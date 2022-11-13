МИД: граждане Грузии не пострадали во время взрыва в Стамбуле

Владелец парка львов «Тайган»в аннексированном Крыму бизнесмен Олег Зубков опубликовал видео вывоза им животных из зоопарка в Херсоне - в последние дни перед уходом из города российских войск.

Среди животных, которых вывез Зубков из херсонского зоопарка - енот. На опубликованной записи видно, как бизнесмен лично берет зверя за хвост и, держа его вниз головой, сажает в клетку-переноску. На этот фрагмент обратило внимание издание The Insider.

На том же видео лично Зубков забирает из зоопарка ламу и осла. Видео озаглавлено «Олег Зубков ловит енотов ГОЛЫМИ РУКАМИ» (орфография сохранена - РС).

Судьба енота из херсонского зоопарка заинтересовала многих пользователей Интернета, в особенности из Украины, после записи в телеграме российского военкора, известной также как поэтесса, Анны Долгаревой. В посте об отступлении российских войск из Херсона она написала: «Единственная хорошая новость в том, что мой товарищ успел покрасть енота из херсонского зоопарка» (орфография сохранена - РС). Запись породила множество шуток и мемов. При этом не ясно, имелся ли под «товарищем» в виду Зубков, или же речь шла о каком-то другом еноте.

Сам Зубков обосновал необходимость вывоза животных из херсонского зоопарка их «спасением» - в ожидании возможного украинского наступления и обстрелов. В российских СМИ также утверждалось, что в случае разрушения дамбы на Каховской ГЭС территория зоопарка будет затоплена. При этом, судя по заявлениям Зубкова, из зоопарка вывезли не всех животных. Сам он заявил, что будет содержать их за свой счет.

Олег Зубков только в конце октября вышел из российского СИЗО. Там он находился после того, как суд вынес ему приговор по уголовному делу об оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Дело возбудили после того, как в парке «Тайган» амурский тигр повредил руку годовалому ребенку. Российский Верховный суд Крыма отменил назначенное Зубкову лишение свободы, а его самого отпустил под подписку о невыезде до нового рассмотрения дела.