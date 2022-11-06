В Тбилиси задержан мужчина, который материл Грузию и граждан страны

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили примет участие в 27-м Саммите мировых лидеров Конференции ООН по изменению климата в Египте. В составе делегации - глава МИД Илья Дарчиашвили. По сообщению пресс-службы правительства, запланировано обращение Гарибашвили к мировым лидерам.

Всемирный саммит по климату с участием лидеров более 120 государств открывается в воскресенье в Шарм-эш-Шейхе. Несмотря на то, что конференция проводится в сложной геополитической обстановке, Египет верит, что странам удастся оставить свои разногласия за дверьми COP27.

Первый Всемирный саммит по климату состоялся в Берлине в 1995 году, с тех пор он проводится ежегодно, пишет агентство «Новости-Грузия». Страна-организатор конференции выбирается в соответствии с системой ротации, чередуя четыре региона: Африку, Азию, Латинскую Америку и Карибский бассейн и Европу.

Ожидается, что Шарм-эш-Шейх в дни конференции, которая продлится до 18 ноября, примет около 40 тысяч делегатов из разных стран, представителей неправительственных организаций, экспертов и журналистов - это самое большое число участников Всемирного саммита по климату за всю историю его проведения.

Самым значимым мероприятием станет саммит мировых лидеров 7 и 8 ноября - главы государств и правительств выступят с «национальными обращениями», в которых представят позиции и видение своих стран на нынешние проблемы экологии, ресурсосбережения, обеспечения продовольствием, защиты от природных бедствий, зеленой энергетики, финансовой поддержки беднейших стран по программам предупреждения изменений климата. Из-за большого числа участников каждому выступающему организаторы выделили на спич не более трех минут.

Одновременно будут проведены шесть круглых столов (по три ежедневно), в работе которых примут участие главы государств и правительств. Они будут проходить параллельно, а их участники распределены по мероприятиям в зависимости от степени важности обсуждаемой проблемы для отдельно взятой страны. Эти своеобразные дискуссионные клубы лидеров государств и правительств пройдут фактически в закрытом режиме: на любой круглый стол смогут попасть только по два человека (включая выступающего) от каждой страны-участницы.

Кроме того, в рамках упомянутого сегмента и все в те же два дня организуются 14 «особых мероприятий высокого уровня», которые проводят, как пояснили в оргкомитете форума в Шарм-эш-Шейхе, «отдельные лидеры или главы правительств по собственной программе».

Из европейских лидеров свое участие подтвердили, в том числе, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер Италии Джорджа Мелони, глава Франции Эмманюэль Макрон. Делегации ближневосточных стран возглавят в частности президент Алжира Абдельмаджид Теббун, король Иордании Абдалла II, президент Ирака Абдель Латиф Рашид, президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, президент Палестины Махмуд Аббас, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.