Изида Чаниа

10 ноября президент Абхазии Аслан Бжания вспомнил первую часть своего предвыборного обещания – отчитаться на половине срока своего правления, – и выступил перед общественностью с докладом о выдающихся достижениях страны за 2,5 года его правления.

Ощущение, что у нашего президента жизнь протекает в каком-то другом измерении, или в другой, весьма благополучной стране, не покидает меня вот уже несколько дней. Оказывается, ему удалось «запустить целый комплекс преобразований в финансово-экономической и банковской сферах, в здравоохранении и культуре, в сфере обороны и безопасности, в судебной системе, в сфере конституционного законодательства». Пояснений не было, но думаю, что особенно приятно было слышать об этих грандиозных успехах пенсионерам, стоящим в очередях за пенсией в размере 2,5 тысячи рублей, пациентам больниц, оплачивающим услуги здравоохранения, жителям страны, которые сидят без света и воды, и так далее.

И все же не праздный вопрос: почему вдруг наш беспрецедентно закрытый от общества президент пошел на такую публичную акцию? Очевидно, это связано «с турбулентностью» в обществе, которое недовольно политикой властей, считает нынешнее руководство самым некомпетентным за всю новейшую историю Абхазии, обвиняет его в коррупции и продаже национальных интересов. Об этой «турбулентности», запланированной на осень, президент предупреждал своих подчиненных еще в начале лета и обещал чиновникам, которые не справляются со своими обязанностями, что они первыми испытают на себе «темные времена». Тогда казалось, что он даже готов сменить правительство, но, видимо, только показалось.

На мероприятие не были приглашены представители общественно-политических движений и партий, т.е. на самом деле отчитывался президент не перед общественностью, а только перед своими сторонниками.

И вот темные времена наступили вместе с веерными отключениями электричества, которые президент называет неудобствами, и Аслан Бжания решил осветить их своей открытостью и заявлениями о готовности к диалогу. Не со всеми, конечно. После печально известного июльского тура Аслана Бжания по Абхазии, на который просочились представители мятежной общественности, задающие неудобные вопросы, и побега из Гулрыпшского дома культуры, он совершает хождение в народ очень осторожно, в формате, исключающем любые неожиданности. Вот и 10 ноября он выбирает для общения с народом наиболее комфортный для себя формат – отчет в здании правительства, на который могли попасть только граждане, внесенные в списки. На мероприятие не были приглашены представители общественно-политических движений и партий, т.е. на самом деле отчитывался президент не перед общественностью, а только перед своими сторонниками. Он признался, что наладить контакты с оппозицией ему не удалось, потому что «в оппозиции очень разные люди с разным уровнем образования и воспитания» и еще почему-то, уже не упомню. Впрочем, даже сторонников президента брала оторопь от его достижений, изложенных в докладе, – они удивленно переглядывались, однако продолжали молчать.

Но посмотрим, о чем говорил президент страны в то время, когда главными темами, интересующими общественность в последнее время стали – отсутствие реформ во всех сферах, нарушение прав граждан, невнятная внешняя политика, коррупция, социальная незащищенность, отсутствие программы выхода из энергетического кризиса и так далее. И точечные вопросы – соглашение о передаче в собственность России государственной дачи в Пицунде, нарушение закона о декларировании доходов, незаконная выдача гражданства, проекты закона об иноагентах и поправки в закон об электроэнергии. Президент лавировал между этими вопросами, словно ходил по минному полю. И вот что из этого получилось.

Если убрать помпезные, патриотические фразы, которыми он щедро приправлял свое выступление, то останется речь плохого рекламного агента, размышляющего о том, что еще можно продать в Абхазии; подрядчика, осваивающего российские деньги, статиста, который сравнивал Абхазию то с Азербайджаном, то с Россией и человека без планов и идей, не имеющего представления о том, какую должность он занимает.

В итоге оказалось, что соблюдение прав и свобод человека не входит в обязанности президента, так как он и словом не упомянул о них. Странное представление у главы нашего государства и о внешней политике, основные направления которой он определил так: «мы должны быть открыты к тем, кто открыт нам и признаёт нас, кто хочет сотрудничать с нами и строить долговременные, надежные и честные отношения с нашей страной».

Хорошо, не решается президент говорить о внешней политике, но о кризисе в энергетике, который третий год наносит непоправимый, и только экономический ущерб стране, он же не мог промолчать. И не промолчал: назвал его нештатной ситуацией, а ремонтные работы на высоковольтной линии, завершившиеся аварией, – не зависящим от руководства страны обстоятельством. Действительно – не привлекать же к ответственности своих соратников за то, что от них не зависит!

Вот так, без признания глобальных проблем, угрожающих государственности, без реформ и без планов, с некомпетентным и недееспособным правительством, кризисом во всех сферах жизнедеятельности, президент начал отматывать вторую половину своего срока.

А еще президент определил путь государства – «выбраться из стагнации и застоя, к развитию», потому как «у нас нет никакого права свернуть с выбранного пути». Чудесный лозунг, но, судя по тексту выступления, никаких рецептов по выходу из стагнации и застоя у него нет. Поэтому вот так, без признания глобальных проблем, угрожающих государственности, без реформ и без планов, с некомпетентным и недееспособным правительством, кризисом во всех сферах жизнедеятельности государства, президент начал отматывать вторую половину своего срока. И это главный вывод, который можно сделать из его выступления.

И, да – объявлять громко обещанный референдум о доверии к себе Аслан Бжания больше не хочет. Романтика осталась в предвыборной программе, может, потому что «отчет» главы государства завершился пожеланием из зала «дорогой Аслан Георгиевич, мы вам верим, мы с вами». И теперь та часть Абхазии, которая не была удостоена почетной миссии присутствовать при отчете президента, интересуется уникальным представителем нашего общества, который все еще продолжает верить в дорого Аслана Георгиевича.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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