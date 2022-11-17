Германия отозвала «фаната Путина» из Миссии наблюдателей ЕС в Грузии

Германия недавно отозвала военнослужащего из Миссии наблюдателей ЕС в Грузии (МНЕС) из-за его пророссийских взглядов и поддержки президента России Владимира Путина в войне против Украины. На расследование, проведенное немецкими журналистами, обратило внимание издание Civil.ge. Информацию грузинской службе Радио Свобода подтвердили и в Миссии наблюдателей.

Речь идет о 43-летнем Сергее Э., который, к примеру, считает, что Россия ведет войну не против Украины, а против США.

В расследовании под заголовком «Немецкий фанат Путина в миссии наблюдателей» сообщается, что Центр международных операций по поддержанию мира (ZIF), где служит немецкий персонал миссии, не смог раскрыть точку зрения военнослужащего – несмотря на то, что Сергей прошел обязательный этап проверки.

Следствие установило, что ZIF и МИД Германии впервые узнали о взглядах этого человека в октябре 2022 года — через несколько недель после его прибытия в страну — после чего предприняли необходимые шаги для прекращения его службы в Грузии.

Обеспокоенность впервые прозвучала после того, как выяснилось, что о нем имеется «неполная и противоречивая» информация, включая его посты в Facebook и российской социальной сети «ВКонтакте», а также на других платформах, где в контексте войны в Украине и других предыдущих конфликтах, он не раз выступал на стороне России.

Сообщается также, что военнослужащий является членом крайне правой и пророссийской партии «Альтернатива для Германии». В прошлом он также был наблюдателем ОБСЕ на востоке Украины.

Что касается результатов расследования, депутат Европарламента Виола фон Крамон написала в твитере, что необходимо быть «более осторожными в отношении того, кого из Германии отправляют в Международные миссии ЕС. Критерии безопасности должны быть пересмотрены немедленно».

«Нельзя посылать в секретные миссии человека из Германии, который может работать на врага», – подчеркнула она.