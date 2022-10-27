Возможно, в скором будущем Грузия познакомится с новым политическим объединением. Несколько оппозиционных партий, готовых объединиться, сегодня призвали политиков от «Грузинской мечты» к открытым дебатам.

«Стратегия Агмашенебели», «Дроа» и «Гирчи – больше свободы» выступили с совместным заявлением. Лидеры оппозиционных партий Георгий Вашадзе, Элене Хоштария и Зураб Джапаридзе в открытом обращении к «Грузинской мечте» предложили встречу «на любом подконтрольном им телеканале».

Трое политиков намереваются разъяснить общественности, какие проблемы видят европейцы в предпринятых или не предпринятых «Грузинской мечтой» шагах по каждому пункту из 12 рекомендаций Европейского союза. Кроме того, они изъявили желание наглядно пояснить, почему крайне мала вероятность того, что Грузия получит статус кандидата в члены ЕС в конце следующего года.

По утверждению оппозиционеров, 19-21 октября в рамках визита в Брюссель они провели ряд встреч с европейскими политиками и с теми высокопоставленными лицами Еврокомиссии, которые непосредственно занимаются вопросами Грузии и региона Южного Кавказа. Выводы неутешительны: при сохранении текущего положения дел Грузия не получит искомого статуса в ближайшей перспективе, говорится в заявлении:

«Оценка будет обнародована в конце 2023 года, и она, скорее всего, будет отрицательной – то есть Грузия и со второй попытки не сможет получить статус кандидата в члены ЕС. Основанием для столь высокой вероятности является тот факт, что по некоторым пунктам Евросоюз ждет не только определенных законодательных изменений, но и реальных, практических результатов. «Грузинская мечта» уже опаздывает по этим пунктам, а времени для наблюдения выполнения этих шагов на практике остается все меньше».

Исходя из вышесказанного политики призвали «Грузинскую мечту» согласиться на дебаты в прямом эфире, где в ходе полемики будут получены ответы на все злободневные вопросы.

Кроме этого, судя по риторике этих лидеров, не за горами процесс создания нового политического объединения. Политики недвусмысленно заявили, что в скором времени мы станем свидетелями появления третьей силы, которая будет противостоять «Грузинской мечте». По словам председателя партии «Стратегия Агмашенебели», его партия, «Дроа» и «Гирчи – больше свободы» разработали конкретный план действий.

«Я считаю, что большое единство сторонников европейского курса будет иметь решающее значение. Это динамический процесс, вовлекается все больше людей, больше партий, и я уверен, что мы достигнем большого прогресса. У нас достаточно хороший опыт сотрудничества с «Лело». Надеюсь, что в конце концов наши позиции сблизятся. На сегодня эти три политические силы имеют самые скоординированные планы действий. Это не означает формирование единой партии, это означает общий план действий по спасению страны. Наша задача – объединение всех проевропейских сил и превращение пророссийских сил, которые в меньшинстве, в реальное меньшинство во власти», – заявил Георгий Вашадзе.

В свою очередь, лидер «Гирчи – больше свободы» Зура Джапаридзе также считает, что рано или поздно оппозиции придется объединиться:

«Мы считаем, что будет очень трудно победить этого монстра без большого единства на фланге оппозиции. Мы проводим консультации со всеми, включая «Лело». Если мы затянем этот процесс, в итоге этот все дойдет до выборов 2024 года, и потом нам придется объединяться в спешке механическим, а не естественным путем».

В партии «Лело» более осторожны. Политический секретарь партии Саломе Самадашвили считает, что если новому объединению и быть, то оно должно дистанцироваться от «Нацдвижения»:

«Совершенно очевидно, что большая часть нашего общества не хочет, чтобы «Национальное движение» вернулось к однопартийному правлению. Это означает, что большинство в обществе ждет предложения, которое будет альтернативным, а не каким-либо объединением, созданным вокруг «Нацдвижения», – это позиция Лело», – заявила Саломе Самадашвили.

В свою очередь, в «Нацдвижении» заверили, что не стремятся к формированию единых избирательных списков с кем-либо. Однако, как заявила глава парламентской фракции Хатия Деканоидзе, они приветствуют любую партию проевропейской направленности.

«Мы были в авангарде создания коалиции. Наш интерес заключается в том, чтобы небольшие партии увеличили число своих сторонников, потому что важна общая корзина против Бидзины Иванишвили. Поэтому мы поддерживаем все прозападные партии и сотрудничаем вокруг общей идеи, которая заключается в европейском выборе и поражении Иванишвили. Что касается общего списка или других технических вопросов, то этот вопрос нами не обсуждается. Мы считаем, что в первую очередь необходимо добиться внеочередных выборов, а затем можно обсуждать другие вопросы», – заявила Хатия Деканоидзе.

В ответ в правящей команде дали понять, что не собираются вступать в полемику с «политическими банкротами», считая, что у осколков «Нацдвижения» нет никаких перспектив. С заявлением по этому вопросу выступил глава юридического комитета парламента Анри Оханашвили:

«Независимо от того, что они говорят, люди не пойдут за ними, потому что общество хорошо знает, где пролегают его интересы. Это люди, которые обвиняют свое государство в том, что оно не стремится в Европу. Эти лица работают против интересов нашей страны пропагандистами, у них нет ресурсов, чтобы обратиться к общественности и получить от нее поддержку. У них нет никакой легитимности внутри Грузии, и теперь они выезжают за пределы страны, где проводят антигрузинскую кампанию и саботаж. Когда выборы состоятся, общество даст адекватный ответ на их поведение».

Пока не совсем ясно, в какие сроки новое политическое объединение увидит свет. В своих выступлениях политики не дали четкого ответа на этот вопрос.

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