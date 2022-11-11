Через войну в Украине прошли, по разным данным, около 2000 жителей Южной Осетии, около 30 из них погибли. «Эхо Кавказа» спросило у цхинвальцев, коснулась ли их российская мобилизация.

– Коснулась ли мобилизация каким-либо образом вас или ваших близких?

Эмма: Нет. Слышала от дальних знакомых, но здесь нет, в Южной Осетии не слышала. Хоть и дальние знакомые, но все равно неприятно, переживаю за людей. Не хочется, чтобы кто-то погибал, потому что и так многие погибает, жалко. Не хочется, конечно, об этом думать, но, учитывая весь наш опыт жизни в такой горячей точке, приходится беспокоиться. И очень многие тоже опасаются.

Олег: Да, конечно. Многие из моих друзей и родственников там. Я не служил в российской армии, и меня не призвали. Пока. Дальше не знаю, как будет складываться ситуация. Может, призовут. Что сказать, это война, и наши ребята воюют, делают, что могут. С началом мобилизации из моих знакомых никого не забрали. Все, кого можно было призвать, уже воюют там с февраля. Так что забирать по большому счету больше некого. Очень много моих знакомых там, и с моего двора ребят много.

Ирина: А что делать? Как говорится, государство требует, другого выхода нет. Против этого я ничего не говорю. Меня пока не коснулось, но мой сын военный. Конечно, никто не хочет, чтобы отправили на войну. Если будет еще одна волна, потом еще одна, то кто избежит мобилизации? Может, возрастные мужики только. Надо, чтобы вовремя она закончилась. Ну и победой России, конечно.

Алим: Нет, не коснулась. А чего опасаться? Родину нужно спасать. Я прописан в России и по возрасту попадаю под мобилизацию. Возможно, что попаду под мобилизацию. Нормально к этому отношусь, а что делать?

Маргарита: Меня коснулась, конечно. Большая часть моей родни проживает в Северной Осетии. Сына моего двоюродного брата забрали. Есть еще племянники, которые уже даже сюда ехать отказались, чтобы не пересекать границу. Мобилизация коснулась, конечно.

Эрик: В основном мои знакомые с самого начала там. Некоторые контрактниками работали, некоторые добровольцами пошли. И родственники, и друзья там есть. Все мне близки, не могу сказать, кто больше, кто меньше. Если понадобится, и я пойду. Но не так, чтобы забирали тех, у кого нет связей. Если идти на войну, то всем. Понадобится, пойдем на войну и будем делать то, что нужно.

Инал: Меня не коснулась. Всех может коснуться, и меня тоже. Смотря, как там дальше будет развиваться ситуация. А я что? Позовут – поеду. Позвать могут, вероятность есть, конечно.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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