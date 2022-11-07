Реконструкция пункта пропуска «Нижний Зарамаг» может начаться в 2023 году

Реконструкция многостороннего автомобильного пункта пропуска «Нижний Зарамаг» на границе России с самопровозглашенной республикой Южная Осетия, которая увеличит пропускную способность поста, начнется в 2023 году. Об этом журналистам заявил глава югоосетинского таможенного комитета Мурат Цховребов.

Он отметил, что для нормальной работы пограничного поста не хватает пропускных полос.

«По моей информации, уже в будущем году начнется работа по расширению таможенного поста», – сказал Цховребов, уточнив, что работа над соответствующей проектно-сметной документацией уже ведется.

По словам Цховербова, этот пропускной пункт строился около 20 лет назад и был рассчитан на пропуск около 200 машин в сутки, а сегодня его в сутки пресекают более тысячи автомашин.

«Реконструкция поста в разы увеличит пропускную способность, и уже в ближайшие два года у нас не будет проблем с пробками на границе», – пояснил он.

Ранее о реконструкции пункта пропуска «Нижний Зарамаг» заявлял югоосетинский президент Алан Гаглоев. Он отметил, что будут добавлены несколько линий, чтобы увеличить пропускную способность, пишет агентство «Рес».