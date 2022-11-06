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В Тбилиси задержан мужчина, который материл Грузию и граждан страны
В Тбилиси задержан мужчина, который нецензурно выражался относительно Грузии и ее жителей. SOVA со ссылкой на издание Primetime сообщает, что мужчина является гражданином России.
«Один человек был задержан сотрудниками полиции по ст. 166 и 17 3 КоАП, нарушив общественный порядок, и, несмотря на неоднократные призывы сотрудников полиции прекратить указанную акцию, не подчинился законным действий полиции», - говорится в сообщении МВД.
Прошлой ночью в интернете распространилась запись, сделанная на проспекте Агмашенебели в центре Тбилиси. На видео мужчина на русском языке материт Грузию и ее граждан.
Другие новости дня
В Россию из Северной Кореи ушел подозрительный поезд
В Россию из Пхеньяна ушел подозрительный поезд – вскоре после заявления США о поставках северокорейского оружия Москве, об этом сообщает Reuters.
Проект 38 North, который следит за событиями в Северной Корее, пишет, что такое движение поездов на линии наблюдается впервые за несколько лет.
По изображениям со спутников невозможно определить назначение поезда, но пересечение происходит на фоне сообщений о продаже оружия из Северной Кореи в Россию и общего ожидания возобновления торговли между двумя странами, говорится в публикации 38 North.
Расследователи проекта также обращают внимание, что промзона на территории КНДР вблизи границы с Россией в конце 2021 года была расширена и перестроена, но до сих пор не использовалась. Там имеется новый набор платформ и складских помещений, отделенных от остальной части железнодорожной станции рядом сторожевых постов.
Хотя это первый наблюдаемый на спутниковых снимках состав, курсирующий между КНДР и Россией, это не означает, что это единственный поезд, прошедший за последние месяцы. Например, российское таможенное агентство сообщало о перевозке по железной 30 лошадей из из России в Северную Корею, но состав не была зафиксирован спутниками.
Возобновление трансграничного сообщения между Россией и КНДР произошло после того, как в сентябре две страны договорились возобновить железнодорожное сообщение, прерванное из-за пандемии.
Премьер Грузии отправился в Египет для участия в саммите ООН по изменению климата
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили примет участие в 27-м Саммите мировых лидеров Конференции ООН по изменению климата в Египте. В составе делегации - глава МИД Илья Дарчиашвили. По сообщению пресс-службы правительства, запланировано обращение Гарибашвили к мировым лидерам.
Всемирный саммит по климату с участием лидеров более 120 государств открывается в воскресенье в Шарм-эш-Шейхе. Несмотря на то, что конференция проводится в сложной геополитической обстановке, Египет верит, что странам удастся оставить свои разногласия за дверьми COP27.
Первый Всемирный саммит по климату состоялся в Берлине в 1995 году, с тех пор он проводится ежегодно, пишет агентство «Новости-Грузия». Страна-организатор конференции выбирается в соответствии с системой ротации, чередуя четыре региона: Африку, Азию, Латинскую Америку и Карибский бассейн и Европу.
Ожидается, что Шарм-эш-Шейх в дни конференции, которая продлится до 18 ноября, примет около 40 тысяч делегатов из разных стран, представителей неправительственных организаций, экспертов и журналистов - это самое большое число участников Всемирного саммита по климату за всю историю его проведения.
Самым значимым мероприятием станет саммит мировых лидеров 7 и 8 ноября - главы государств и правительств выступят с «национальными обращениями», в которых представят позиции и видение своих стран на нынешние проблемы экологии, ресурсосбережения, обеспечения продовольствием, защиты от природных бедствий, зеленой энергетики, финансовой поддержки беднейших стран по программам предупреждения изменений климата. Из-за большого числа участников каждому выступающему организаторы выделили на спич не более трех минут.
Одновременно будут проведены шесть круглых столов (по три ежедневно), в работе которых примут участие главы государств и правительств. Они будут проходить параллельно, а их участники распределены по мероприятиям в зависимости от степени важности обсуждаемой проблемы для отдельно взятой страны. Эти своеобразные дискуссионные клубы лидеров государств и правительств пройдут фактически в закрытом режиме: на любой круглый стол смогут попасть только по два человека (включая выступающего) от каждой страны-участницы.
Кроме того, в рамках упомянутого сегмента и все в те же два дня организуются 14 «особых мероприятий высокого уровня», которые проводят, как пояснили в оргкомитете форума в Шарм-эш-Шейхе, «отдельные лидеры или главы правительств по собственной программе».
Из европейских лидеров свое участие подтвердили, в том числе, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер Италии Джорджа Мелони, глава Франции Эмманюэль Макрон. Делегации ближневосточных стран возглавят в частности президент Алжира Абдельмаджид Теббун, король Иордании Абдалла II, президент Ирака Абдель Латиф Рашид, президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, президент Палестины Махмуд Аббас, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.
Гарибашвили и Пашинян обсудили по телефону ситуацию в регионе
Премьер-министры Грузии и Армении Ираклий Гарибашвили и Никол Пашинян обсудили по телефону текущую ситуацию и проблемы в регионе, сообщила пресс-служба правительства.
Премьер-министр Армении проинформировал грузинского коллегу об итогах состоявшейся 31 октября в Сочи трехсторонней встречи, в которой приняли участие лидеры Армении, Азербайджана и России.
Ираклий Гарибашвили и Никол Пашинян обменялись мнениями о перспективах грузино-армянского сотрудничества.
WP: США просят Киев показать готовность к переговорам с Россией
Администрация США просит украинских лидеров продемонстрировать готовность к переговорам с Россией. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.
Предложения направлены не на то, чтобы заставить Киев сесть за стол переговоров. Цель в том, чтобы обеспечить Украине поддержку в странах, граждане которых могут опасаться перспективы войны на долгие годы, отмечает газета. Речь идет не только о европейских государствах, но и о странах Африки и Латинской Америки, которые наиболее остро столкнулись с энергетическим и продовольственным кризисами после начала войны.
Вместе с тем американские чиновники разделяют оценку своих украинских коллег о том, что президент России Владимир Путин несерьезно относится к переговорам, отмечает The Washington Post. При этом собеседники газеты полагают, что президент Украины Владимир Зеленский может пойти на уступки и поддержать переговоры.
Украинская сторона на просьбу газеты о комментариях не ответила.
- Переговоры России и Украины были остановлены в мае. Последняя очная встреча делегаций состоялась в конце марта в Стамбуле.
- В начале октября Зеленский подписал указ, согласно которому проведение переговоров с Россией невозможно, пока президентом там остается Владимир Путин. Это произошло вскоре после аннексии Москвой ряда оккупированных украинских регионов.
- Путин ранее заявлял что Россия готова к переговорам, но не готова обсуждать судьбу аннексированных территорий.
«ЧВК Вагнера» набирает «ополченцев» в Белгородской и Курской областях
Основатель «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин в воскресенье сообщил, что его компания создает центры подготовки бойцов ополчения в Белгородской и Курской областях России. К финансированию подготовки бизнесмен предложил привлечь региональный бизнес. При этом он уточнил, что сами обучающие центры он финансирует лично.
«Если ты владелец небольшого завода, на котором работает 100 человек, и из них 50 – половозрелые самцы, то 25% должны нести службу в окопах, а 75% продолжать свою трудовую деятельность. И так по кругу – одна неделя в окопах, три дома и на производстве», – говорится в сообщении компании Пригожина «Конкорд».
Белгородское издание Fonar.tv пишет, что в группах «ЧВК Вагнера» в соцсетях уже появились объявления о наборе в так называемое ополчение. Ранее сообщалось о том, что ЧВК ведет в Белгородской области строительство оборонительных укреплений, которые местные жители назвали «линией Вагнера».
- «ЧВК Вагнера» – российское неофициальное военное подразделение, которое не значится на балансе военных ведомств и в реестре юридических лиц, но бойцы группы принимают участие в наземных операциях в Сирии, Африке и в войне с Украиной. Организация считается одним из наиболее боеспособных подразделений, участвующих в боях на украинских территориях. Бойцов «ЧВК Вагнера» подозревают в совершении многочисленных военных преступлений.
- После нападения России на Украину появились сведения о том, что «ЧВК Вагнера» начала вербовать в свои ряды российских заключенных и отправлять их на войну. Вербовкой занимается лично Пригожин, который посетил более десяти колоний в разных областях страны.
В Украине введены веерные отключения электроэнергии
В Украине из-за разрушения энергетической инфраструктуры введены ограничения подачи электричества. Государственная компания «Укрэнерго» ежедневно публикует графики почасовых отключений света. На данный момент они действуют в Киеве и Киевской области, а также в Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.
В субботу в Украине прошел национальный телемарафон, в ходе которого на вопросы зрителей отвечал в том числе мэр Киева Виталий Кличко. Он сообщил, что ситуация с энергоснабжением украинской столицы остается сложной. Власти просчитывают различные сценарии, не исключая и полного блэкаута. Массовые народные гуляния на Рождество и Новый год в Киеве будут отменены. Мэр призвал киевлян иметь дома запас питьевой и технической воды, еды, заряженные аккумуляторы и теплые вещи.
«Мы делаем все, чтобы этого (полного отключения энергоснабжения. – РС) не произошло. Но будем откровенны: наши враги делают все для того, чтобы город был без тепла, без электричества, без водоснабжения, вообще мы все умерли. И от того, насколько мы будем подготовлены к различным ситуациям, зависит будущее», – сказал Кличко.
Мэр уточнил, что сейчас в Киеве ночуют около трех миллионов человек; гораздо больше приезжают днем на работу из близлежащих областей. На случай ухудшения ситуации с энергоснабжением он посоветовал киевлянам заранее оценить возможность провести какое-то время в пригородах «у родственников или друзей, где есть отдельное водоснабжение, печка, тепло». По словам Кличко, зимой в городе будут развернуты 1 тыс. пунктов обогрева. Однако власти надеются, что до худшего сценария дело не дойдет.
Директор департамента муниципальной безопасности киевской городской администрации Роман Ткачук заявил, что в случае полной потери электроснабжения жители столицы будут эвакуированы, но нынешнюю ситуацию охарактеризовал как управляемую.
- На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате российских обстрелов повреждено около 40% энергетической инфраструктуры страны.
Вице-спикеру Сейма Польши не разрешили встретиться с Саакашвили
Вице-спикера Сейма Польши в Тбилиси не допустили к заключенным третьему президенту Грузии Михаилу Саакашвили и основателю оппозиционного телеканала «Мтавари Архи» Нике Гварамия.
Это уже второй раз, когда Малгожате Гошевской отказывают в свидании с ними во время ее приезда в Грузию.
«Мне не дали возможности увидеть, в каком они состоянии… Сам факт того, что президент страны и директор одного из крупнейших оппозиционных телеканалов находятся в заключении, говорит не в пользу этой страны», - сказала Гошевская.
Он отметила, что ранее она неоднократно посещала других заключенных в Грузии, но на этот раз ей отказали под предлогом, что она не их родственник и не депутат парламента Грузии.
«Национальное объединение» впервые возглавил не член семьи Ле Пен
27-летний депутат Европарламента Жордан Барделла избран главой крайне правой партии «Национальное объединение» во Франции. Он сменит в этой должности 54-летнюю Марин Ле Пен, став первым руководителем с момента создания партии, не носящим эту фамилию.
Ле Пен не участвовала в выборах, заявив, что хочет сосредоточиться на работе во французском парламенте. В июне партия добилась лучшего результата в своей истории на национальных выборах, получив 89 мандатов.
На выборах лидера «Национального объединения» Барделла противостоял бывший партнер Марин Ле Пен и давний член команды ее отца-основателя партии Луи Алио. Барделла победил, набрав 75 процентов голосов.
27-летний евродепутат - выходец из бедного французского пригорода, у него иммигрантские корни. Партия, которую он возглавил, долгое время была известна радикальной антисемитской и анти-иммигрантской риторикой. Политологи считают, что Барделла должен попытаться изменить этот имидж.
Марин Ле Пен объявила, что не собирается уходить из политики. «Я буду там, где во мне нуждается страна», - заявила она в субботу.
Иран объявил об успешных испытаниях ракеты-носителя
Иранская военизированная организация Корпус стражей Исламской революции сообщила об успешном испытании ракеты-носителя «Каэм-100» («Восставший»), совершившей в субботу, как утверждается, суборбитальный полет.
Как сообщает агентство «Фарс», трехступенчатая твердотопливная ракета-носитель способна выводить на орбиту спутники массой до 80 килограммов на низкую околоземную орбиту. В ближайшее время КСИР планируют вывести в космос телекоммуникационный спутник «Нахид» («Венера») с помощью новой ракеты.
Иран активно развивает космическую и ракетные программы, запустив в космос несколько спутников и сумев отправить в суборбитальный полет обезьяну и вернуть ее на Землю.
Страна настаивает на мирном характере своей программы, но многие страны Запада подозревают Тегеран в разработке межконтинентальных баллистических ракет. США считает Корпус стражей террористической организацией.
Пуск ракеты-носителя произошел на фоне продолжающихся многомесячных протестов в стране. Правозащитные организации сообщают, что в ходе протестов и их разгонов погибли уже не менее 300 человек, передает Иранская служба Радио Свобода.
В Ростове на концерт Газманова принудительно собрали студентов и учителей
В Ростове-на-Дону учителей школ и учащихся вузов собрали на «патриотическую акцию» с концертом певца Олега Газманова. Накануне мероприятия районные администрации отправляли разнарядки по числу участников, сообщают источники редакции Кавказ.Реалии в вузах и школах.
Как рассказала учительница одной из школ в Советском районе, в рабочий чат им кинули информацию о том, что на «торжественный митинг» в обязательном порядке идут 13 педагогов.
«Я заболела, написала огромное письмо о том, что физически не могу стоять на ветре и холоде. Затем, тем же вечером, директор начал строчить эмоциональные сообщения о том, что «если вы не любите школу, то зачем тут работаете» или «я задумываюсь, а те ли люди работают у меня» и прочее давление на «совесть». Я так полагаю, когда учителя увидели список, начали отпрашиваться, это директора и разозлило», – рассказала собеседница.
За три дня до концерта разнарядки по числу участников через районные администрации спускались и главам вузов. Замглавы Ленинского района Ростова в письме ректору РГУПС попросил направить 100 студентов на «патриотическую акцию в рамках празднования Дня народного единства, об этом сообщали местные СМИ. Письма от старост с таким же призывом получили и опрошенные редакцией Кавказ.Реалии студенты Южного федерального университета.
По словам одного из участников мероприятия, на концерт собралось несколько тысяч человек.
«Возле лифта у входа в парк Левобережный, где был концерт, стояло два металлоискателя. Было видно, что сначала к сцене подогнали людей с флагами. У некоторых было написано, какой район представляют, и там были не только студенты, но и бюджетники. Людям кашу раздавали на полевой кухне, дым от нее шел, заслонял все», – отмечает собеседник.
- Концерт Газманова должен был состояться в Ростове на День города 17 сентября. В итоге его и праздничный салют отменили из-за жалоб жителей в телеграм-канале губернатора на неуместность мероприятия в свете неудач российских войск в Харьковской области.
- В Ростовской области не будут закупать украшения к Новому году. Ранее жители региона потребовали отменить праздники из-за войны в Украине и направить деньги на поддержку российской армии и мобилизованных жителей.
- В Новочеркасске Ростовской области местная полиция направила руководителям учебных заведений высшего и специального образования письмо с просьбой выделить студентов для охраны улиц из-за введенного в регионе «среднего уровня реагирования».
Вице-спикер Сейма Польши: У нашего посольства очереди, грузины массово уезжают
Бесконечные очереди перед посольством и консульством Польши в Тбилиси свидетельствуют о том, что грузинские власти не занимаются решением социально-экономических проблем. Об этом заявила вице-спикер Сейма Польши Малгожата Гошевская.
«Я вообще обращаю большое внимание на жизнь и положение людей среднего класса в Грузии. Я хочу сказать вам, что это не лучшее положение. В Польше моя партия, которую я представляю, изначально была ориентирована именно на решение социальных проблем, реализацию конкретных социальных программ, и, к сожалению, я не вижу этого на примере грузинских властей. Здесь этого не видно, о чем также свидетельствуют и бесконечные очереди перед посольством и консульством Польши. Люди пытаются поехать в Польшу, и делают это не потому, что, скажем, любят Польшу и хотят там быть, а из-за социальных трудностей», - заявила журналистам посещающая Тбилиси Гошевская, пишет SOVA.
Компания семьи Риши Сунака осталась в России после заявления об уходе
Индийская сервисная IT-компания Infosys, основанная тестем премьер-министра Великобритании Риши Сунака Нараяной Мурти, продолжает операции в России больше чем через полгода после заявлений об уходе из страны. Об этом пишет газета The Guardian.
Компания продолжает оплачивать офис с сотрудниками и платить местным субподрядчикам, работая на неназванного глобального клиента, передает газета. Представитель компании заявил журналистам, что последние работавшие с клиентами сотрудники уволились «в последние недели».
В апреле исполнительный и управляющий директор компании Салил Парех заявлял, что компания начала переносить бизнес из России. По его словам, в Infosys были «очень обеспокоены» ситуацией в Украине и выделили 1 миллион долларов на гуманитарную помощь. Он утверждал, что у московского офиса нет ни одного клиента из России. Через семь месяцев после этого заявления на внешней стене дома, где располагается офис компании, оставалась висеть табличка с ее логотипом, пишет The Guardian.
Великобритания придерживается одной из самых жестких в мировой политики линий в отношениях с Россией. Лондон активно поддерживает Украину в войне, отправляя военную помощь, обучая военный персонал и оказывая дипломатическую поддержку.
Британская оппозиция требовала от Сунака объяснить, почему его семья продолжает зарабатывать деньги в России во время войны. При этом Infosys - индийская компания, политика страны по отношению к Москве гораздо мягче.
Жене премьер-министра принадлежит всего 0.91% акций Infosys . Однако эта доля оценивается в 700 миллионов долларов, а компания целиком - в 77 миллиардов.
Бывший мэр Иркутска назначен российским замом главы Мариуполя
Бывший мэр Иркутска Дмитрий Бердников назначен первым заместителем главы российской администрации Мариуполя в аннексированной Донецкой области Украины. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Якутии Арсен Николаев, внимание на публикацию обратила редакция Сибирь.Реалии. Назначение проанонсировало также российское «Донецкое агентство новостей».
Заявляется, что чиновник будет заниматься вопросами восстановления города. Мариуполь был практически полностью разрушен при захвате российской армией. В октябре издание The Village публиковало созданный по заказу российских властей мастер-план восстановления города, из него следует, что довоенного населения Москва планирует добиться в нем к 2030 году.
В телеграме самого Бердникова информации о назначении нет. Он занимал должность первого вице-премьера правительства Якутии. Назначение на городской уровень выглядит как значительное понижение, обращает внимание «Сибирь.Реалии».
Москва заявила об аннексии четырех регионов Украины в октябре. С точки зрения российских законов, захваченные территории являются частью страны. Однако большая часть чиновников там назначается не из местных жителей. В сентябре издание «Проект» подсчитало, что более 90 процентов публичных госслужащих на захваченных территориях Украины назначают из России.
Против многих из них на родине возбуждены уголовные дела, а новая должность выглядит как способ избежать уголовного преследования, следует из материала.
Чеченские активисты провели антикремлёвский пикет в Мюнхене
Активисты чеченского оппозиционного движения 1ADAT провели антикремлевский пикет перед консульством России в немецком Мюнхене. Его участники назвали Россию террористическим государством.
На площадке у консульства собрались порядка 30 активистов – представители чеченской диаспоры, к которым присоединился активист из башкирского национального движения. Они развернули флаги непризнанной Чеченской республики Ичкерия, плакаты с надписями: «Продолжим борьбу наших предков», «Чечня – концлагерь России», «Не забудем геноцид нашего народа», передает Кавказ.Реалии.
Организатор акции, представитель движения 1ADAT Ибрагим Янгулбаев в ходе мероприятия сказал, что раньше Кремль вешал ярлык террористов на чеченцев, а сейчас мир видит, что Россия «сама террористическое государство», передает Кавказ.Реалии.
Ранее резолюции с признанием России страной-террористом или страной-спонсором террориста приняли парламенты несколько европейских стран и ПАСЕ, Сенат Конгресса США в июле призвал признать Россию страной-спонсором терроризма Белый дом.
Токаев подписал закон о сокращении полномочий президента Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов, которые ограничивают полномочия главы государства.
Этот пакет законов принят по итогам состоявшегося в июне этого года республиканского референдума о внесении изменений и дополнений в Конституцию.
Поправки предусматривают сокращение отдельных полномочий президента в отношении местных исполнительных органов власти (теперь президент сможет назначать глав городов и регионов только с одобрения местных депутатов). Сокращается так называемая «президентская квота» в парламенте, а также вводятся отдельные ограничения в период нахождения в должности президента.
Президенту запрещено состоять в политических партиях, а близким родственникам главы государства нельзя занимать политические должности и руководящие посты в квазигосударственном секторе.
Кроме того, с 1 января 2023 года в Казахстане начнет функционировать Конституционный суд. Новые законы закрепляют статус, полномочия, гарантии независимости уполномоченного по правам человека. Также усилена правозащитная функция генерального прокурора.
- 6 июня ЦИК Казахстана заявил, что поправки в конституцию на референдуме поддержали более 77 процентов граждан страны. Явка составила 68 процентов.
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил реформировать Конституцию страны после подавления массовых протестов в стране. Они начались 2 января – первоначально с требованием снижения цен на топливо. Впоследствии к ним добавились и политические требования. Популярным лозунгом стал «Шал, кет!» – «Старик, уходи!» – требование ухода Назарбаева из власти. На фоне протестов в ряде городов, прежде всего в Алматы, начались беспорядки и погромы с применением оружия. По просьбе Токаева в страну были введены войска России и ее союзников.
Иран впервые признал поставки беспилотников России
Иран впервые признал поставки беспилотников России, но утверждает, что они были отправлены до начала войны в Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.
Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Абдоллахиян заявил, что «небольшое количество» беспилотников было поставлено за несколько месяцев до начала российского вторжения в Украину.
Абдоллахиян добавил, что Тегеран «не останется равнодушным», если будет доказано, что Россия использовала иранские беспилотники в войне против Украины. По его словам, у Ирана и Украины есть договоренности о предъявлении таких доказательств.
- В конце августа издание The Washington Post сообщило, что в Россию поступили первые иранские боевые беспилотные летательные аппараты для использования в ходе войны с Украиной. Власти Ирана неоднократно отрицали поставки России беспилотников.
- Киев обвиняет Москву в использовании иранских беспилотников при атаке на гражданские объекты. Украинская сторона сообщала, что военнослужащим удалось сбить более 300 аппаратов иранского производства. Россия обвинения в использовании иранского оружия отвергает.
- 16 октября газета The Washington Post сообщила, что Иран согласился тайно поставить России не только беспилотники, но и баллистические ракеты класса «земля – земля».
- 21 октября пресс-секретарь Совета по вопросам национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что небольшое число иранских военнослужащих находится в аннексированном Крыму, «непосредственно участвуя» в организации воздушных ударов беспилотниками по украинским гражданским объектам и объектам инфраструктуры.
В Польше открылся первый «съезд народных депутатов» России
В польском селе Яблонна открылся первый съезд народных депутатов Российской Федерации. Там собрались представители депутатского корпуса, которые в разные годы избирались на международно-признанных выборах.
Как написал бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев, общая платформа делегатов съезда – неприятие войны между Россией и Украиной, начавшейся в 2014 году, и готовность изменить общественно-политический строй нынешней России.
Среди участников съезда – бывшие депутаты Госдумы Геннадий Гудков, Илья Пономарев и Марк Фейгин, депутат Семилукского райсовета Воронежской области Нина Беляева, депутат Госдумы Аркадий Янковский.
Съезд принял ряд документов: «Акт о люстрации», «Революционный акт», обращение к российской оппозиции. В проекте акта о люстрации, в частности, предлагается освободить от люстрации человека, «который устранит физически или доставит в международный уголовный суд Путина Владимира Владимировича, либо окажет существенное содействие в совершении такового действия».
Документ также предполагает люстрацию всех депутатов Госдумы двух последних созывов, а также сотрудников всех силовых структур, в том числе всех военнослужащих Вооруженных сил России, без различия контрактников и мобилизованных.
Депутат Нина Беляева заявила, что проект «Акта о люстрации», был изменен без согласия разработчиков, а доступ к документам ей заблокировали.
«Официально заявляю, что проект по люстрации выложенный на сайте Съезда от моего имени и имени Дмитрия Саввина не соответствует подготовленному мной проекту. Ильей Пономаревым в него были единолично внесены не согласованные с нами правки. Выложенный проект не рассматривался на оргкомитете. Такая вот демократия…», – написала Беляева.
Также участники съезда планируют обсудить «Акт об экономической свободе и приватизации», «Акт о СМИ».
Абхазские СМИ пишут о задержании гражданки Грузии по подозрению в хранении наркотиков
По информации абхазских СМИ, в Сухуми по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотиков задержали гражданку Грузии Асмат Тавадзе.
Как сообщается, по месту жительства 29-летней девушки сотрудники Службы госбезопасности самопровозглашенной республики Абхазия обнаружили два свертка с мефедроном общей массой больше 10 граммов, грузинский паспорт и государственные символы Грузии - флаг и шеврон.
Асмат Тавадзе, у которой также имеется абхазское гражданство, заключена под стражу.
Тбилисский горсовет утвердил новые названия улиц, переулков и площадей
Тбилисский городской совет утвердил новые названия улиц, переулков и площадей в грузинской столице, пишет агентство «Новости-Грузия».
Мост в Чугуретском районе назван в честь грузинского писателя-классика Гурама Дочанашвили, а улица Чорохи переименована в честь грузинского музыканта и фольклориста Анзора Эркомаишвили.
Безымянная улица и площадь рядом с проспектом Григола Робакидзе в Дидубийском районе названы в честь певца и музыканта Джемала Чкуасели.
Расположенная в Чугуретском районе улица Канкава будет носить имя композитора, заслуженного артиста Грузии и почетного гражданина Тбилиси Гомара Сихарулидзе, а переулок возле улицы Габриэля Сундукяна - фольклориста Кукури Чохонелидзе .
В районе Мтацминда участок улицы и примыкающий к ней переулок названы именем режиссера Резо Габриадзе.
В Исанском районе часть улицы Константина Цуцкиридзе и часть переулка Иори переименовали в честь архитектора Гиги Батиашвили, а безымянная площадь возле улицы Навтлуги в том же районе станет Греческой.
Безымянная улица рядом с улицей Иосеба Нонешвили в Мухиани названа в честь певца Зураба Бакурадзе. А государственная школа №220 будет носить имя Зураба Дзамунашвили.
В аннексированной Донецкой области выстрелили в судью Верховного суда
В городе Углегорск в аннексированной Донецкой области совершили покушение на судью Верховного суда Александра Никулина. Об этом сообщило российское МВД региона.
Сообщение о покушении на поступило в дежурную часть вечером 4 ноября. Потерпевший получил огнестрельные ранения и сейчас находится в тяжелом состоянии. Полицейские воссоздают картину произошедшего. Подозреваемых устанавливают.
В июне Никулин выступал в качестве председателя коллегии Верховного суда самопровозглашенной «ДНР», которая приговорила двух британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Брагима Саадуна к смертной казни. Суд признал их виновными в наемничестве и попытке вооруженного захвата власти. Родственники осужденных заявляли, что они служили в ВСУ официально, по контракту, и не могут считаться наемниками.
- Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. После оккупации части украинских территорий Москва начала назначать туда чиновников. С начала весны на них совершили ряд покушений – некоторые, как сообщалось, погибли. Украина прямо на себя ответственность за атаки не берет.
- В сентябре Украина начала контрнаступление. После этого в Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской и части Николаевской областях в спешном порядке были проведены референдумы о вхождении этих украинских территорий в состав России. Украина и многие другие страны считают голосование фиктивным, поскольку оно прошло в условиях оккупации и боевых действий, что нарушает международные нормы и украинское законодательство.
- 30 сентября президент России Владимир Путин объявил об аннексии Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины. Киев неоднократно заявлял, что продолжит попытки освободить территории от российского контроля и не признает референдумы и аннексию.
В Украине отключились 1300 терминалов Starlink из-за проблем с финансированием
В Украине отключились 1300 терминалов спутниковой связи Starlink из-за проблем с финансированием. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники.
Отключение произошло 24 октября и коснулось терминалов, которые Украина приобрела в марте у британской компании и использовала в боевых операциях. По данным CNN, украинские военные платили по 2500 долларов в месяц за каждый из 1300 терминалов Starlink. К сентябрю общие траты выросли до 20 миллионов долларов, и военные больше не смогли оплачивать работу терминалов.
Как пишет CNN, в начале октября Минобороны Украины обратилось к британским военным с просьбой оплатить счет за месяц в размере 3,25 миллиона долларов. «Мы поддерживаем ряд терминалов, которые имеют прямое тактическое значение для украинских военных в отражении российского вторжения», – заявил телеканалу британский чиновник.
В сентябре компания SpaceX отправила министерству обороны США письмо, в котором заявила, что больше не может оплачивать отправку в Украину терминалов спутниковой связи Starlink, и попросила Пентагон взять финансирование на себя. 15 октября Илон Маск заявил, что SpaceX продолжит оплачивать спутниковую связь Starlink для Украины, несмотря на финансовые потери компании.
Источник CNN в Пентагоне отметил, что, несмотря на заявление Илона Маска о готовности предоставлять Украине услуги Starlink бесплатно, ведомство и SpaceX продолжают переговоры о финансировании проекта. «Все в нашем здании знают, что мы собираемся им заплатить», – сказал высокопоставленный чиновник Пентагона CNN.
Starlink активно пользуются украинские военные для коммуникации друг с другом, получения разведданных и управления беспилотниками. Неизвестно, сколько именно терминалов используют украинские военные, но отключенные 1300 терминалов составляют значительную часть, отмечает CNN.
Мобилизованные в Казани вышли на протест из-за плохих условий
Десятки мобилизованных в Казани вышли на протест из-за плохих условий на учебно-тренировочном полигоне. Несколько видео с кадрами бунта опубликовали издание «Сота» и телеграм-канал ASTRA.
Как сообщает «Сота», мобилизованные недовольны ржавыми автоматами, недостатком воды, еды и дров для отопления. На видео слышно, как один из участников протеста требует поставить стиральные машины, чтобы мобилизованные могли ежедневно мыться – и тогда они «каждый день с утра до вечера в грязи будут с удовольствием».
К участникам протеста вышел полковник, как его назвали участники протеста. Они попросили его «объяснить пацанам» – полковник был вынужден уйти под свист и скандирование оскорблений.
- Это не первый раз, когда мобилизованные на войну в Украине жалуются на проблемы с обеспечением. Только за последний месяц в сети появились десятки подобных видео. Например, мобилизованные в Белгородской области также жаловались на нехватку дров.
- После объявления мобилизации 21 сентября из разных регионов стала приходить информация, что мобилизованные вынуждены сами собирать себя на войну. Им не хватает экипировки, их просят самостоятельно купить защитные средства и аптечки. В некоторых случаях для этого их родственники берут кредиты и микрозаймы.
- Эксперты не раз отмечали, что даже к 300 тысячам новобранцев материально-техническая база российских вооруженных сил оказалась готова плохо. Это подтверждают и уже побывавшие на войне в Украине.
- Власти уверяют, что мобилизация в России закончилась. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил президенту России Владимиру Путину о выполнении плана по мобилизации – на войну были призваны 300 тысяч человек. Однако официального указа о завершении мобилизации нет. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, юристы считают, что «такой документ не нужен».
- Вчера, 4 ноября, Путин заявил, что на войну в Украине мобилизованы 318 тысяч россиян, 49 тысяч из них уже находятся в зоне боевых действий, остальные пока проходят подготовку. Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что на фронт уехали 87 тысяч мобилизованных.
Румыния предоставила уроженке Чечни Амине Герихановой статус беженца
Верховный суд Румынии принял решение о предоставлении уроженке Чечни Амине Герихановой статуса беженца.
36-летняя Гериханова была задержана вместе с малолетним сыном 13 марта на границе с Румынией при попытке покинуть Украину. Розыск Интерпола проводился по запросу России – беженку обвинили в участии в военных действиях на территории Сирии. Около пяти лет назад Гериханова покинула Чечню и проживала в Киеве. В Румынии ее отправили под арест, а сына поместили в детдом – позже его смог забрать живущий в Австрии двоюродный дед Амрудди Бахарчиев.
Бахарчиев рассказал Кавказ.Реалии, что Верховный суд Румынии удовлетворил жалобу Герихановой на ранее вынесенное судом решение о ее экстрадиции 30 октября, однако она узнала об этом только 4 ноября. Она уже получила документ, подтверждающий статус, ее перевели из закрытого лагеря в городе Рэдэуци, где она ранее содержалась, в общежитие для беженцев, вернули телефон, деньги и личные вещи.
Сын Герихановой сейчас по-прежнему находится в Австрии с Амрудди Бахарчиевым. Власти страны уже согласились предоставить ему статус беженца, но документы пока находятся на оформлении.
Бахарчиев рассказал, что помогавший Амине Герихановой адвокат международной правозащитной организации Amnesty International советует ей не покидать Румынию, пока она не исключена из базы данных Интерпола, куда ее внесли по запросу России. Правозащитники намерены добиваться ее исключения из этой базы данных.
После этого и после получения всех необходимых документов в Румынии и в Австрии Амина Гериханова сможет воссоединиться с сыном.
- В октябре в интервью Кавказ.Реалии Амина Гериханова рассказала о попытках чеченских силовиков сделать из нее «шахидку», об условиях содержания под арестом в Румынии и возможных последствиях экстрадиции в Россию, где для нее существует риск пыток и убийства.
- Также в октябре освобождения Амины Герихановой потребовал и премьер-министр правительства Ичкерии за рубежом Ахмед Закаев. Он обратился к властям Евросоюза, заявил, что ее незаконно арестовали по ложным обвинениям, и потребовал отпустить ее с правом выехать в третью страну.
- После задержания Герихановой на протяжении нескольких месяцев уроженцы Чечни в разных городах Европы проводили пикеты и митинги в поддержку беженки с требованием отпустить ее на свободу.
- В мае в интервью Кавказ.Реалии Амрудди Бахарчиев рассказал историю Амины Герихановой, объяснил причины ее преследования в Чечне и предположил, почему румынские власти не хотят предоставить ей убежище.
Страны G7 пригрозили Минску «сокрушительными расходами»
Главы внешнеполитических ведомств «Группы семи» (G7) повторили свой призыв к Беларуси прекратить содействовать российскому вторжению в Украину. Их совместное заявление по итогам встречи опубликовано на сайте МИД ФРГ.
«Если белорусские власти вовлекут страну в войну в Украине более непосредственно, G7 возложит на них сокрушительные дополнительные расходы», говорится в заявлении. Также в документе представители стран G7 снова призывают Беларусь прекратить разрешать российским войскам запускать ракеты по Украине со своей территории.
Ранее в пятницу, 4 ноября, Лукашенко заявил «в 1200-й раз», что у него нет планов посылать белорусских военных в Украину. «Нам там делать нечего», – сказал Лукашенко. При этом он добавил, если украинцы ступят на территорию Беларуси с оружием в руках – «мало не покажется».
Также представители стран G7 в своем заявлении осудили «безответственную ядерную риторику России» и пообещали продолжать вводить санкции против России и тех, кто оказывает ей поддержку в войне.
Кроме того, делегаты объявили о создании координационного механизма G7, «чтобы помочь Украине ремонтировать, восстанавливать и защищать ее энергетическую и водную инфраструктуру». Также они подтвердили, что страны G7 продолжат оказывать Украине финансовую, гуманитарную, оборонную, политическую, техническую и юридическую помощь.
«Мы будем твердо стоять на стороне Украины столько, сколько потребуется», сказано в заявлении.
- В «Группу семи» входят США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония, а также представитель Евросоюза. С начала российского вторжения они уже оказали помощь Украине более чем на 67 миллиардов долларов – военную, финансовую и гуманитарную. При этом помощь США наиболее существенна.
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