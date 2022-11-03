ЕСПЧ вынес решение по делу протоиерея Георгия Мамаладзе

МИД России выступил в среду с заявлением, озаглавленным «Заявление Российской Федерации о предотвращении ядерной войны». Документ опубликован на фоне войны в Украине и опасений, которые высказывают представители Украины и стран Запада в связи с возможным применением Россией ядерного оружия в конфликте. О гипотетической возможности использования ядерного оружия говорили, хотя и не всегда прямым текстом, некоторые высокопоставленные российские представители.

В заявлении МИД утверждается, что Россия «строго и последовательно руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны, в которой не может быть победителей и которая никогда не должна быть развязана», а российские доктринальные установки по вопросу применения ядерного оружия «носят сугубо оборонительную направленность и не допускают расширительного толкования». «Реагирование с применением ядерного оружия гипотетически допускается Россией исключительно в ответ на агрессию, осуществляемую с применением ОМУ, либо агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства», – сообщает МИД России.

Подобные положения действительно содержатся в доктринальных российских документах. При этом не вполне ясно, что российские власти могут считать агрессией, при которой под угрозу поставлено само существование государства. Накануне заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказал мнение, что такой «агрессией» в Москве могут считать возвращение Украиной под свой контроль аннексированных Россией территорий, таких как Херсонская или Запорожская области (часть этих областей уже сейчас под контролем Украины). По словам Медведева, это будет «угрозой существованию нашего государства и распад нынешней России» и, следовательно, может стать поводом для применения ядерного оружия. В заявлении МИД не содержится никаких комментариев относительно того, согласно ли ведомство с трактовкой Медведева.

Президент России Владимир Путин ранее, утверждая, что у России нет планов применять ядерное оружие в Украине, при этом говорил, что «для защиты территориальной целостности» Россия может применить «все средства».

В заявлении МИД также говорится, что «первоочередной задачей становится недопущение любого военного столкновения ядерных держав», и содержатся призывы к другим ядерным странам «отказаться от опасных попыток ущемлять жизненно важные интересы друг друга, балансируя на грани прямого вооруженного конфликта».

Как пишет в среду газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников, администрация президента США Джо Байдена обеспокоена возможным обсуждением использования ядерного оружия в войне с Украиной высокопоставленными российскими военными.

По данным издания, президент России Владимир Путин не был частью этих обсуждений. Он – единственный, кто может принять решение об использовании такого оружия, вне зависимости от мнения генералов. Но сам факт таких дискуссий вызывает опасения Белого дома. Там считают, что обсуждение вызвано фрустрацией российских военных от неудач в войне с Украиной.

Западные страны считают, что Кремль с февраля регулярно намекает на возможность использования ядерного оружия. Сотрудничающий с российским правительством Институт мировой экономики и международных отношений РАН выпустил доклад, в котором утверждалось, что Запад неправильно трактует высказывания российских официальных лиц. Как говорится в докладе, в связи с конфликтом в Украине угроз существованию российского государства на данный момент не просматривается.