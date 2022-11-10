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Скончалась первая телеведущая грузинского телевидения
Скончалась Лия Микадзе – первый диктор грузинского телевидения. Информацию подтверждают члены семьи телеведущей.
Лия Микадзе родилась 3 мая 1936 года в Тбилиси. В 1954 году поступила в Театральный университет им. Шота Руставели.
Микадзе работала на грузинском телевидении почти полвека – со дня его открытия 30 декабря 1956 года.
Как пишет Общественный вещатель, с 30 декабря 2013 года в парке Мтацминда, возле тбилисской телебашни есть почетная звезда, посвященная первым дикторам грузинского телевидения – Лии Микадзе, Джульетте Вашакмадзе и Александру Мачавариани.
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WSJ: США решили не передавать Украине беспилотники Gray Eagle
Администрация президента США Джо Байдена решила не передавать Украине современные ударные беспилотники Gray Eagle MQ-1C, несмотря на неоднократные просьбы Киева и письмо 17 конгрессменов. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
По данным издания, Пентагон выступил против поставок, опасаясь, что они могут привести к эскалации конфликта и дать сигнал Москве, что США предоставляют Киеву оружие, способное наносить удары по территории России. Кроме того, в Вашингтоне высказывали опасения, что, если беспилотники будут сбиты, некоторые современные технологии попадут к противнику. Однако при принятии решения эти риски не были решающими, говорится в публикации.
Официальный представитель компании General Atomics, которая производит Gray Eagle MQ-1C, подтвердил изданию, что им известно о решении Пентагона, но отказался комментировать подробности.
В сентябре 17 членов американского Конгресса направили письмо в администрацию президента США с просьбой как можно скорее предоставить Киеву эти беспилотники.
О планах администрации президента США Джо Байдена поставить Украине четыре беспилотных летальных аппарата Gray Eagle в начале июня сообщили источники Reuters. О том, что Киев запросил у Вашингтона дроны Gray Eagle Politico сообщало в конце апреля.
Gray Eagle могут находиться в воздухе до 30 часов и собирать огромное количество разведданных. Армейская версия, более известная как Predator, может нести до 8 ракет Hellfire с максимальной дальностью до 10 километров.
С начала 2022 года США выделили Украине более 50 миллиардов долларов, из которых почти 27 миллиардов – непосредственно на военные нужды. Следом за США по размерам траншей Украине располагаются Великобритания, Германия, Канада и Польша.
Накануне британский министр обороны Бен Уоллес сообщил, что Лондон поставит Украине еще около тысячи зенитных ракет класса "земля-воздух" и установки для их запуска. Они способны сбивать как российские крылатые ракеты, так и дроны.
Об очередном пакете военной помощи Киеву объявила и Германия. В него вошли 30 бронемашин, а также разведывательные беспилотники, военные тягачи и зенитные ракеты к ранее поставленным комплексам.
В Палаты представителей двух штатов переизбрали умерших депутатов
На выборах в Палаты представителей двух американских штатов – Пенсильвании и Теннесси – победили мёртвые кандидаты от Демократической партии. Будут объявлены перевыборы, их дату назовут позднее.
85-летний демократ Энтони Делюка, занимавший кресло в Палате представителей Пенсильвании в течение 39 лет, умер от лимфомы в начале октября. К моменту его смерти было уже поздно вносить изменения в бюллетень. По результатам выборов он набрал почти 86% голосов, его соперница Зара Ливингстон от Партии зелёных – более 14%.
"Хотя мы невероятно опечалены потерей депутата Тони Делюки, мы гордимся, что избиратели продолжают демонстрировать своё доверие к нему и его приверженности демократическим ценностям, переизбрав его посмертно", говорится в твите Палаты представителей Пенсильвании.
Ещё одна кандидатка от Демократической партии – 93-летняя Барбара Купер – выиграла выборы в Палату представителей Теннесси, набрав более 73%. Она умерла в конце октября, пробыв региональным депутатом 26 лет.
На выборах городского прокурора Чула-Висты штата Калифорния также победил мёртвый кандидат – Саймон Силва, скоропостижно умерший от рака в сентябре. Налогоплательщикам Чула-Висты придётся заплатить до двух миллионов долларов за перевыборы, отмечают местные издания.
Кроме того, мэр Мелвилла 84-летняя Велма Хендрикс, планировавшая переизбраться, погибла в автокатастрофе прямо в день выборов.
- На промежуточных выборах в США, состоявшихся 8 ноября, избирали Палату представителей – все 435 мест, и часть Сената – 35 мест из 100. Также в ряде штатов избирали губернаторов, депутатов региональных Палат представителей и другие местные должности.
- По состоянию на 12:00 мск у Демократической и Республиканской партии будет как минимум по 48 мест в Сенате. В четырёх штатах результаты ещё неизвестны. По ходу подсчёта демократы лидируют в Аризоне и Джорджии. Победа в этих двух штатах с учётом голоса вице-президента Камалы Харрис – члена Демократической партии – даст демократам в Сенате большинство. Шансы на победу есть и у кандидата от демократов в Неваде.
- На выборах в Палату представителей пока лидируют республиканцы: 207 мест против 184 у демократов. Однако ещё известны не все результаты из западных штатов, а в большинстве их округов ожидается победа кандидатов от Демократической партии. Сейчас в Палате незначительное большинство у демократов.
- В 36 штатах выбирают также губернаторов. В 16 штатах победили республиканцы, в 16 – демократы, в том числе – в Массачусетсе и Мэриленде, которые до этого возглавляли представители Республиканской партии. Результаты в остальных четырёх штатах пока неизвестны.
Байден: уход России из Херсона – свидетельство «серьёзных проблем»
Президент США Джо Байден прокомментировал решение России отвести войска в Украине на левый берег Днепра и оставить город Херсон. При этом Байден оговорился, перепутав Херсон с иракским городом Эль-Фаллуджа.
По словам Байдена, решение Москвы – свидетельство "серьёзных проблем", с которыми сталкивается российская армия. Президент США также назвал интересным тот факт, что о нём было объявлено сразу после промежуточных выборов в американский Конгресс.
Байден добавил, что российское отступление может позволить сторонам конфликта в Украине получить передышку и задуматься о "пересмотре позиций" в ходе зимы. Он уточнил, что только от Украины зависит, будет ли она готова пойти на "компромисс" с Россией, но добавил, что Соединённые Штаты в любом случае продолжат поддерживать Украину, а условия мирного урегулирования конфликта зависят от Киева.
В тот же день глава Объединённого комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, отвечая на вопрос о перспективах дипломатического урегулирования в Украине, отметил, что отказ от переговоров во время Первой мировой войны усугубил человеческие страдания и привел к миллионам жертв. "Поэтому, когда есть возможность вести переговоры, когда можно достичь мира, пользуйтесь этим моментом", – сказал генерал. Он также подчеркнул, что Вашингтон продолжит поддерживать Украину в любом случае.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что условием начала переговоров может быть вывод российских войск со всей международно признанной территории страны, в том числе с аннексированных территорий, включая Крым. Российские власти в последнее время говорят о готовности к переговорам без предварительных условий. Представитель МИД России Мария Захарова накануне сказала, что должна учитываться ситуация, сложившаяся на сегодняшний день.
Большая часть выступления Байдена была посвящена итогам промежуточных выборов в Конгресс. Окончательно они ещё не подведены, однако в целом комментаторы отмечают, что демократы выступили лучше, чем прогнозировалось – у них есть шансы сохранить контроль над Сенатом, а в Палате представителей преимущество республиканцев будет небольшим. Байден сказал, что готов работать вместе со своими оппонентами-республиканцами в Конгрессе. Байден назвал голосование "хорошим днём для демократии", имея в виду неудачи ряда сторонников бывшего президента Дональда Трампа. Байден также выразил надежду на то, что демократы и республиканцы смогут продолжить двухпартийный подход к противостоянию российской агрессии России в Украине.
Президент США, которому вскоре исполнится 80 лет, подтвердил, что готов баллотироваться в 2024 году на новый срок, но окончательное решение примет вместе с семьёй в начале будущего года.
Абхазские депутаты обсуждают в Москве соглашение по госдаче «Пицунда»
Группа депутатов парламента самопровозглашенной республики Абхазия накануне выехала в Москву.
Как сообщили в оппозиционной общественной организации «Аидгылара», депутаты проведут встречу в Государственной думе Российской Федерации.
«Главной темой встречи, назначенной на 10 ноября, станет обсуждение внесения изменений в Соглашение между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядок его использования, подписанного 19 января 2022 года в г. Москва», – сказано в сообщении.
В состав делегации входят депутаты Алхас Барцыц, Кан Кварчия, Леонид Лакербая, Адгур Харазия и Даут Хутаба.
Ранее глава абхазского МИДа Инал Ардзинба сообщил, что в соглашение могут быть внесены изменения. По его словам, стороны «пришли к общему пониманию принципиальности отражения в тексте соглашения тезиса о невозможности передачи объекта третьим лицам».
- Документ о безвозмездной передаче в собственность России имущественного комплекса госдачи «Пицунда» был подписан 19 января 2022 года в Москве. Соглашение требует ратификации абхазского парламента. Оппозиционные силы и представители общественности считают, что необходимо отозвать документ из законодательного органа.
Владимир Путин 22 ноября посетит Армению
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Российской Федерации Владимир Путин накануне в телефонном разговоре обсудили вопросы предстоящего в Ереване 23 ноября саммита лидеров государств-членов ОДКБ, а также повестку визита президента РФ в Армению, который состоится 22 ноября.
Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, также состоялся обмен мнениями по ряду событий, произошедших после состоявшейся в Сочи 31 октября трехсторонней встречи, а также по реализации достигнутых договоренностей по гуманитарным вопросам.
Кремль также распространил сообщение о телефонном разговоре, однако в нем говорится лишь о саммите глав государств-членов ОДКБ. Информации о визите Путина нет, пишет Радио Азатутюн.
Ранее стало известно, что Путин не поедет на саммит G20, который пройдет 15-16 ноября на острове Бали в Индонезии.
Reuters: делегация России может не приехать на саммит G20 в Индонезии
Президент России Владимир Путин не приедет на саммит "Группы 20", который пройдет 15-16 ноября на острове Бали в Индонезии. Об этом сообщил Reuters в четверг представитель правительства Индонезии. Эту информацию подтвердили и в российском посольстве в стране. При этом обе стороны высказали предположение, что Путин, возможно, примет участие в одной из встреч в рамках саммита в режиме онлайн.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Россию на саммите будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. В четверг эту информацию подтвердил РИА Новости пресс-атташе посольства России в Джакарте Александр Тумайкин.
В то же время как сообщила Reuters пресс-секретарь министра по морским делам и инвестициям Индонезии Джоди Махарди, Владимир Путин от участия в мероприятии отказался, а глава МИД Сергей Лавров присоединится к одной из встреч по видеосвязи.
В июле на конференции глав МИД G20 на Бали министр иностранных дел России Сергей Лавров оказался в изоляции и покинул встречу раньше срока.
Ранее власти Индонезии заявили, что не отзовут приглашение России на саммит, даже если столкнутся с давлением со стороны других стран.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил 3 ноября, что откажется от участия в саммите, если в нём будет участвовать Владимир Путин. Однако 8 ноября в Киеве все же подтвердили, что Зеленский примет участие в саммите "в каком-то формате" - возможно, онлайн.
Во встрече G20 на Бали примут участие президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин. Байден ранее обещал поднять тему урегулирования в Украине.
Российские войска роют окопы на границе Крыма и Херсонской области
Российские войска начали рыть окопы в северной части аннексированного Крыма, сообщают СМИ, публикуя соответствующие спутниковые снимки.
Новые укрепления появились, в частности, возле контрольно-пропускного пункта "Джанкой" между Крымом и Херсонской областью и возле города Армянск на Перекопском перешейке.
Защитные сооружения активно строятся и в Херсонской области - например, возле села Новотроицкое на пути в город Геническ.
В среду командующий российской группировкой в Украине генерал Сергей Суровикин, ссылаясь на трудности снабжения войск в Херсонской области на правом берегу Днепра, предложил министру обороны России Сергею Шойгу отвести их на левый берег. Это будет означать сдачу города Херсон. Шойгу согласился с этим предложением и приказал начать отвод армии.
Ранее оккупационные власти предложили жителям правого берега Днепра выехать в левобережные районы. Кроме того, из Херсона были эвакуированы российские госучреждения, памятники советским и российским деятелям, прах князя Григория Потёмкина-Таврического. С административных зданий были сняты российские флаги. При этом официально до последнего момента утверждалось, что город готовят к обороне.
В свою очередь советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что пока нет признаков вывода российских войск с правого берега Днепра. Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении сказал, что "в информационном пространстве сегодня очень много радости", но призвал к сдержанности. "Враг не делает нам подарков, не делает “жестов доброй воли”. Мы всего этого добиваемся" - сказал Зеленский, отметив, что украинские войска будут продвигаться вперёд, но аккуратно и "без лишнего риска". Он также предостерёг Россию от подрыва плотины Каховской ГЭС.
- Херсон был взят российскими войсками в начале марта. Он был единственным областным центром Украины, оккупированным в ходе так называемой спецоперации. В мае секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак пообещал, что Россия останется в Херсоне "навсегда". В конце сентября - уже после начала украинского контрнаступления - в регионе провели так называемый референдум о его вхождении в состав России. В начале октября российские власти объявили об аннексии Херсонской области, то есть с точки зрения буквы российской конституции (аннексия не была признана Украиной, ООН и подавляющим большинством стран мира) Россия сдаёт свой областной центр. После отвода российских войск за Днепр примерно половина территории Херсонской области будет под контролем Украины.
Пентагон: на войне в Украине убиты и ранены более 100 тысяч военных РФ
Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что, по данным Пентагона, на войне в Украине были убиты и ранены более 100 тысяч российских военнослужащих. Вооруженные силы Украины, вероятно, понесли потери подобного масштаба, добавил американский генерал.
Он также сообщил, что по его оценкам, были убиты около 40 тысяч мирных граждан Украины. "Это огромные масштабы человеческих страданий", - сказал Милли.
Получить независимое подтверждение этих оценок в условиях продолжающегося военного конфликта невозможно.
Стороны военных конфликтов склонны преувеличивать потери противника, преуменьшать свои и распространять дезинформацию.
Россия не раскрывает число погибших. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявляет, что по данным на 9 ноября, на войне были убиты более 77 тысяч российских военных.
Министерство обороны России последний раз отчитывалось о потерях 21 сентября, сообщив о гибели 5937 человек.
Русская служба Би-би-си совместно с изданием "Медиазона" и командой волонтеров ведёт поименный список потерь российских военнослужащих в Украине на основе подтверждённых сообщений о гибели. На начало ноября в нём есть данные о 8300 погибших.
Число погибших военных со стороны Украины также не раскрывается. В середине июля представительница министерства обороны заявила, что раскрывать потери равноценно "работе на врага". В начале лета украинские власти сообщали, что погибли около 10 тысяч военнослужащих ВСУ.
Минздрав Грузии пообещал снижение цен на лекарства и лечение за счет государства после инсульта
Реабилитация после инсульта, травм головного и спинного мозга будет финансироваться программой общественного здравоохранения, заявил министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили. Годовой бюджет программы составляет около 11 миллионов лари.
По словам министра, в течение года в медицинские учреждения Грузии с этим диагнозом обращаются около шести тысяч пациентов. Азарашвили пообещал, что программа будет предусматривать полный курс реабилитации.
«Эта программа достаточно объемная… Помимо реабилитационной составляющей, министерство также работает над внедрением модели профилактики тяжелых последствий инсульта – бригады скорой медицинской помощи будут реагировать максимально быстро», - сказал Азарашвили.
Одновременно он пообещал, что с нового года в Грузии установят «потолок цен» на лекарства. Государство будет определять максимальную цену, за которые можно будет продавать конкретные медицинские препараты, пишет агентство «Новости-Грузия».
С января референтные цены распространятся на лекарства для лечения хронических и онкологических заболеваний, со II квартала – на рецептурные препараты, а до конца года – на безрецептурные.
Минздрав предполагает, что это поможет снизить цены на ряд препаратов на 40%. Дистрибьюторы и аптеки в случае нарушения новых правил будут штрафоваться.
Американский актер Шон Пенн подарил Зеленскому свой «Оскар»
Голливудский актер Шон Пенн в Киеве встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Пенн подарил Зеленскому свою статуэтку «Оскар» - главный приз Американской киноакадемии. Актер назвал подарок символом надежды и веры в победу Украины.
Владимир Зеленский ответил, что в мирные времена, когда он сам был артистом, «Оскар» был его несбыточной мечтой, но пообещал, что после победы Украины в войне лично вернет статуэтку владельцу.
Также Зеленский наградил Пенна орденом «За заслуги» III степени за его поддержку украинского народа.
Это уже третий визит Шона Пенна в Киев с начала войны. Осенью 2021 года он начал снимать в Украине документальный фильм о политической борьбе и не прекратил съемки после начала российского военного вторжения: он улетел в США только в марте 2022 года. Затем он возвращался в страну летом для продолжения съемок. В своих интервью Пенн неоднократно выражал поддержку украинскому народу и осуждал российскую агрессию, призывая американские власти расширять военную помощь Украине.
- Шон Пенн - американский актер, кинорежиссер и продюсер. Он дважды становился лауреатом премии «Оскар»: за главные роли в фильмах «Таинственная река» в 2004 и «Харви Милк» в 2009 годах. Кроме того, Пенн является одним из самых популярных актеров современности: на его счету награды Каннского, Венецианского, Берлинского фестивалей и многие другие премии. Пенн - политический активист, много лет выступающий за гражданские свободы.
- В сентябре МИД России внесло Шона Пенна и его коллегу, актера Бена Стиллера, в «стоп-лист», запретив им въезд на территорию страны. Министерство сделало это в ответ на очередные персональные санкции, введенные Вашингтоном.
В абхазском МИДе состоялась встреча с сопредседателями Женевских дискуссий
Сегодня в МИД самопровозглашенной республики Абхазия состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Ираклия Тужба с сопредседателями Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье – с представителем ООН Джихан Султаноглу и спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром.
После приветствия Ираклий Тужба сказал, что 56-й раунд Женевских дискуссий не привел к ощутимым результатам. Ключевая задача переговоров – это обеспечение прочных гарантий мира и безопасности для Абхазии. Основой для таких гарантий должен стать документ о неприменении силы между Грузией и Абхазией.
«К сожалению, на протяжении долгих лет нам не удалось добиться подписания такого документа со стороны Тбилиси, который отказывается даже обсуждать этот вопрос. На данном этапе работа в этом направлении зашла в тупик. Нам предлагают обсуждать вопросы совершенно иного порядка, которые не имеют прямого отношения к документу о неприменении силы», - цитирует Тужба информагентство «Апсныпресс».
По мнению замминистра, «в условиях, когда в регионе сохраняется ситуация напряженности, связанная с военной активностью Грузии, которая не отказывается от претензий на территорию Абхазии, актуальность подписания такого документа только возрастает». Тужба обратил внимание сопредседателей на проблему свободы передвижения по миру для жителей Абхазии, связанную с рекомендацией Еврокомиссии Европарламенту о непризнании документов, выдаваемых на территории республики посольством РФ. «В этом контексте становится актуальным вопрос о признании абхазских национальных паспортов в качестве документов для передвижения по миру», – сказал Тужба.
В качестве примеров решения этой проблемы он привел Косово, независимость которого не признают Испания, Греция, Словакия. Тем не менее, правительства этих стран приняли решение проставлять визы в национальных документах Косово, чтобы преодолеть гуманитарный кризис, связанный со свободой передвижения. «Аналогичная практика должна применяться и в отношении Абхазии. Это очень серьезная и важная для нас проблема, которая требует скорейшего разрешения», – подчеркнул Тужба.
Сопредседатель от ЕС Тойво Клаар отметил, что есть большое количество вопросов для обсуждения. Что касается вопроса непризнания паспортов, то, по его словам, это не направлено против населения Абхазии и связано с политикой РФ. Сопредседатель от ООН Джихан Султаноглу подчеркнула важность приверженности Абхазии к Женевским дискуссиям и заявила о том, что делается все возможное, чтобы эти встречи были ориентированы на результат. По ее мнению, главное в этом процессе – непосредственное участие и вклад со стороны всех участников дискуссий.
Выборы в США: демократы могут удержать контроль над Сенатом
В Соединенных Штатах по итогам промежуточных выборов демократы могут удержать контроль над верхней палатой Конгресса – Сенатом. У них сохраняются шансы на контроль и над Палатой представителей, хотя скорее всего он все же перейдет к республиканцам.
На выборах 8 ноября избиратели голосовали за новый состав Палаты представителей и трети Сената.
К утру 9 ноября по времени Соединенных Штатов неясны результаты выборов в Сенат в пяти штатах. С учетом уже определившихся победителей, у демократов сейчас 48 мест, у республиканцев 47. По ходу подсчета голосов демократы лидируют в Аризоне и Джорджии – победы в этих двух штатах им будет достаточно для получения 50 мест в Сенате нового созыва, с учетом голоса вице-президента Камалы Харрис это дает им большинство. Есть шансы у кандидата от демократов и на победу в Неваде.
Наблюдатели отмечают, что в таких штатах, как Пенсильвания и Нью-Гэмпшир, кандидаты от демократов выступили лучше, чем предрекало большинство опросов, и одержали уверенную победу.
На выборах в Палату представителей, по данным RealclearPolitics, республиканцы обеспечили себе победу в 199 округах, демократы – в 174, еще в 62 округах результаты пока не определены, отрывы между кандидатами очень небольшие. По прогнозам, республиканцы могут претендовать примерно на 220 мест, что даст им большинство всего в 5 голосов. Сейчас в Палате незначительное большинство у демократов. Перед выборами большинство опросов предсказывало более уверенную победу республиканцев.
В 36 штатах выбирают также губернаторов. И здесь демократы выступили лучше, чем ожидалось. В 16 штатах победили республиканцы, в 15 – демократы, в том числе в Массачусетсе и Мэриленде, которые до этого возглавляли представители Республиканской партии. Результаты в остальных пяти штатах пока неизвестны.
В одной ключевой губернаторской гонке, во Флориде, Рон Десантис с легкостью добился переизбрания.
Некоторые республиканцы подталкивают Десантиса к тому, чтобы бросить вызов Трампу в борьбе за номинацию на пост президента от Республиканской партии, и он не исключает выдвижения своей кандидатуры. Комментаторы отмечают, что ряд поддержанных Трампом кандидатов в Конгресс потерпел поражение.
Во многих штатах наряду с выборами проводятся референдумы по самым разным вопросам, в том числе связанным с абортами, спортивными ставками и марихуаной.
В Мэриленде избиратели решили легализовать каннабис, но в некоторых других штатах подобные инициативы, похоже, потерпят поражение. В Кентукки избиратели отказались законодательно запрещать аборты.
Мэриленд избрал своего первого чернокожего губернатора, которым стал демократ Уэс Мур. В Массачусетсе приступит к работе первая женщина-губернатор демократ Мора Хили, которая также станет первой открытой лесбиянкой в стране на посту руководителя исполнительной власти штата.
Если республиканцы получат контроль над Конгрессом, то это даст им возможность блокировать большую часть стратегии администрации в следующие два года, включая противодействие российской агрессии в Украине. Некоторые республиканцы уже призвали сократить помощь Киеву, в то время как другие выступают за ее продолжение, но при более жестком контроле со стороны Конгресса. В администрации Байдена заверяют, что поддержка Соединенными Штатами Украины останется «незыблемой и непоколебимой» и после промежуточных выборов.
Британского короля пытались закидать яйцами во время поездки в Йорк
Король Великобритании Карл III и его супруга, королева-консорт Камилла, столкнулись с попыткой закидать их яйцами во время поездки в Йорк, на севере Англии.
Судя по кадрам, во время прогулки по городу в среду в сторону монарха и его супруги были брошены три яйца. Они пролетели мимо, но едва не задели Карла III. Охрана впоследствии увела его и Камиллу с места, а полиция задержала подозреваемого. Собравшиеся слышали, как этот человек ранее выкрикнул: «Эта страна была построена на крови рабов, это не мой король!»
Со слов журналистов на месте происшествия, задержанный, прежде чем кинуть яйца, освистал королевскую чету. Другие люди в толпе, реагируя на происходящее, начали петь национальный гимн «Боже, храни Короля» и стыдить нарушителя порядка.
Карл III, вступивший на трон в сентябре после смерти его матери королевы Елизаветы II, совершает двухдневную поездку по Северной Англии. В Йорке он среди прочего участвует в церемонии открытия памятника покойной королеве - первого со дня ее смерти 8 сентября.
Ранее в 2022 году яйцами закидали автомобиль Елизаветы II, когда она посещала Ноттингем. А в 1995 году ее старший сын, принц Чарльз, ныне король Карл III, подвергся нападению группы протестующих во время прогулки по Дублину.
Генерал Суровикин предложил сдать Херсон. Шойгу согласился
Командующий российской группировкой в Украине генерал Сергей Суровикин предложил министру обороны России Сергею Шойгу отвести войска в Херсонской области на левый берег Днепра. Это будет означать сдачу города Херсон. Шойгу согласился с этим предложением и приказал начать отвод войск за реку Днепр.
В своём докладе Шойгу, который показали по российскому телевидению, Суровикин сослался на трудности снабжения российской группировки на правом берегу Днепра. Он также предположил, что часть войск будет задействована на других направлениях. По словам Суровикина, по Днепру выстроена оборона. "Маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки", – сказал он об отходе из Херсона.
Российские оккупационные власти предложили жителям правого берега Днепра выехать в левобережные районы во второй половине октября. Тогда же Суровикин заявил, что относительно судьбы Херсона возможны "непростые решения". Из Херсона были эвакуированы российские госучреждения, памятники советским и российским деятелям, прах князя Григория Потёмкина-Таврического. С административных зданий сняли российские флаги. При этом официально до последнего момента утверждалось, что город готовят к обороне.
В среду, ещё до выступления Суровикина, начали поступать сообщения о наступлении украинских сил в районе Снигирёвки Николаевской области к северу от Херсона. Также украинские силы взяли под контроль село Правдино. Сообщалось также, что российские военные подорвали на правом берегу Днепра несколько мостов.
В среду, по официальным сообщениям, в ДТП погиб заместитель главы российской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Критиковавшие российское командование и лично генерала Александра Лапина после отступления в Харьковской области бизнесмен Евгений Пригожин и глава Чечни Рамзан Кадыров поддержали решение об уходе из Херсона, высоко оценив действия генерала Суровикина. "Взвесив все "за" и "против", генерал Суровикин сделал сложный, но верный выбор между бессмысленными жертвами ради громких заявлений и спасением бесценных жизней солдат" - говорится в записи, опубликованной в телеграм-канале Кадырова.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что пока нет признаков вывода российских войск с правого берега Днепра. Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении сказал, что "в информационном пространстве сегодня очень много радости", но призвал к сдержанности. "Враг не делает нам подарков, не делает “жестов доброй воли”. Мы всего этого добиваемся" - сказал Зеленский, отметив, что украинские войска будут продвигаться вперёд, но аккуратно и "без лишнего риска". Он также предостерёг Россию от подрыва плотины Каховской ГЭС.
- Херсон был взят российскими войсками в начале марта. Он был единственным областным центром Украины, взятым в ходе так называемой спецоперации.
- В мае секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак пообещал, что Россия останется в Херсоне "навсегда". В конце сентября - уже после начала украинского наступления - в регионе провели так называемый референдум о его вхождении в состав России. В начале октября российские власти объявили об аннексии Херсонской области, то есть с точки зрения буквы российской конституции (аннексия не была признана Украиной, ООН и подавляющим большинством стран мира) Россия сдаёт свой областной центр. После отвода российских войск за Днепр примерно половина территории Херсонской области будет под контролем Украины.
- Отступление из правобережной части Херсонской области - уже третье значительное отступление российских войск после вторжения 24 февраля. В конце марта они отступили из Киевской, Черниговской и Сумской областей, тогда это назвали жестом доброй воли. В сентябре после успешного наступления украинских войск российские войска в течение нескольких дней покинули ряд районов Харьковской области, а впоследствии сдали и город Лиман в Донецкой области. Это объяснили "передислокацией".
Югоосетинский Минздрав возглавила Агунда Плиева
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев назначил Агунду Плиеву главой Министерства здравоохранения и социального развития.
Как пишет агентство «Рес», Гаглоев представил нового министра коллективу Минздрава и пожелал ей успехов на ответственной должности.
Агунда Плиева была освобождена от должности заместителя министра здравоохранения в январе 2021 года «в связи с многочисленными жалобами населения». Однако увольнение наблюдатели связывали с её активной гражданской позицией и выступлением на митинге в поддержку семьи Инала Джабиева.
Экс-министра здравоохранения Сослана Наниева Алан Гаглоев освободил от должности в июле текущего года.
В Южной Осетии простились с добровольцем, погибшим на войне в Украине
В самопровозглашенной республике Южная Осетия простились с добровольцем Ибрагимом Багаевым, воевавшим в Украине на стороне России.
В последний путь Багаева проводили родственники и друзья, представители общественности, югоосетинское руководство во главе с президентом Аланом Гаглоевым.
«Сегодня, как и в годы Великой Отечественной войны, народ Осетии, проявляя героизм и храбрость, борется против фашизма. Мы все устали от потерь. Уходят лучшие представители своего народа, но наша общая цель – защита Родины. Ибрагим был бесстрашным воином, настоящим героем. Мы всегда будем помнить его таким», – сказал Алан Гаглоев, наградивший Багаева медалью «Защитнику Отечества» (посмертно).
По информации югоосетинских источников, Багаев был бойцом из батальона «Алания». Об обстоятельствах его гибели не сообщается.
В Абхазии возбуждение дела против милиционеров признали незаконным
В самопровозглашенной республике Абхазия четверых сотрудников милиции не смогли привлечь к ответственности по делу о похищении россиянина.
В июле текущего года прокуратура Сухумского района возбудила уголовное дело, обвинив милиционеров в халатности. По информации следствия, милиционеры стали свидетелями преступления, но не предприняли активных действий по задержанию лиц, совершающих противоправные деяния.
По информации абхазской прокуратуры, 11 августа в Сухумский районный суд поступила жалоба от обвиняемых. Они требовали признать постановление о возбуждении уголовного дела незаконным «в связи с нарушением процессуального порядка возбуждения уголовного дела и отсутствием признаков объективной стороны преступления». 14 сентября жалоба обвиняемых была удовлетворена в полном объеме, а постановление о возбуждении уголовного дела было признано незаконным.
8 ноября кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда оставила в силе решение суда первой инстанции.
Теперь генеральный прокурор Адгур Агрба дал поручение внести надзорное представление в президиум Верховного суда.
- По версии прокуратуры, 4 июня текущего года сотрудники милиции прибыли на патрульной служебной автомашине на стационарный пост ГАИ «Учхоз», расположенный в селе Гумиста, «в момент совершения группой лиц принудительного захвата гражданина РФ Сонина С.А. и перемещения последнего под угрозой применения насилия – опасного для жизни и здоровья». После этого злоумышленники увезли россиянина на машине, а сотрудники МВД не предприняли мер по преследованию в отношении лиц, совершивших преступления.
- Сотрудников милиции, обязанных предотвращать и пресекать преступления согласно закону «О милиции», хотят обвинить в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей. В прокуратуре заявляют, что права и законные интересы гражданина Российской Федерации были существенно нарушены, а престижу Министерства внутренних дел самопровозглашенной республики был причинен ущерб.
- Сотрудникам милиции может грозить штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трёх лет.
- Были ли задержаны лица, похитившие россиянина, не сообщалось.
Российский заместитель главы Херсонской области погиб в ДТП
Заместитель главы российской администрации аннексированной Херсонской области Украины Кирилл Стремоусов погиб 9 ноября. Чиновник, по предварительным данным, разбился в автокатастрофе, сообщили российские власти.
О гибели чиновника одними из первых сообщили российский военный журналист Семён Пегов, блогер Борис Рожин и государственный канал RT. Подробные обстоятельства случившегося на момент публикации новости не сообщаются. Катастрофа произошла под Геническом, уточнила российская администрация.
После захвата Херсонской области российскими войсками Стремоусов был там главным спикером от России. Он первым из официальных лиц сообщил о готовящейся Москвой аннексии территорий.
До февральского вторжения российской армии Стремоусов был региональным политиком, организатором пророссийских акций и занимал должности в местных отделениях ориентировавшихся на Москву политических движений и партий. Выдвигался в Верховную раду в 2019 году по одномандатному округу, набрав 1,74 процента голосов и на выборах мэра Херсона в 2020, получив 1,37 процента.
Стремоусов погиб во время контрнаступления украинских войск на занятые Россией позиции. Москва вывозит пророссийское население Херсона, многие военные эксперты предполагают, что Россия готовится сдать город. Сообщается, что российские власти плохо контролируют правобережную часть Херсона, там происходят грабежи, мародёрство, оставшиеся предприятия отказываются принимать к оплате российские рубли.
9 ноября издание "Медуза" сообщило, что Кремль просил подконтрольные ему СМИ меньше цитировать чиновника, как и других официальных лиц, критикующих с провоенных позиций ход боевых действий на востоке и юге Украины.
Во время одного из видеообращений, записанных Стремоусовым 20 октября 2022 года, он находился в автомобиле с демонтированным ремнём безопасности.
- 7 ноября депутат российской Госдумы, бывший глава Донецких сепаратистов Александр Бородай сообщал, что машина его охраны подорвалась на мине в зоне военных действий. Он продемонстрировал французскую мину под своим автомобилем, утверждалось, что его автомобиль тоже мог взорвался.
- В Херсонской области происходят регулярные покушения на российских чиновников, многие из них заканчиваются гибелью. Атака на гражданских чиновников в оккупированных регионах находится в серой правовой зоне и потенциально может расцениваться как убийство некомбатантов, Киев не берёт на себя ответственность за убийства.
В Абхазии опубликовали график веерных отключений электричества
Компания «Черноморэнерго» опубликовала график отключений электричества в самопровозглашенной республике Абхазия.
Как следует из графика, большинству абонентов свет будут отключать на один час пять раз в сутки, части – четыре раза.
Ранее в «Черноморэнерго» сообщили, что тестовое включение выявило проблемные участки на линии электропередачи «Ачгуара». Ограничения для абонентов будут действовать до полного устранения выявленных проблем.
Напомним, что 1 ноября произошло аварийное отключение на линии «Ачгуара», на которой в течение месяца до этого шла замена старых проводов на новые. Однако отключения света не прекратились и 2 ноября – после сообщения о завершении ремонтных работ.
4 ноября энергетики увеличили нагрузки на высоковольтной линии. Режим тестирования показал, что она держит необходимую номинальную нагрузку. Но потребители и после этого получали электроэнергию с ограничениями.
В очередной раз на ремонт линию отключили накануне.
- Работа по замене проводов на линии «Ачгуара» началась 1 октября. В ней принимали участие бригада «Черноморэнерго» и российская подрядная организация. По оценкам, стоимость ремонта составит порядка 50 миллионов рублей. При этом в абхазском правительстве заявили, что ремонт должен был продлиться до 15 ноября, но его остановили по техническим причинам – из-за прекращения перетока из России. Из 32 километров линии провода успели поменять на 24 километрах. По предварительной информации, для полной замены проводов необходимо еще 20 дней. Однако представители абхазской оппозиции утверждают, что и ранее проведенные работы были выполнены некачественно.
В Грузии решили не публиковать статистику по коронавирусу
Министерство здравоохранения Грузии решило больше не публиковать статистику по заболеваемости коронавирусом. Об этом пишет грузинская служба Радио Свобода.
«В последнее время в стране наблюдается тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом и эпидемическая ситуация стабильна. Учитывая вышеизложенное, необходимость публиковать отдельную статистику по COVID отпала», – заявили в Минздраве.
После начала пандемии ведомство обновляло ковид-статистику ежедневно. В текущем году Минздрав перешел на еженедельную, а затем – на ежемесячную публикацию данных. Теперь статистика будет вноситься в общие отчеты по заболеваемости в стране.
Последний раз Национальный центр по контролю за заболеваниями опубликовал данные по коронавирусу 4 октября. Сообщалось, что по состоянию на 30 сентября в Грузии было выявлено 1 792 109 случаев заболевания коронавирусом, скончались 16 902 человека (в том числе 20 пациентов в сентябре).
Россию заподозрили в нарушении санкций ООН за закупку зимней военной формы у КНДР
Россия заказала пошив зимней формы для армии в Северной Корее, чем нарушила санкции ООН против Пхеньяна. Об этом сообщает Радио Свободная Азия со ссылкой на анонимные северокорейские источники.
По данным издания, как минимум три фабрики в Пхеньяне и ещё несколько по всей стране производят зимнюю форму, нижнее бельё и обувь для российских солдат в Украине. Как утверждается, производство использует материалы, которые поставляются из России.
В 2017 году Совет безопасности ООН принял резолюцию с запретом на импорт любой текстильной продукции из КНДР. Это стало ответом на состоявшиеся в стране испытания водородной бомбы. За санкции единогласно проголосовали все 15 членов совета, включая Россию. Предполагалось, что запрет сократит доходы северокорейского бюджета приблизительно на 800 миллионов долларов в год.
Закупка формы обеспечивает работой несколько тысяч человек в КНДР. Москва, в свою очередь, испытывают резкую нехватку обмундирования для войны в Украине.
КНДР — единственная страна в мире, признавшая российскую аннексию Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской и части Николаевской областей Украины. По данным Радио Свободная Азия, после начала февральского вторжения северокорейская пропаганда стала чаще рассказывать о дружбе Пхеньяна и Москвы. Ранее американская разведка сообщала, что российская армия может получать из КНДР артиллерийские снаряды, представители Северной Кореи это отрицают.
Владелец соцсетей Facebook и Instagram сократит 11 тысяч сотрудников
Корпорация Meta, владеющая соцсетями Facebook и Instagram, сократит больше 11 тысяч рабочих мест. Об этом её глава Марк Цукерберг сообщил в письме к сотрудникам в среду. Это первое масштабное сокращение штата в истории компании, последовавшее за первой в её истории приостановкой найма нового персонала.
Речь идёт приблизительно о 13 процентах штата. Уволенным сотрудникам Цукерберг пообещал компенсацию в размере зарплаты за 3.5 месяца (16 недель) + одной недели за каждый год работы в компании, — передаёт CNBC.
В октябре акции корпорации обрушились на 20 процентов после после публикации квартальных данных, зафиксировавших снижение выручки и роста расходов почти на 20 процентов.
В письме Цукерберг заявил, что на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 он переоценил рост спроса на онлайн-технологии и увеличил инвестиции. Он упомянул спад экономики и сокращение рекламных бюджетов.
- С начала 2022 года акции Meta упали более чем на 70 процентов. Компания впервые в своей истории отчитаталсь о сокращении числа уникальных пользователей фейсбука.
- Сокращение штата происходит и во многих других технологических компаниях, напоминает VC.ru. Например, Twitter уволил 50 процентов сотрудников после покупки соцсети Илоном Маском. После этого компании даже пришлось звать назад некоторых только что уволенных, писала деловая пресса.
Узбекистан просил Евросоюз отменить санкции против Алишера Усманова
Власти Узбекистана просили ЕС снять санкции с российского олигарха Алишера Усманова, мотивируя это тем, что ограничения мешают бизнесмену инвестировать в экономику страны, написала Financial Times.
Со ссылкой на источники газета сообщила, что узбекские правительственные чиновники лоббировали отмену санкций на недавних встречах с представителями Евросоюза.
По информации FT, Ташкент также просил снять санкции с сестры Алишера Усманова - Гульбахор Исмаиловой, которая, как считают в ЕС, владеет некоторыми активами бизнесмена, в том числе его суперяхтой Dilbar стоимостью 600 миллионов долларов.
Российский миллиардер родом из Узбекистана и поддерживает с этой страной тесные связи. Сейчас Ташкент готов оказать Усманову и юридическую помощь в оспаривании санкций, если ЕС откажется от просьбы отменить ограничения, отмечается в публикации "Коммерсанта".
На запрос Financial Times в узбекском МИДе ответили, что "не могут комментировать действия правительства Узбекистана, но санкции действительно мешают инвестиционным и благотворительным проектам". Представители самого бизнесмена отказались ответить на обращение газеты.
- Алишер Усманов считается одним из самых богатых российских бизнесменов. Forbes оценивал его состояние в $11,5 миллиарда. В конце февраля после начала российской агрессии в Украине Усманов попал в санкционные списки Евросоюза. Позднее к санкциям присоединились Соединённые Штаты, Великобритания, Австралия, Канада и Япония. Эти страны указали на близость олигарха к Кремлю и обвинили его в поддержке режима.
- В мае Алишер Усманов обжаловал санкции в Европейском суде общей юрисдикции в Люксембурге. Отменить ограничения в отношении него просили также власти Венгрии. Будапешт настаивал на исключении из санкционного списка также Петра Авена и Виктора Рашникова.
Экономическая зависимость Грузии от России значительно усилилась – доклад
В 2022 году экономическая зависимость Грузии от России «значительно возросла», однако даже в условиях полного прекращения экономических отношений с Россией Грузия не окажется в глубоком кризисе. Об этом говорится в опубликованном накануне докладе неправительственной организации «Международная прозрачность – Грузия».
Как пишет издание Civil.ge, согласно исследованию, в январе-сентябре 2022 года Грузия получила около 2,2 млрд долларов США дохода от денежных переводов, туризма и экспорта товаров из России, что в 2,6 раза больше дохода, полученного из России из тех же источников в тот же период прошлого года, и на 64 % больше дохода, полученного в январе-сентябре 2019 года.
В документе также говорится, что в январе-сентябре 2022 года доходы от денежных переводов, туризма и экспорта товаров из России составили 12,6% экономики Грузии. В аналогичный период 2021 года этот показатель составлял 6,3%, а максимума (10,4%) он достиг в 2019 году.
«Это означает, что по сравнению с предыдущими годами экономическая зависимость Грузии от России возрастает. Этот рост в основном обусловлен скачкообразным увеличением денежных переводов», — говорится в документе.
По заявлению «Международной прозрачности», всего в Грузии зарегистрировано 17 тысяч российских компаний, причем более половины из них были зарегистрированы после начала полномасштабной войны Россией против Украины.
Например, в марте-сентябре 2022 года в Грузии было зарегистрировано около 9500 компаний, что в 10 раз превышает полный показатель 2021 года. По заявлению организации, 97% этих компаний являются индивидуальными предприятиями.
«Это свидетельствует о том, что часть граждан России переехала в Грузию для проживания и занятия бизнесом на длительное время», – отмечают в НПО.
Согласно исследованию, за первые 9 месяцев текущего года экспорт Грузии в Россию увеличился на 11% и составил 473 млн долларов США, а в марте-сентябре экспорт в Россию увеличился на 6,3%, что «в основном было вызвано увеличением реэкспорта легковых автомобилей в 4,4 раза».
Что касается импорта из России, в январе-сентябре 2022 года он увеличился на 73% до 1,2 млрд долларов США.
«Доля импорта из России в общем объеме импорта Грузии составила 13,1%, что является самым высоким показателем за последние 16 лет», – сказано в документе.
Согласно исследованию, больше всего после начала войны в Украине – на 350% (329 млн долларов США) увеличился импорт нефтепродуктов. Кроме того, импорт угля и кокса увеличился в 3 раза и составил 57 млн долларов США.
Импорт электроэнергии из России увеличился в 3,6 раза, однако, по данным организации, на российскую электроэнергию приходится лишь 3% внутреннего потребления Грузии. При этом импорт природного газа из России сократился на 32%. Доля российского газа во внутреннем потреблении Грузии составляет до 7%.
В целях снижения зависимости экономики Грузии от России «Международная прозрачность – Грузия» призывает власти Грузии:
- активнее и в ускоренном режиме начать работу по подписанию соглашений о свободной торговле со всеми стратегическими партнерами, с которыми у нас еще нет такого соглашения;
- не предоставлять субсидии из государственного бюджета (гранты, льготный кредит и т.п.) предприятиям, увеличивающим экономическую зависимость от России.
Кроме того, в целях предотвращения использования Грузии в качестве страны для уклонения от санкций организация считает, что создание компаний в Грузии гражданами России должно осуществляться по отличающейся практике. В частности, прежде чем выдать одобрение на регистрацию компании, следует максимально проверить, не имеет ли заявитель какого-либо отношения к компаниям или лицам, находящимся под санкциями.
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