Глава Северной Осетии заявил, что к нему поступают жалобы на мобилизацию жителей Южной Осетии. При этом Сергей Меняйло указал, что они безосновательны. По его словам, призывают лишь тех, кто стоит на воинском учете в субъектах Российской Федерации и подлежит мобилизации. Такие списки есть и у пограничной службы, и у военных комиссариатов, подчеркнул Меняйло. В Цхинвале указывают, что во Владикавказе не учитывают двойного гражданства призываемых и требуют убрать с «Нижнего Зарамага» призывной пункт.

10 октября глава Северной Осетии поручил военному комиссариату республики вновь открыть пункт призыва на границе с Грузией и по его примеру организовать еще один пункт – на въезде в Южную Осетию.

13 октября заместитель военного комиссара Северной Осетии Абрил Абдуллаев отчитался о первых результатах: за двое суток после открытия пунктов призыва на пропускном пункте «Верхний Ларс» желающим выехать из России вручили восемь повесток, на «Нижнем Зарамаге» – пять.

По словам бывшего депутата парламента Южной Осетии Роланда Келехсаева, призывные мероприятия на «Нижнем Зарамаге» жители республики восприняли с возмущением. Раздражена общественность и бездействием властей Южной Осетии, которые, как полагают граждане, должны были в связи с этим выразить североосетинскому губернатору свое несогласие, говорит Роланд Келехсаев:

«Призывной пункт на «Нижнем Зарамаге» надо убирать. Я понимаю, почему его поставили на «Верхнем Ларсе», – чтобы воспрепятствовать массовому бегству уклонистов от призыва. Но на нашей границе такой проблемы нет. В пересчете на численность населения у нас самое большое количество добровольцев – около тысячи человек, т.е. около 10% боеспособного мужского населения. И сам факт этого пункта на «Зарамаге» как бы ставит нас на одну доску с теми, кто выстраивался в многокилометровые очереди на «Ларсе». Конечно, это оскорбительно для наших добровольцев, особенно для тех двадцати семи парней, кто отдал жизнь за верность союзническому долгу. Контр-адмирал Меняйло должен понимать такие моменты… Можно предположить, и такие разговоры ходят, что небольшое количество уклонистов переехало из Северной Осетии в Южную, но все равно это не может быть оправданием для таких мероприятий на нашей границе».

Сегодня Сергей Меняйло на совещании потребовал корректно вести работу по мобилизации. Он отметил, что к нему поступают жалобы на то, что мобилизовывают граждан Южной Осетии.

«Граждан Южной Осетии никто не мобилизовывает. Повестки вручаются только тем, кто стоит на учете у нас в республике, и тем, кто стоит на учете в военкоматах других регионов, но подлежит частичной мобилизации. Такие списки есть и у пограничной службы, и у нас. Вот и все», – подчеркнул Меняйло.

В этом заявлении югоосетинские спикеры отмечают явное лукавство губернатора. По их мнению, он не может не знать, что речь идет о призыве лиц с двойным гражданством, многие из которых стоят на воинском учете сразу в двух республиках. Красноречивая иллюстрация к этому – вручение на границе повестки действующему офицеру КГБ РЮО.

Он также не может не знать про соглашение о двойном гражданстве между РФ и РЮО, предполагающем, что лица с двойным гражданством должны служить по месту постоянного проживания. Его ратифицировал Владимир Путин в мае, но оно до сих пор никак не заработает. Это главная проблема в этой истории, говорит депутат парламента РЮО Давид Санакоев:

«Южная Осетия признала независимость Донбасса еще в 2014 году, и с тех пор наши добровольцы поддерживают их борьбу за независимость. На фоне такого мощного добровольческого движения в Южной Осетии установка призывных пунктов на «Нижнем Зарамаге» мне представляется мерой избыточной. Власти, конечно, имеют право предпринимать какие-то меры дополнительного контроля на границе. Но и мы должны реагировать на ситуации, когда вольно или невольно могут ущемляться права наших граждан, постоянно проживающих в республике. Такие риски есть, пока не заработал закон о двойном гражданстве, согласно которому мужчина должен служить в армии по месту постоянного проживания, а не прописки. И даже когда он вступит в силу, нам предстоит вместе с Владикавказом прорабатывать механизмы, как мы на практике будем определять, где должен служить парень с двойным гражданством. Пора уже разговаривать с партнером и, может быть, принимать некую дорожную карту, одним из пунктов которой могло бы статься упразднение призывного поста на границе».

Пока правительство ограничилось лишь рекомендациями к служащим силовых структур – выезжать за пределы республики с югоосетинским паспортом и служебным удостоверением.

Это больше похоже на рекомендацию адвоката, нежели на демонстрацию готовности государства защитить законные интересы своих граждан.

Министр иностранных дел Южной Осетии Ахсар Джиоев на вопрос ИА «Рес», на какой стадии находится ратификация соглашения с Россией о двойном гражданстве, ответил неопределенно: «Работа в данном направлении ведется».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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