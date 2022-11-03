Нона Мамулашвили объявила об отказе от депутатского мандата и выходе из «Нацдвижения»

Депутат парламента Грузии Нона Мамулашвили заявила, что отказывается от мандата, уходит из парламента и выходит из оппозиционной партии «Единое национальное движение», сообщает агентство «Новости-Грузия».

Членом ЕНД 42-летний магистр международного права стала всего два года назад. Сегодня она говорит, что не видит смысла оставаться ни в партии, ни в парламенте. Мамулашвили собирается присоединиться к гражданской платформе «Гамзири».

«Парламент десятого созыва – самый позорный парламент за всю историю независимости… его большинство подписалось под разрушением европейского будущего страны… Этот парламента предал дух парламента всех предыдущих созывов и волю народа», - заявила Мамулашвили.

«Я пришла в политику и парламент с единственной целью - работать на прозападное развитие страны, чтобы создать экономически сильную, справедливую и защищенную среду. Но в ситуации, когда нищета и безысходность терзают страну, когда в тюрьмах сидят политзаключенные, а олигархическая система вырвала из наших рук европейское будущее - парламент Грузия превратился в место, где ничего хорошего для страны не делается и там ничего делать», - говорится в заявлении.

Что касается ЕНД, то, по словам Мамулашвили, «партия уже давно вне политики», в ней системные проблемы, которые делают невозможным ее восстановление.

По ее мнению, вне партийной деятельности сейчас открывается больше возможностей работать в интересах страны, на ее европейское будущее.