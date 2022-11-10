Югоосетинские саперы обезвредили противотанковую мину

Россиянин Павел Копылков, демонстративно оскорблявший Грузию и грузинский народ в центре Тбилиси, извинился в связи с инцидентом. Он сообщил изданию Netgazeti, что принял решение покинуть страну.

Полиция задержала Копылкова 5 ноября за мелкое хулиганство и неповиновение полиции. Россиянина, по его же словам, оштрафовали на 3000 лари. Копылков говорит, что у него был нервный срыв.

«Хочу извиниться и сказать, что я абсолютно не имел в виду то, что говорил. Я так никогда не думал, не думаю и сейчас. Рациональную причину назвать не могу. У меня был нервный срыв, я просто хотел сделать что-то очень плохое. Сделал первую ужасную вещь, которая пришла в голову. Знал, что народ разозлится и что скорее всего меня доставят в полицию», – сказал он.

Россиянин говорит, что решил уехать из Грузии и намерен позаботиться о своем ментальном здоровье.

«Надеюсь, грузинский народ поймет, что это была тотально эмоциональная проблема. Я говорил самые плохие слова, которые приходили в голову. Вот и всё. Понимаю всех, кто зол на меня. Они правы. Просто хочу сказать, что если когда-то они меня поймут и разрешат вернуться, буду действительно [рад], так как здесь я провел очень хорошее время, встретился с прекрасными людьми, у меня был проект… Если позволите вернуться, попытаюсь исправиться… Сделать что-то хорошее для общества Грузии», – подчеркнул он.

Ранее личность мужчины, оскорблявшего грузин, установили волонтеры. Сооснователь международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Ираклий Комахидзе сообщил, что он является сыном российского бизнесмена Александра Копылкова.

По словам лидера «Единого национального движения» Ники Мелия, Александр Копылков – олигарх из окружения президента России Владимира Путина, он связан с российской военной промышленностью, а также с финансированием российских военных кампаний в Сирии, Крыму, а теперь и в Украине.

Павел Копылков подтвердил, что является сыном Александра Копылкова. Он сказал, что не может говорить о бизнесе отца, поскольку не знает деталей, но подчеркнул, что тот «не является олигархом Путина».