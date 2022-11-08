В последние месяцы наблюдатели в Абхазии не раз отмечали, что если нынешний турсезон и не дотянул несколько до рекордного прошлогоднего, когда республику посетило около полутора миллионов российских и других зарубежных туристов, то зато резко сократилось число чрезвычайных происшествий в горах, когда пропавшим туристам приходили на помощь подразделения МЧС республики. Иными словами, тургруппы стали осмотрительнее, перестали без должной подготовки выходить на сложные маршруты и в условиях изменчивой погоды.

И вот турсезон уже, можно сказать, подходит к завершению, но тут Министерству по чрезвычайным ситуациям Абхазии пришлось столкнуться с явлением в республике весьма редким – необходимостью помощи пропавшим и заблудившимся грибникам. А редкое оно уже потому, что сама по себе «тихая охота» далеко не так популярна в Абхазии, как, скажем, в России. Лишь в последние десятилетия оно распространилось в основном благодаря привычкам русского населения. Благо, грибов в Абхазии вырастает вдоволь, а конкуренции – куда меньше, чем где-нибудь в российской средней полосе.

И вот так совпало, что в последние дни одно за другим стали появляться сообщения о ЧП с грибниками. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с начальником пресс-службы МЧС республики Романом Лабия, и вот что он рассказал:

«Раньше тоже это случалось, пропадали, но эпизодически. Так часто, подряд, не было… 4 ноября по грибы пошла одна из жительниц республики. В окрестностях Хашупсинского каньона, Гагрский район. Вот, и не вернулась домой. На другой день родственники сообщили спасателям, началась спасательная операция. Было задействовано 17 человек личного состава. До сих пор поиски ни к чему не привели.

- А сегодня уже четвертые сутки... Она жительница какого села, откуда она?

- Этих данных у меня нет, не могу сказать. Просто местная жительница.

- И что с ней могло случиться? Тут уже разные версии возникают…

- Ну да… До сих пор не нашли.

- Пошла в одиночку?

- Пошла в одиночку, да».

Почти одновременно, 6 ноября, пришлось отправиться спасателям и на поиски двух других любительниц «тихой охоты». Но тут, говорит Лабия, все быстро разрешилось благополучно:

«Этих двух девушек уже нашли. Это местечко Уазабаа, Верхняя Эшера. Тоже нам позвонили. Ну, девушки недалеко зашли, в принципе недалеко, сравнительно недалеко. Они просто заблудились, видимо, испугались, темнеть начинало. Ну, наши ребята их, слава богу, нашли и вывели.

- Это место еще называют «Замок феодала».

- Да, именно этот район.

- Там развалины средневековой постройки, и до войны туда часто любили подниматься туристы, в том числе и местные. А эти девушки – туристки или местные?

- Местные, местные.

- У них телефоны были?

- Да. Они смогли дозвониться, потому что тут недалеко, связь есть».

Что касается женщины, пропавшей четыре дня назад, то вряд ли и она отправилась по грибы без мобильного телефона (сейчас это трудно представимо), но там связь гораздо более проблемная. Напоследок я спросил у Романа Лабия:

«У нас же это особо не распространено – собирание грибов?

- Да, не распространено, но в этом году как-то активизировалось это занятие. Может, грибов стало больше».

Уже после нашего разговора стало известно, что тело жительницы Гагры, разыскиваемой спасателями с 5 ноября в районе Хашупсинского каньона, обнаружено сегодня после полудня. По предварительной версии, женщина сорвалась с обрыва высотой около ста метров.

После описанных случаев МЧС Абхазии в очередной раз настоятельно рекомендовало гражданам и гостям республики соблюдать максимальную осторожность и быть крайне внимательными, уходя в горные массивы и лесополосы. Перед уходом необходимо предварительно проинформировать близких о своем местонахождении, иметь при себе надежные средства связи, знать правила ориентирования на местности, чтобы не заблудиться.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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