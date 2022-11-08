В Абхазии сегодня вновь отключили высоковольтную линию «Ачгуара», люди часами сидят без света. «Эхо Кавказа» поинтересовалось у местных жителей, каковы, на их взгляд, причины энергетического кризиса.

– Вы понимаете, что происходит в абхазской энергетике?

Асида Кортуа, гражданин Республики Абхазия: Что происходит в абхазской энергетике, по-моему, на сегодняшний день, кроме РУП «Черноморэнерго» и Кристины Озган (вице-премьер, министр экономики), никто не может понять. Но почему-то такое предположение, это мое личное мнение, я не знаю как, нас тихо-тихо подводят к тому, чтобы мы все встали и сказали: «Отдавайте, кому хотите, главное, чтобы был свет». То чувство, когда хотят продать все и заработать на этом.

Алхас Асландзия: Единственное, что я четко понимаю, – это абсолютный кризис компетентности, то есть явно некомпетентное руководство, явно наверняка есть объективные какие-то причины у нас для кризиса сегодня. Но в целом, конечно, мы не первый год уже сталкиваемся с такого рода проблемами, и надо более качественно подходить к этим вопросам, готовиться лучше. Я не знаю, чем занимаются те, кто должен этим заниматься. Мне сложно вообще понять, что происходит. У меня такое ощущение, как будто специально, ради каких-то финансовых (интересов) у нас, наверное, решили покончить с национальной энергетикой. Подозрения серьезные, что это все неслучайно, потому что такого рода вопиющую некомпетентность трудно объяснить иначе.

Алиса Пачалия: Мне кажется, что либо это деятельность очень некомпетентных людей, либо очень коррумпированных. В последнее время очень выгодно косить под дурачков или людей, которые не могут решить вопрос, из категории: так сложились обстоятельства, это человеческий фактор. Но если проанализировать, но это же не вчерашняя проблема. Этой проблеме уже несколько лет. И каждый раз, когда приходит новое руководство, перед тем, как прийти, они обещают, что оперативно решат этот вопрос. Но, к сожалению, я могу наблюдать только то, что, может быть, искусственно, может быть, случайно этот вопрос только ухудшается. Поэтому я не могу сказать точно, что происходит с абхазской энергетикой, но явно что-то нехорошее.

Дина Квеквескири, студентка Южного федерального университета: Явно что-то происходит, о чем не говорится простому народу. Кто-то из наших журналистов делал сравнение, сколько длится ремонт ВЛ «Ачгуара», и получился очень большой срок, хотя в новостях обещали, что подстанция будет починена очень быстро. Судя по этому небольшому анализу, около года ее не могут починить. Явно так не должно быть, что-то идет не по плану. Я поступила на онлайн-магистратуру в российский вуз, но эти отключения мне так надоели и этот зимний холод тоже, что я просто взяла и переехала в Москву. Я думаю, что ни один преподаватель не поймет, когда студент постоянно говорит, что у него нет света. Скажут, что студент сочиняет или что-то такое. И ни один трафик не выдержит подключения на лекции с 9 ч. до 16 ч. Также ни одно устройство не будет держать зарядку за все это время. И никто из работодателей тоже не поймет из российского или зарубежного рынка, почему работник часами задерживает выполнение задания. Так что я выбрала для себя такой вариант решения.

Светлана Ханагуа: Честно говоря, абсолютная чехарда, ничего непонятно. Непонятно, как отключают-включают свет, непонятно, как платить, когда платить за свет по счетчику. Пока лично мне ничего непонятно, что происходит.

Камма Гопия: За столько лет существования этой проблемы можно было бы сделать такой график отключений, такие условия перед людьми поставить, которые были бы удобны им. Мы настолько снизили планку своих требований, что мы готовы даже на ежедневные веерные отключения по восемь часов с перерывами, но и это руководство не в состоянии устроить все так, как было обещано. Например, сегодня сказали, что с 11 ч. до 17 ч. не будет света. Люди морально подготовились, что они утром могут встать, до 11 ч. собраться на работу, в школу, а оказывается, помимо того, что общее отключение электроэнергии, то и веерные отключения по графику тоже будут действовать, к этому люди не были готовы. И часто не совпадают эти отключения. Если сказали, что с 11 ч. до 12 ч., но раньше отключают или позже отключают. Вот это всех выводит из себя.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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