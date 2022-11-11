На этой неделе восемь общественно-политических организаций сочли нужным еще раз зафиксировать свое мнение в вопросе подписанного правительством, но не ратифицированного парламентом соглашения о передаче в собственность России пицундской госдачи. Напомню, что ранее представители этих и других организаций обращались к президенту с призывом отозвать соглашение из парламента и к парламенту – не выносить соглашение на рассмотрение. Теперь представители общественно-политических организаций решили еще раз заявить о неизменности своей позиции. Только отзыв соглашения из парламента может разрешить кризисную ситуацию, говорится в заявлении.

Возвращение к теме, которая вроде бы как ушла из повестки дня, связано со слухами, что оппозиция или некоторые ее представители согласились на некий компромисс, предложенный Министерством иностранных дел Абхазии. И, действительно, такой проект существует: некое приложение к соглашению, в котором вносятся «поправки» к соглашению, предусматривающие запрет на передачу объекта и прилегающей к нему территории третьим лицам и обязательство «в случае прекращения соглашения объекты недвижимости «могут быть переданы абхазской стороне». МИД России ответил МИДу Абхазии, что предложенные изменения возражений не вызывают, но не могут быть внесены в документ до ратификации соглашения. То есть они могут быть приняты только после ратификации соглашения как приложение к нему.

Странный «компромисс», в котором проигнорировано главное возражение общественности – против передачи в собственность. Я уже не говорю о правовой несостоятельности данных предложений.

Между тем группа депутатов парламента, состоящая в большинстве своем из народных избранников, открыто выражающих свое несогласие с передачей в собственность России госдачи в Пицунде, отбыла с визитом в Москву по приглашению председателя Госдумы. Будем наблюдать, изменится ли позиция несогласных после этого «визита».

Но внимание общественности на этой неделе, так же, как и на прошлой, было приковано к свету. В прямом смысле этого слова, так как после аварии на ВЛ «Ачгуара» жители страны на фоне веерных отключений света осознали всю серьезность энергетического кризиса, который, без сомнения, перерастет в зиму. Социальные сети пестрят проклятиями в адрес исполнительной власти, которую обвиняют не только в некомпетентности и коррупции, но и предательстве национальных интересов. Тем временем еще одним подтверждением намерений президента и премьер-министра стали поправки в проект закона об энергетике, открывающие возможность для продажи энергетической отрасли.

Вероятно, именно недовольство широкой общественности деятельностью исполнительной власти вынудило Аслана Бжания выступить с докладом о положении дел в стране перед своими сторонниками 10 ноября. На мероприятие не были приглашены даже представители общественных и политических организаций. Доклад, который сам президент назвал «отчетом», настолько резонировал с ситуацией в стране, что даже его тщательно отобранные по районам сторонники, покидая зал заседаний правительства, говорили о потерянном времени.

Президент хвастался перевыполненными планами, строительными работами, собственным туристическим проектом в своем родовом селе «Тамыш» и смешными налогами, которые поступают от его деятельности в бюджет, ремонтом объектов, который проводится на российские деньги, и низкими (по его мнению) показателями смертности в период пандемии.

Свое обещание уйти в отставку, если смертность от ДТП не снизится, он переформатировал, оправдав увеличением количества машин. «При расчете коэффициента летальности от дорожной нагрузки мы наблюдаем сокращение относительного числа смертей в ДТП на 1000 автомобилей», – заявил президент. И было бы смешно, если бы речь не шла о погибающих в авариях людях.

«Президент хотел оправдаться, но ему не удалось», – так прокомментировал выступление Бжания лидер оппозиционного движения Адгур Ардзинба. Он выразил удивление, что президент не исполнил и еще одного своего обещания – провести референдум о доверии ему на половине срока своего пребывания в должности. В другом оппозиционном движении «Аидгылара» считают, что «доклад» указывает на оглушительный провал команды Бжания сразу по нескольким направлениям жизнедеятельности государства.

Шуткой дня стала фраза президента «государство должно все контролировать, чтобы это не было Шанхаем». Пользователи сети стали выставлять виды Шанхая на фоне повергнутой во мрак энергетического кризиса столицы Абхазии и подписывать репликами: «Шанхай будущего – с приборами ночного видения надо ходить», «В Шанхае кому воду дали? Отчитайтесь по районам, пожалуйста!» и так далее. Похоже, жители Абхазии не теряют чувство юмора, даже оставаясь без света и воды по пять часов в сутки.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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