;

Более года спустя в октябре 2022 года стало известно, что министр экономики Кристина Озган вместе с генеральным директором РУП «Черноморэнерго» Тенгизом Гирджинба выехала в Ткуарчальский район, чтобы проинспектировать проведение ремонтных работ на ВЛ «Ачгуара».

Что происходит с ремонтом линии, неизвестно, но стабильной работы «Ачгуары» добиться не удается пока никак.

Ситуация в энергетической системе, по словам Алхаса Гагулия, сложная, прогнозировать, каким будет зимний сезон, невозможно. Одно из основных направлений работы РУП «Черноморэнерго» – установка приборов учета. В настоящее время их устанавливают практически каждый день по всей Абхазии, и эта работа будет продолжаться. Темпы ее зависят от того, сколько приборов учета будет закуплено. Однако планировать закупки очень тяжело, потому что, пока появляются средства и ведутся переговоры, цены растут практически на все оборудование.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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