Херсонская рапсодия

Все мы очень внимательно следим за боевыми действиями в Украине и в особенности за наступательными операциями – в частности, в Харьковской области и сейчас под Херсоном.

Помимо радости от военных побед над армией российского фюрера, уважения к силе духа украинских воинов и восхищения достижениями западной оборонной промышленности есть и еще кое-что – эстетическая сторона вопроса. Наступательные операции производят потрясающий эффект с точки зрения искусства, и не только военного – пройдет время, и их будут изучать в военных академиях, на них будут расти целые поколения офицеров во все мире.

Смотришь и получаешь эстетическое удовольствие. Понятно, что любое наступление связано с большой кровью, гибелью сотен, а то и тысяч человек, и любой военный успех – это чья-то личная трагедия. Когда вся страна празднует, у кого-то в доме похороны. Что может быть страшнее личной скорби на фоне всеобщего ликования?

Но, как уже было сказано, война тоже иногда называется «искусством», а место проведения боевых действий называют «театром». И как в любом другом деле, и в этом есть мастера, профессионалы, ремесленники и бездари. Человек может быть художником в любом деле – иногда работа хорошего сантехника имеет отношение к искусству не меньшее, чем картины или музыка.

Наступательные операции украинской армии – это настоящее искусство. Высокое и изящное. Смотришь и говоришь себе: ну как же все красиво и четко сделано. Никакой спешки, все спокойно, рассчитано на месяцы вперед.

Операция по освобождению Херсонской области началась в далеком-далеком июле, когда у ВСУ на вооружении появились «Хаймарсы». Тогда украинцы начали методично бомбить инфраструктуру, базы, мосты, понтонные переправы. Не спеша, понимая, что это в России «бабы еще нарожают», а Украина дорожит жизнью каждого солдата.

Посмотрите, разве это не искусство? Как все спланировано, какая координация, какая, если уж на то пошло, осторожность в действиях. Украинская армия идет вперед медленно, понимая, что могут быть минные поля, ловушки, засады… Иногда наступление затихает на несколько месяцев, затем потихоньку возобновляется в самый подходящий для этого момент.

Еще одно, что явно бросается в глаза и является ну почти музейной редкостью в военном искусстве: о победах на фронтах Украины мы в первую очередь узнаем не из украинских, а российских источников. Киев молчит в тряпочку, делает вид, что ничего не происходит, а в это время весь мир уже знает о потере россиянами еще одного города.

Даже сейчас, когда бегство российских войск из Херсона стало свершившимся фактом, о фактической стороне дела мы узнаем от озверевших российских «патриотов» и военкоров, от украинских военных аналитиков, от всех – кроме собственно военного украинского начальства.

Никакого шапкозакидательства, никакой бравурной пропаганды, никаких торжествующих речей, никаких «гоп» раньше, чем прыжок состоится и уже будет необратимым – украинские военные молчат, когда все вокруг говорят.

Все это не может быть случайностью, простым совпадением – это уже явно почерк, стиль, манера вести дела. Все это не упало с небес и наверняка имеет автора. Мы приходим к тому, что воочию видим роль личности в истории – как человек, оказавшийся в нужное время в нужном месте, вершит историю. Если бы я был верующим, назвал бы это перстом Божьим. Поскольку я таковым не являюсь, назову это везением – если угодно, божественным везением.

Украинскому народу невероятно, фантастически повезло, что армию сегодня возглавляет такой, как теперь уже очевидно, выдающийся военачальник и стратег, как генерал Валерий Залужный. Это случайность, игра природы, все могло быть иначе. Мы же не с неба свалились и прекрасно понимаем, что кадровая политика в Киеве, так же, как в большинстве столиц постсовка, сильно хромает на обе ноги, и на крупные должности очень часто назначаются откровенно некомпетентные люди.

Сейчас главкомом ВСУ вполне мог быть какой-нибудь заурядный карьерист, который отлично умеет плести аппаратные интриги или хорошо умеет сказать нужные слова нужным людям, но ничего не смыслит в войне. Откормленный, как на убой, советский генерал, который бы считал, что надо, поднимаясь во весь рост, идти на укрепления противника, потерять 80% личного состава, а оставшиеся, может быть, что-нибудь сделают. Или того хуже: какой-нибудь генерал-хозяйственник, который построил шикарную дачу, наворовав кучу денег на госзаказах…

Украина вряд ли выиграла бы в таком случае войну, так как главным препятствием на пути оккупантов являются украинские солдаты – однако никаких побед бы не было, а если бы они были, то их цена была бы непомерно высокой.

Но случилось то, что случилось, и результаты этого, исторически правильного выбора украинского руководства мы видим на поле боя: хитрые маневры, обходы-объезды, приостановка активных действий, возобновление их в самый подходящий момент, а главное – методичность, неспешность, упорство и понимание того, что поспешишь – людей насмешишь… Только ценой этого смеха будут жизни украинских парней…

Россия ничего не может противопоставить этой хитрой тактике, автором которой, по всей вероятности, и является Валерий Залужный. У российской армии ведь все наоборот: группировку войск в Украине возглавляет живодер, получивший звезду героя за то, что бил «Искандерами» по незащищенным сирийским городам. Но то, что сработало в Сирии, не могло сработать в Украине – она намного больше как по территории, так и по населению. Да и военный потенциал Украины несравним со скромными возможностями сирийских ополченцев.

Как и следовало ожидать, бомбежки гражданской инфраструктуры не возымели никакого влияния на боевые действия – террор не прошел, а на поле боя российские посредственности и ремесленники ничего не могут противопоставить изяществу военных шедевров генерала Залужного.

В общем, рапсодия, только не Богемская, а Херсонская…

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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