Вице-спикеру Сейма Польши не разрешили встретиться с Саакашвили

Вице-спикера Сейма Польши в Тбилиси не допустили к заключенным третьему президенту Грузии Михаилу Саакашвили и основателю оппозиционного телеканала «Мтавари Архи» Нике Гварамия.

Это уже второй раз, когда Малгожате Гошевской отказывают в свидании с ними во время ее приезда в Грузию.

«Мне не дали возможности увидеть, в каком они состоянии… Сам факт того, что президент страны и директор одного из крупнейших оппозиционных телеканалов находятся в заключении, говорит не в пользу этой страны», - сказала Гошевская.

Он отметила, что ранее она неоднократно посещала других заключенных в Грузии, но на этот раз ей отказали под предлогом, что она не их родственник и не депутат парламента Грузии.