Обзор грузинской прессы

«Единый список, создание новой партии или что-то другое», – статью под таким заголовком публикует газета «Резонанси». В конце октября три партии – «Стратегия Агмашенебели», «Дроа» и «Гирчи – больше свободы» – договорились о сотрудничестве, обсуждалась также тема объединения оппозиции. Однако часть оппонентов властей видит в этом риски и выдвигает свои идеи. К примеру, депутат от партии «Лело» Давид Усупашвили в эфире канала «Палитраньюс» заявил, что в борьбе против «Грузинской мечты» более эффективным ходом было бы расширение партий, то есть роспуск нескольких партий и создание на их базе новой силы. Своим мнением по этой теме с «Резонанси» поделились некоторые политологи, среди которых Рамаз Сакварелидзе:

«Вообще, объединение партий – это не лучшая идея. У политических объединений есть свои избиратели, и им могут не нравиться представители других партий. В случае объединения этих партий они вообще могут не отдать им свой голос, поэтому объединенные силы могут получить меньше голосов, нежели по отдельности. В то же время у однотипных партий наверняка схожие избиратели, и такие союзы возможны. Но «Лело» далеко от «Националов», и их объединять рискованно, поскольку избиратель у них разный».

Если речь идет о возможном объединении с «Национальным движением», то это не приведет к положительным результатам, соглашается с предыдущим респондентом политолог Вахтанг Дзабирадзе. Но у мелких партий в таком случае будет возможность проявить себя на предстоящих выборах, более того, объединение – это единственный путь для преодоления 5%-ного барьера. Между тем объединенные или «расширенные» силы должны начать говорить о проблемах населения, только в таком случае они смогут рассчитывать на успех на выборах, поскольку тема искоренения олигархии и обвинения «Грузинской мечты» в приверженности РФ на электорат больше не действует, считает Вахтанг Дзабирадзе.

Кто станет новым Народным защитником Грузии? Срок полномочий нынешнего омбудсмена Нино Ломджария истекает 9 декабря. И в скором времени парламенту придется выбрать, кого назначить на этот пост. Для избрания Народного защитника необходимы голоса 90 депутатов, которых нет ни у одной парламентской группы, потому сотрудничество оппозиции с «Грузинской мечтой» столь важно, пишет информационное интернет-агентство interpressnews. В «Грузинской мечте» пока не называют своих фаворитов, однако говорят, что они есть. Что касается оппонентов властей, они считают, что правящей партии придется выбрать Народного защитника из трех кандидатов (Анна Абашидзе – глава НПО «Партнерство за права человека», Георгий Бурджанадзе – заместитель нынешнего Народного защитника Нино Ломджария, и Нази Джанезашвили – бывший член Высшего совета юстиции), которых поддерживает третий сектор, поскольку оппозиция доверяет только им. Лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе в интервью изданию заявил:

«Говорю прямо, открыто: если какая-либо оппозиционная партия будет думать о поддержке других кандидатов, это будет предательством. Поэтому, насколько я знаю, позиция всех оппозиционных партий заключается в том, что мы будем поддерживать этих трех кандидатов».

В партии власти тем временем негативно отзываются о некоторых кандидатах из представленной тройки, к примеру, член парламентского большинства Ираклий Кадагишвили заявил:

«Некоторые кандидаты довольно грубо и неуважительно уклонились от собеседования в парламенте, а конкретно – Нази Джанезашвили. Этим она фактически показала, что не является реальным кандидатом на пост Народного защитника, а выражает определенную политическую позицию».

Политолог Паата Закареишвили считает, что у «Грузинской мечты» есть все шансы назначить угодного ей кандидата:

«Что касается получения достаточного количества голосов, – часть оппозиции заявила, что поддержит всех кандидатов, и это, скорее всего, больше на руку "Мечте", нежели оппозиции. Те люди, которые поддержат всех кандидатов, практически «проведут» кандидата правящей партии. Кстати, скоро станет ясно, кто именно фаворит "Грузинской мечты"», – заявил респондент издания.

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Правоохранительные органы задержали двоюродного брата бывшего замглавы Службы государственной безопасности Грузии Сосо Гогашвили – Нику Гогашвили. Об этом информационному интернет-агентству netgazeti сообщила дочь бывшего высокопоставленного чиновника. По словам Нино Гогашвили, ее родственника обвиняют в продаже оружия, которое было изъято 16 июля из дома задержанного Сосо Гогашвили.

«Его задержали в Телави, подъехали три машины, две – принадлежащие Службе безопасности, и одна – местной полиции. На самом деле он официально приобрел и зарегистрировал три разных оружия. Его арестовали, заявив, что он якобы незаконно сбыл это огнестрельное оружие, что является абсурдом. Он живет в Телави, но останавливался у нас, когда приезжал (в Тбилиси). 16 июля, когда моего отца арестовали, это оружие находилось здесь, его отсюда изъяли. Его арест напрямую связан с тем, что он – двоюродный брат моего отца, он был с ним в близких отношениях. Отцу хотят еще раз сделать больно, сделать больно нашей семье и еще раз напомнить, что если мой отец будет о чем-то говорить во всеуслышание, то, вероятно, будут арестованы и другие члены семьи», – говорит Нино Гогашвили.

По ее словам, двоюродному брату ее отца были предъявлены обвинения по статье 236 УК Грузии – «противоправные изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия», которая предусматривает от 6 до 9 лет лишения свободы.

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