Пашинян: Алиев готовит геноцид армян Нагорного Карабаха

Геополитические претензии властей Азербайджана продолжают представлять угрозу безопасности и стабильности Южного Кавказа и более широкого региона в целом, сказал сегодня на заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Алиев не только угрожает, но уже готовит геноцид армян Нагорного Карабаха. Это намерение отражено также в комментариях президента Азербайджана относительно сроков размещения российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе, и эти комментарии, в свою очередь, грубо нарушают как минимум три заявления, которые были приняты в трехстороннем формате», – сказал Пашинян.

По словам главы армянского правительства, «по сути, миротворцы находятся в Нагорном Карабахе на неопределенный срок, пока не будут решены все вопросы, связанные с правами и безопасностью армян Нагорного Карабаха, и не будут развеяны все беспокойства относительно безопасности армян Нагорного Карабаха».

Пашинян также прокомментировал слова Алиева о том, что Армения не полностью вывела из Карабаха свои вооружённые силы.

«В Нагорном Карабахе нет армии Армении, есть Армия обороны Нагорного Карабаха, что, пожалуй, является серьезным препятствием для реализации политики геноцида», – сказал армянский лидер.

Он озвучил предложение о создании демилитаризованной зоны вокруг Нагорного Карабаха с международными гарантиями.

«Мы внесли и вносим предложение по демилитаризации также по части пограничной зоны между Арменией и Азербайджаном, предлагая отвести войска с вновь подтвержденной границы от 1991 года, создав по обеим сторонам границы 3-километровую демилитаризованную зону. Это предложение остается в силе, и накануне мы передали Азербайджану его обновленную версию. В любом случае, должен констатировать, что вооруженные силы Азербайджана должны быть выведены со всех оккупированных частей суверенной территории Республики Армения, и эта наша позиция никогда и никоим образом не претерпит изменений», – отметил он.

Пашинян выразил надежду на скорейшее завершение делимитации армяно-азербайджанской границы, разблокирование всех региональных транспортных и экономических коммуникаций и подписание мирного соглашения с Азербайджаном.

«Но если кто-то думает, что мирная повестка – это «мирное уничтожение» армян Республики Армения или Нагорного Карабаха, то жестоко ошибается. Мирная повестка – это мирное развитие и сосуществование Республики Армения и региона, и мы добьемся своей цели», – добавил он.