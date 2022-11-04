В Абхазии из-за аварии на ЛЭП требуют создать парламентскую комиссию

В самопровозглашенной республике Абхазия оппозиционная организация ветеранов «Аруаа» требует создать парламентскую комиссию, чтобы изучить качество ремонтных работ на высоковольтной линии «Ачгуара» и причины аварии, произошедшей на ЛЭП.

11 октября в пресс-службе абхазского министерства экономики сообщали о ремонтных работах на линии «Ачгуара», в которых принимали участие бригада «Черномороэнерго» (порядка 20 человек) и российская подрядная организация (порядка 23 человек).

Несмотря на проведенные работы, 1 ноября на линии произошла крупная авария. Тысячи абонентов остались без света. Оперативно устранить аварию не удалось.

«По нашим данным, ни качество провода, ни качество работ российской компании, которая была привлечена к работам по согласованию с министром экономики, не соответствуют необходимым требованиям и уровню», – сказано в заявлении «Аруаа».

Оппозиционеры считают, что 50 миллионов рублей, выделенных на капитальный ремонт линии «Ачгуара», расходованы неэффективно.

«Думаем, что генпрокуратура займется этим вопросом и проведет экспертизу по качеству материалов и выполненных работ», – говорится в заявлении «Аруаа».

Ветераны считают, что министр экономики Кристина Озган «не соответствует занимаемой должности и задачам, стоящим перед одним из ведущих министерств».

Отметим, что накануне вечером Озган провела заседание технического штаба в центральной диспетчерской «Черноморэнерго». По информации энергетической компании, ремонтные работы на линии «Ачгуара», начатые в октябре, были вынуждено приостановлены «из-за досрочной остановки перетока электроэнергии из России».

«За период с 1 октября по 1 ноября проведена замена 24 километров высоковольтной линии из 32», – заявили в компании.

Сегодня утром на линии «Ачгуара» увеличили нагрузку. Режим тестирования показал, что ЛЭП держит необходимую номинальную нагрузку. По информации пресс-службы Минэкономики, энергоснабжение Абхазии осуществляется без перетока из России.

Сегодня же ремонтные работы на линии «Ачгуара»​ осмотрел абхазский президент Аслан Бжания.