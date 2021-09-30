Анатолий Бибилов пролетел без очереди

Вторые сутки у таможенного поста «Нижний Зарамаг» в Южной Осетии на пути в Россию и из нее скапливаются сотни автомобилей. Люди жалуются на медлительность российских таможенников, чья работа им напоминает итальянскую забастовку. На созванной в связи с этим экстренной сессии югоосетинские парламентарии обратились к российской Госдуме с просьбой повлиять на таможню.

По словам депутата Давида Санакоева, жалобы на автомобильные очереди у «Нижнего Зарамага» начали поступать во вторник, а к вечеру среды они достигли красного уровня:

«Вчера вечером я был на таможне, видел эти пробки. На тот момент с нашей стороны, то есть в направлении Владикавказа, стояло машин сто, может, чуть больше. Но, как мне сообщили люди, въезжавшие в республику, на российской стороне скопилось гораздо больше автомобилей – где-то триста, четыреста. Ситуация напряженная, в очереди стояли женщины, многие с детьми. Прилегающая к посту трасса явно не приспособлена для длительного пребывания людей – нет элементарных удобств, нет магазинов, где можно купить еду и питье. И люди явно не предполагали, что им придется стоять в очереди от шести часов и больше. Поэтому ситуация непростая, люди на нервах».

Обеспокоенные ситуацией на границе депутаты созвали экстренную сессию, на которую пригласили предстателя Таможенного комитета Мурата Цховребова и председателя правительства Геннадия Бекоева, чтобы обсудить гуманитарную ситуацию на границе и пути ее разрешения. Премьер Бекоев на сессию не явился, сославшись на некие неотложные дела. Зато приглашение принял Мурат Цховребов.

Он объяснил депутатам, что сегодня заканчивается срок временного ввоза на территории ЕАЭС, который был продлен из-за ковидных мер до 30 сентября 2021 года. Те автовладельцы, которые не дали себе труда заблаговременно выехать из России, теперь спешат закрыть временный ввоз, чтобы избежать штрафных санкций. Из-за этого наплыва и случилась пробка на границе. Главный таможенник сообщил, что, по его информации, уже к полуночи очередь на границе станет меньше. Давида Санакоева это объяснение не удовлетворило:

«Чтобы закрыть временный ввоз и открыть его снова, автовладельцы заезжают в Южную Осетию и выезжают из нее обратно. Даже если не все выезжают сразу, все равно машины должны скапливаться на югоосетинской стороне, потому что на оформление временного ввоза на «Нижнем Зарамаге» уходит уйма времени, в то время как выезд из России не требует хлопот – временный ввоз закрывают, машину проверяют и людей регистрируют. Конечно, если умышленно не затягивать процедуру…»

По мнению Давида Санакоева, это продолжение истории, которая началась в 2020 году. С тех пор таможня регулярно создает неформальные препятствия автовладельцам с югоосетинскими номерами. Под разными предлогами саботируют оформление временного ввоза, не редкость, когда люди часами ждут оформления авто, из-за того, что, как им говорят, зависла компьютерная программа. Многим отказывают во временном ввозе под предлогом того, что у автовладельца есть регистрация на территории России, и требуют растаможки по российским пошлинам. Такое происходит только на «Нижем Зарамаге», говорит Давид Санакоев:

«На других пунктах пересечения российской границы автовладельцы с югоосетинскими номерами совершенно без проблем оформляют временный ввоз на год (на «Нижнем Зарамаге» дают только шесть месяцев). Только на этом посту возникают проблемы с оформлением временного ввоза, больше нигде».

Политический редактор интернет-издания «Основа» Руслан Тотров предлагает посмотреть на эту историю под другим углом:

«Давайте в политическую плоскость это переведем, ведь в соседней Абхазии такой проблемы нет вовсе. Это наверняка говорит о том, что федеральный центр такой недвусмысленный сигнал в очередной раз отправляет Анатолию Бибилову: дескать, посмотри, пожалуйста, – это нулевая терпимость. Надоели все эти истории, которые происходят на подведомственной тебе территории, поэтому вмешиваться и помогать мы не будем – разруливай, как знаешь. Примерно такой месседж отправляет официальная Москва официальному Цхинвалу. Что это может означать? Только то, что на президента Бибилова с политической точки зрения махнули рукой.

– Иными словами, таким образом Москва демонтирует югоосетинским избирателям свое недовольство президентом Бибиловым и предлагает им делать выводы?

– Между прочим, в пользу этой версии говорит и то, что последние пару лет вполне официальные поездки Анатолия Бибилова в Москву вообще никак не афишируются. Вы не найдете в российской прессе замечательных коллективных фотографий и бравурных рассказов о том, как президент независимой страны побывал с визитом в большой, великой России. Опять же с абхазами совершенно другая история – глава соседнего государства бывает в Москве, и его визиты освещается по полной программе. Судя по всему, личность президента Южной Осетии настолько токсична в политическом уж как минимум плане, что столичные чиновники не имеют никакого желания светиться вместе с ним на лентах хроник и на фотографиях в СМИ».

Президент Бибилов в обсуждениях сложившейся на границе ситуации участия не принимал. Эти дни он в Абхазии на праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы и Независимости.

Сегодня президент совершил прыжок с парашютом в тандеме с инструктором и в процессе полета записал видео-селфи, в котором сообщил, что посвящает свой прыжок осетинским и абхазским добровольцам, отдавшим свои жизни за независимость Абхазии. Это селфи сегодня распространили социальные сети.

Было довольно странно наблюдать такое смешение жанров в осетинском сегменте Facebook: люди, изнывающие в очереди на границе, и президент, летающий в облаках.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия