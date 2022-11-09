Вчера Конгресс народа Абхазии и Центр социально-экономических исследований провели в Сухуме беседу за круглым столом на тему «Развитие современной Абхазии в контексте национальной безопасности».

Руководитель КНА Давид Пилия подчеркнул, что в этом году резко возросла вероятность возобновления военных действий против Абхазии. По его мнению, необходимо готовить военнослужащих страны к ведению современной гибридной войны. И важно также не раскачивать ситуацию внутри абхазского общества, решать вопросы энергетической безопасности, «очень аккуратно заниматься проблемами выдачи паспортов», чтобы не обострить межнациональные отношения в стране. Директор ЦСЭИ Олег Дамениа напомнил, что военные действия на Украине идут уже девять месяцев. Несмотря на то, что Абхазия не в силах повлиять на этот процесс, «нам необходимо более внятно обозначить свою позицию, а не позиционировать себя сторонними наблюдателями».

Секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба относительно этого заметил:

«Да, конечно, недостаточно, но мы, во всяком случае, сделали даже больше, чем многие другие бывшие республики бывшего Советского Союза, которые ныне входят в СНГ, и прочие. Потому что, если вы помните, мы провели большой митинг на стадионе. Мы постоянно отправляем туда (на Донбасс) какую-то помощь гуманитарную. И ребята наши там воюют. Все, что от нас зависит, мы в этом плане делаем, но в то же время понимаем, что мы не можем здесь, так сказать, оголять наши рубежи, потому что всякое может произойти… Что нас касается, нашей безопасности, еще раз повторяю – лояльность демонстрировать России и преодолевать внутренний раскол, то, о чем говорил Давид Чичевич. Ну, мы же неоднократно видели по своей истории, как с грузинской стороны подкидывались разные факторы, чтобы разрушить наше внутреннее единство. А сейчас вот что запустили? О том, что якобы из Карабаха армян будут переселять в Абхазию, что там 50 тысяч человек должны переселить… Это же все наверняка грузинские спецслужбы делают».

Бывший парламентарий Рауль Лолуа сказал, что грузинское правительство ведет себя сдержанно, тем не менее армия восточного соседа Абхазии явно готовится к войне. В этих условиях для Абхазии важно изучать современное вооружение, взаимодействие беспилотных летательных аппаратов с артиллерией, готовить резервные силы, проводить совместные с РФ учения и строить оборонительную линию на границе с Грузией. Кандидат экономических наук Фрида Лазба отметила важность идеологической работы с молодежью и предложила создать для этого специальный орган при администрации президента.

Член Общественной палаты РА Абесалом Кварчия подчеркнул, что на первом месте сейчас должна стоять идеология, которая объединит все национальности Абхазии. Он продолжил тему, затронутую Сергеем Шамба:

«На фоне вот этих событий у нас в Абхазии происходит много каких-то явлений, которых не должно быть. Сергей Миронович правильно подметил – вот это фейковое или какое-то сообщение. Ну, неужели нельзя вычислить человека, который написал, что вот, пятьдесят тысяч человек должны переселиться? И называет якобы модераторов этого процесса. Если мы не в состоянии вычислить авторов этих вбросов, значит, не защищены от такой идеологической агрессии. Это очень плохо».

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с Абесаломом Кварчия. И первый наш вопрос был о его впечатлении в целом о круглом столе. Он сказал:

«Мы круглый стол планировали более расширенным. Были приглашены депутаты парламента – действующие и прошлые. Но, к сожалению, по каким-то причинам они не пришли. Фактически пришло человек двадцать – члены комитета, приглашенные. Но практика показывает, что меньшее число участников только повышает качество разговора, его результативность. И это подтвердилось вчера. Олег Несторович сделал очень интересный доклад, и там я обратил внимание на ключевую фразу: «Если мы не будем едины, то есть абхазский народ, то мы никому неинтересны».

Затем зашла речь о вбросе относительно Нагорного Карабаха. Сергей Шамба, напомним, увидел здесь «грузинский след», но встречались и другие предположения – что это может быть и «внутренний вброс». Кварчия сказал:

«Я с вами согласен в этой части. Это можно и так, и так предположить. Кто-то мог «из вредности» запустить такой фейк внутри нашего общества. Но мы должны быть готовы ко всем вызовам. Если мы не можем элементарно найти автора вот этого фейка, который, по-моему, «Апсны всегда», или как-то там… Значит, у нас уровень подготовки специальных служб не соответствует сегодняшним угрозам. Кто это? Кому это было нужно? Почему такое могло произойти? И, понимаете, не просто говорят: хотят переселиться. А называют: модератор – Герой Абхазии Трапизонян Галуст. Потом идет – от администрации президента Зураб Каджая. И сам президент покровительствует. Бизнес… Называют цифры: 15 тысяч долларов… Ну, вы знаете как… На простой народ, который не отслеживает, не анализирует информацию, принимает это за истину…

– Причем это сейчас упало на такую благодатную почву, если иметь в виду очередное обострение вокруг Нагорного Карабаха.

– Я напомню один момент. Когда нет единства, результат всегда будет плачевный».

Кварчия стал вспоминать о том, как внутренний раздрай в Армении, вплоть до стрельбы в парламенте, привычка всех готовых к разумным компромиссам объявлять национал-предателями привели к тяжелым для армян последствиям войны 2020 года. И продолжил:

«У нас тоже сегодня… У нас некоторые считают: чем хуже, тем лучше. Вот, мол, задача оппозиции – чем хуже будет в стране, тем легче им прийти к власти. Ну, куда уже хуже?»

«Вброс», о котором зашел разговор на круглом столе, появился в соцсетях пару недель назад. Представители армянской диаспоры Абхазии, которые участвовали в завязавшейся тогда интернет-дискуссии, с возмущением называли данное утверждение бредом.

Мы хотели связаться с председателем Армянской общины Абхазии Галустом Трапизоняном, но его телефон сегодня был недоступен. Дозвонились до известного человека в этой общине Сурена Керселяна. Он был краток:

«Видел этот вброс, но даже читать не стал. Ну кто может такое вбрасывать? Или грузины, или азербайджанцы. Это в первый раз, что ли? Постоянно это муссируется».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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