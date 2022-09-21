В нынешнем туристическом сезоне в Абхазии основная масса чрезвычайных происшествий и их жертв сместилась хронологически ближе к его завершению. В отличие от прошлогоднего турсезона с его многочисленными несчастными случаями и погибшими российскими туристами, которые отправлялись на сложные горные маршруты без должной подготовки и порой даже не ставя в известность местные власти, нынче жертв в горной местности не было вплоть до минувшей субботы 17 сентября. Но и то жертвой оказался не турист, а местный работник туробъекта.

В новостной ленте сайта МЧС появилось тогда сообщение: «Константин Афанасиади, 1989 года рождения, погиб в результате несчастного случая на реке Аалдзга в поселке Акармара Ткуарчалского района. Примерно в 13 часов, во время обслуживания «тарзанки», установленной над рекой, мужчина сорвался вниз и ударился головой о камни. По предварительной информации, К. Х. Афанасиади – житель Сухума. В Ткуарчалском районе работал в сфере туризма».

В абхазском сегменте «Фейсбука» появилось немало комментариев, в том числе, и от лично знавших погибшего 33-летнего сухумского грека. А сегодня «Эхо Кавказа» связалось с начальником пресс-службы МЧС Абхазии Романом Лабия. Тот, прежде всего, уточнил, это была не так называемая тарзанка, то есть кустарное спортивно-игровое сооружение для раскачивания, а канатная дорога через ущелье реки Аалдзга (ранее, до войны, она по-русски называлась Галидзга). И продолжил:

«Вся проблема была в том, что он не был, как положено, пристегнут страховкой. Они обслуживали так называемую подвесную дорогу, канат, протянутый через реку. С одного берега на другой. И когда люлька с отдыхающим, который развлекался таким образом, прилетела в его сторону, он ее должен был остановить, но, видимо, скорость была слишком большая, и он не удержался и упал в обрыв и погиб. А он должен был, в принципе, как говорят наши спасатели, быть пристегнутым.

– Но пристегнутым к чему – дереву какому-то?..

– Там должен был быть страховочный трос, чтобы пристегиваться к дереву, к столбу на берегу реки. Тот, который был в люльке, он был пристегнут канатом… А нужно, чтобы был пристегнут и принимающий тоже.

– А эта люлька как… Кто-то ей придает ускорение?

– Да, на другой стороне реки ее толкают, придают ускорение, и она несется по тросу.

– А высота там какая была, с которой он упал?

– Больше десяти метров точно».

Я заговорил о высказываниях интернет-комментаторов этой новости, которые сетовали, что в данной области турбизнеса, где работают частные фирмы, много неупорядоченного. Роман согласился:

«Да, там должен быть инструктаж, люди должны быть обучены, по любому, потому что это рискованное дело – что «тарзанки», что канаты эти натяжные… Это все и травмоопасно, и, получается, что жизнеопасно.

– Ну, вот я видел «тарзанок» этих много по дороге на Рицу… Ну, пока что не было там несчастных случаев, насколько знаю.

– Слава богу, что не было, но не факт, что не может быть. Потому что там бывают проблемы со снаряжением: насколько оно сертифицировано, из какого материала сделано и насколько правильно эксплуатируется. Оно может и оборваться, ибо там должна быть специальная резина… Мы ездим, по крайней мере, предупреждаем, проводим беседы. У нас, к сожалению, нет возможности в случае необходимости все это закрывать и изымать: мы не наделены такими полномочиями».

А через день, в понедельник 19 сентября, новый несчастный случай произошел на море: «Тело Влоса Станислава Збигнеевича, 1970 года рождения, было обнаружено в море в районе гагрской улицы Абазгаа. По предварительной версии, Влос умер от остановки сердца». Я спросил:

«Отдыхающий из Твери утонул – и опять же в Гагре. В этом году почему-то в акватории Гагры тонут постоянно…

– Да, утонул, к сожалению, и на сегодня нынче у нас утонувших 12 человек. Да, и вы правы, в основном в акватории Гагры, Гагрского района.

– Там указано, что остановка сердца была. То есть, в принципе, трудно сказать...

– Могут быть разные причины. Почему оно остановилось – в этом уже разбираются следственные органы.

– Но шторма не было тогда, волн не было.

– Не было».

А еще одна информация МЧС, уже вчерашняя, описывает историю в Сухуме, которая закончилась благополучно: «Россиянка, отдыхающая в Абхазии, спустилась на нижний, поврежденный ярус большого пирса в Сухумском морском порту и упала в море. Доплыв до берега, она не смогла самостоятельно выбраться на набережную из-за высокой стены парапета. Прибывшие спасатели помогли женщине подняться наверх».

Я спросил:

«Ну, а вот эта история… Она как бы и комичная в чем-то. Я имею в виду женщину, которая упала с пирса. Кстати, многие сухумцы гуляют по этому пирсу, и вот мысль такая приходит: там же кто-то может и упасть, если полезет…

– Да, но там, по крайней мере, такого открытого, свободного доступа нет к этим расположенным ниже… где раньше приставали катера. Там проходы заварены, и видно, что нежелательно было бы… не надо туда идти. Но какая-то, видно, тяга к экстриму проявилась у нее или любопытно очень стало. И не удержалась – там же все полуобрушено, полуистлело. Хорошо еще, что она смогла доплыть до берега. Могли же быть там еще штыри какие-то под водой.

– Так был же случай несколько лет назад, когда поздно вечером один отдыхающий вышел из кафе, и, не знаю, под влиянием чего взял и прыгнул в море прямо в одежде и напоролся на такой металлический штырь.

– Мы, по крайней мере, на нашем сайте вывесили… У нас есть видеокарта опасных мест для купания по городам и районам, после исследования водолазами. В принципе, мы второй год об этом людям говорим. Но здесь, видите, нам не могло прийти в голову, что женщина может по большому пирсу спуститься вниз и что-то там искать…

– А это молодая женщина?

– В возрасте, не совсем молодая. Мы, в принципе, и не выясняли, кто она и откуда. Помогли ей просто выбраться и убедились в том, что она не пострадала».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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