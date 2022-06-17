Малгожата Госевска о «варварских решениях» грузинских властей 

Отказ властей Грузии в допуске к третьему президенту страны Михаилу Саакашвили иностранных врачей – это «обычный варварский акт», заявляет вице-спикер Сейма Польши Малгожата Госевска. Сегодня политик планировала навестить экс-президента Грузии в клинике, в которой он проходит курс реабилитации, однако не получила соответствующего разрешения от пенитенциарной службы, после чего выступила с критическими заявлениями в адрес властей.

«Польша готова принять Саакашвили для лечения», – заявила журналистам вице-спикера Сейма Польши Малгожата Госевска. Политик прибыла в Грузию накануне и с утра решила навестить в тбилисской клинике «Вивамед» третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. По ее словам, ранее сам премьер-министр Ираклий Гарибашвили пообещал, причем в присутствии польского коллеги Матеуша Моравецкого, дать ей возможность пообщаться с экс-президентом Грузии. Однако, несмотря на это, к проходящему курс реабилитации Михаилу Саакашвили Госевску сегодня не допустили, что вызвало ее крайнее негодование. В разговоре со СМИ она выразила свою позицию по поводу заключения бывшего президента Грузии.

«Сажать в тюрьму и наказывать демократически избранного президента не входит в принципы европейской демократии. Михаил Саакашвили был демократически избранным президентом, и это второй случай со времен Второй мировой войны, когда демократически избранный президент был заключен в тюрьму по обвинению, вынесенному грузинским судом. Если государство и судебная власть не проявляют уважения к первому лицу страны, чего ждать обычным людям?» – заявила Госевска журналистам.

Позже к экс-президенту пустили его адвоката Шоту Тутберидзе и мать Гиули Аласания, которая сообщила журналистам:

«Сегодня он был довольно слабый, не знаю, может, потому, что перенервничал. К нему не пустили человека, который приехал специально к нему. Не знаю, что сказать, много из-за чего нервничает, он все же надеялся, что дадут такую возможность, нервничает по поводу всего».

Накануне о здоровье пациента Саакашвили с журналистами интернет-портала «ПалитраНьюс» говорила омбудсмен Нино Ломджария. На данном этапе у Народного защитника нет доказательств невозможности лечения экс-президента в Грузии, заявила она.

«С точки зрения прав человека: когда мы обращаемся в пенитенциарную службу для перевода заключенного за границу, часто это критические пациенты. Соответственно, чтобы давать такую рекомендацию в отношении Саакашвили, мы должны точно знать, что в Грузии его лечение невозможно. У нас нет информации о том, что лечить здесь его невозможно. Пенитенциарная служба должна предложить ему адекватные медицинские сервисы и условия в Грузии. Если это будет невозможно и его состояние ухудшится, я, как правозащитник, уже могу рассматривать альтернативные варианты в виде рекомендации пенитенциарной службе», – цитирует Ломджария издание.

Малгожата Госевска сегодня раскритиковала и решение властей не допускать к Саакашвили группу иностранных врачей, – с таким предложением официальные лица Польши обращались и ранее к правительству Грузии, а в резолюции от 9 июня Европарламент призвал власти перевести Саакашвили на лечение за границу. «Это обычный варварский акт», – так оценила отказ грузинских властей Госевска. А на вопрос журналистов, планирует ли она обсудить это еще раз с премьер-министром Грузии, ответила, что его позиция ясна и без этого и во встрече нет необходимости.

Вице-спикер польского парламента дала понять, что отношение к вопросу властей будет крайне негативно воспринято в Европе, особенно в ситуации, когда на карту поставлено будущее государства. Впрочем, несмотря на это, лично считает, что народ не должен страдать из-за решений одного человека:

«Я считаю, что нельзя наказывать страну и народ из-за ненависти и пророссийского настроения одного олигарха. Я полностью поддерживаю заявление Европарламента, касающееся назначения санкций против Бидзины Иванишвили».

Спустя некоторое время после этого заявления стало известно о решении Еврокомиссии о предоставлении Грузии статуса кандидата в ЕС только в случае выполнения ряда условий, после чего адвокат Михаила Саакашвили зачитал журналистам обращение третьего президента Грузии:

«Отказ в допуске ко мне одного из лидеров Польши – нашего главного союзника и друга – решение дикарей из каменного века, а не современных европейцев. Это обстоятельство дает новый аргумент и служит умышленному срыву процессу принятия нашей кандидатуры. Поэтому в сегодняшней ситуации Европа уже не дает нам статус кандидата, правительству дикарей нечего делать в Европе. Но грузинский народ – не дикари, а цивилизованное, демократическое общество, и мы должны действовать, пока не оказались в историческом офсайде».

Однопартийцы Михаила Саакашвили в качестве таковых действий анонсируют массовые акции, одна из таких, как и было запланировано ранее, пройдет 20 июня. На ней, кроме всего прочего, оппозиция еще раз озвучит требование к властям освободить политических заключенных, каковыми они считают экс-президента и генерального директора «Мтавари архи» Нику Гварамия. Что касается членов правящей команды, то заявления вице-спикера Сейма Польши и экс-президента Грузии они сегодня оставили без комментариев.