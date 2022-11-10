Российские войска уходят из Херсона и со всего правобережья Днепра. Такой шаг Москвы весьма неоднозначно восприняли в самой России, ведь сдача Херсона, с российской точки зрения, означает сдачу своей территории, так как не так давно Владимир Путин объявил о включении Херсона и других украинских регионов в состав России. На Западе в связи с отводом войск дали понять, что в военные возможности Москвы там больше не верят, но в Киеве праздновать не торопятся. Военные аналитики также призывают не списывать российскую армию со счетов.

Россия уходит из Херсона – Минобороны подтверждает начало отвода войск на левый берег Днепра. Представитель военного ведомства Игорь Конашенков назвал оставление позиций на всей правобережной части – маневром, на манер того, как российские официальные лица называли отступление в Харьковской области – перегруппировкой. При этом, по словам Конашенкова, спецоперация идет строго в соответствии с планами:

«Вооруженные силы России продолжают специальную военную операцию. На направлении Николаев – Кривой Рог российские войска проводят маневры на подготовленные позиции на левом берегу Днепра в строгом соответствии с утвержденным планом».

Часть этого плана была обнародована Министерством обороны 9 ноября. Причем сделано это было под камеры и показано по всем российским каналам. Командующий СВО генерал Сергей Суровикин сначала довольно долго перечислял успешные действия российской армии, а затем предложил министру обороны Сергею Шойгу совершить маневр с оставлением Херсона:

«В нынешних условиях город Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать, жизни людей постоянно в опасности. Противник ведет беспорядочный огонь по городу, возможно, с использованием запрещенных методов ведения боевых действий. Всесторонне оценив сложившуюся ситуацию, предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр. Это непростое решение, но так мы сохраним жизни наших военнослужащих и боеспособность группы войск».

Горькую пилюлю Суровикин попытался подсластить тем, что пообещал использовать высвободившиеся за счет сужения линии фронта части, чтобы поддержать наступление на других участках.

Шойгу спорить не стал, тут же отдав приказ на сворачивание плацдарма:

«Сергей Владимирович, согласен с вашими выводами и предложениями. Приступить к отводу войск и принять все меры для обеспечения безопасной переброски личного состава, вооружения и техники через реку Днепр».

То, что Москва в итоге сдаст Херсон, аналитики предрекали давно. После того, как ВСУ взяли под огневой контроль переправы через Днепр, снабжение многотысячной российской группировки стало для военного руководства большой логистической проблемой. И если бы решение о выходе не было принято, то всем войскам, остававшимся на правом берегу, грозило окружение и уничтожение.

Тем не менее отступление из Херсона – большой удар по самолюбию российской армии и куда больший – по политическим позициям Владимира Путина, еще недавно обещавшего как пророссийски настроенным жителям оккупированных территорий, так и собственно россиянам, что Херсон с Россией отныне навсегда. Причем, если на успокоение внутренней аудитории уже вовсю трудятся федеральные СМИ, то на внешнеполитическом направлении у российского президента практически не осталось козырей. Если еще недавно всерьез рассматривалась возможность поездки Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки» в Индонезию, где глава Кремля мог о чем-то говорить с представителями Запада, то теперь, отмечают аналитики, ему просто нечего поставить на кон.

И геополитические визави российского президента уже дали понять: от Москвы ждут если не капитуляции, то готовности к переговорам на достаточно неприятных для Кремля условиях. Президент США Джо Байден, комментируя отступление российской армии, упомянул слово «компромисс»:

«Во-первых, мне показалось интересным, что они дождались окончания выборов (в США), чтобы огласить это решение. То, что они собираются так поступить, мы уже некоторое время знали. Это свидетельство того, что у них есть какие-то реальные проблемы, у России, у российских военных. Это первое. Во-вторых, у всех появится время скорректировать свои позиции в течение зимнего периода. И еще предстоит увидеть, будет ли вынесено суждение о том, готова ли Украина пойти на компромисс с Россией. Я собираюсь поехать на G20. Мне сказали, что президента Путина там, скорее всего, не будет, но другие мировые лидеры будут в Индонезии, и у нас будет возможность обсудить, какими могут быть следующие шаги».

В НАТО также дали понять: то, что российский генералитет называет маневрированием на более выгодные позиции, на Западе рассматривают как очередное поражение Москвы на поле боя. А успехи Украины, дал понять генсек альянса Йенс Столтенберг, лишь усилят поддержку со стороны союзников:

«Беспрецедентная поддержка, которую оказывают союзники по НАТО, каждый день меняет ситуацию на поле боя и остается жизненно важной для прогресса Украины. Мы приняли к сведению заявление русских об отступлении из Херсона. Надо посмотреть, как будет развиваться ситуация на местах в ближайшие дни. Но ясно одно: на Россию оказывается сильное давление, и, если они уйдут из Херсона, это будет еще одна победа Украины».

В самом Киеве не спешат праздновать победу. Украинское руководство достаточно сдержанно отреагировало на решение Москвы оставить Херсон. Хотя с военно-политической и эмоциональной точек зрения возвращение этого населенного пункта под контроль ВСУ – важная победа. Херсон был единственным областным центром, который России удалось взять с начала вторжения в Украину. Но президент Владимир Зеленский не торопится с поздравлениями:

«В информационном пространстве сегодня очень много радости, и понятно почему. Но наши эмоции должны быть сдержанными – всегда во время войны. Кормить врага всеми деталями наших операций точно не буду – будь то на юге, на востоке или где-нибудь еще. Когда будет наш результат, каждый увидит это. Обязательно. Может, это звучит не так, как кто-то сейчас ожидает. Может, не так, как в новостях. Но нужно понимать: никто ниоткуда просто так не уходит, если не чувствует силы. Враг не делает нам подарков, не делает «жестов доброй воли». Мы всего этого добиваемся в борьбе».

Аналитики отмечают: когда армия Украины сможет войти в Херсон, это даст ВСУ больше возможностей для атак на российские подразделения. Но говорить, что это неизбежно и еще больше ослабит российскую армию, преждевременно: Россия уже давно укрепляется на левом берегу Днепра, и если правый представляет собой преимущественно степь, то здесь создать серьезную оборонительную линию помогут каналы и болотистая местность. Военные эксперты предостерегают от поспешных выводов, но, по мнению большинства, отступление российских войск из Херсона означает, что если раньше Москва думала только о том, как выиграть войну, то теперь она стала думать, как ее не проиграть.

Подписывайтесь на нас в соцсетях