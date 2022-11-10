В селе Эргнет состоялась 109-я встреча в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Югоосетинская сторона вновь потребовала убрать из Цнелиси грузинский полицейский пост и выразила сожаление, что не смогла напрямую пообщаться с представителями грузинской прессы, чтобы ответить на существующие вопросы.

Накануне проведения 109-го раунда переговоров в рамках МПРИ югоосетинские журналисты получили долгожданную новость: офис полномочного представителя по вопросам постконфликтного урегулирования сообщил, что пресса после почти трехлетнего перерыва будет допущена на встречу.

Тем не менее позже выяснилось, что палатки, где она проходила, по-прежнему находятся за ограждением, которое журналистам переходить нельзя. Единственное, в чем представители МНЕС пошли навстречу, – передвинули заграждение чуть ближе к палаткам, чтобы можно было снять хотя бы кадры.

Ситуация не изменилась и после завершения переговоров. Глава югоосетинской делегации на МПРИ, заместитель полномочного представителя президента по вопросам постконфликтного урегулирования Егор Кочиев вышел к югоосетинским журналистам один. Повестка этого дня не отличалась от многих предыдущих: югоосетинская сторона в очередной раз подняла вопрос выставления незаконного поста грузинской полиции близ осетинского села Цнелис. Егор Кочиев назвал этот шаг политическим:

«Это мы давно обсуждаем, выставление поста было политическим решением правительства Грузии. Сегодня представитель Грузии в очередной раз сказал, что этот пост никакой нагрузки не несет. Именно потому, что он не несет никакой нагрузки, выставление этого поста было абсолютной бессмысленностью. Поэтому самым логичным разрешением дестабилизации обстановки будет вывод поста с югоосетинской территории. Мы делаем шаги навстречу грузинской стороне. Одним из таких шагов доброй воли было облегчение перехода через пункты пропуска для жителей Ленингорского и Дзауского районов. Это шаг доброй воли, гуманитарный шаг с югоосетинской стороны. Теперь мы ждем ответных шагов, включая Цнелис».

В числе главных вопросов – ситуация на границе между Южной Осетией и Грузией, факты ее нарушения, а также полеты беспилотников над территорией республики. За истекший период произошло шесть нарушений границы Южной Осетии, и все шестеро нарушителей были выдворены в Грузию.

Егор Кочиев выразил сожаление, что журналисты не были допущены на встречу. Он в очередной раз отметил, что всегда заинтересован в общении с грузинской прессой:

«Я не против общения с журналистами, не против общения и с грузинскими журналистами, поскольку у меня бывает возможность донести мнение властей республики Южная Осетия, мнение югоосетинской стороны до зрителей с той стороны. На прошлом заседании грузинские журналисты хотели со мной пообщаться, но, поскольку я не был предупрежден, что журналисты будут допущены на территорию проведения раунда, я не уведомил югоосетинских журналистов. Поэтому я предложил предусмотреть в следующий раз присутствие журналистов с обеих сторон. Я пытаюсь соблюдать корпоративную этику. Если я разговариваю с грузинскими журналистами, то я точно так же хотел бы проинформировать и югоосетинских журналистов. Почему сегодня так произошло, я не знаю. Об этом вы должны задать вопрос уже сомодераторам встречи, это ОБСЕ и Миссия Европейского союза. Я был уверен, что грузинские журналисты и вы пройдете и мы с вами пообщаемся».

Официального комментария от представителей ЕС и ОБСЕ получить не удалось, однако представитель МНЕС Тамта Мегрелидзе сказала, что «на данной стадии участники не смогли прийти к соглашению по данному вопросу». Она также добавила, что надеется, что в будущем работа с журналистами все же будет налажена.

Очередная встреча МПРИ состоится уже в следующем году, 17 января.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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