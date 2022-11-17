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Грузия увеличила закупки российской муки почти в 9 раз
Россия за 10 месяцев текущего года увеличила экспорт муки и круп почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на российский Минсельхоз.
Наибольшая динамика отмечается в поставках муки, которые выросли почти в четыре раза.
Основными покупателями муки стали Грузия, увеличившая закупки в 8,9 раза, и Афганистан – в 9,7 раза. Самую высокую динамику демонстрирует Турция – рост в 140 раз. Среди основных импортеров российских круп – Грузия, Азербайджан, Беларусь.
Ранее в неправительственной организации «Международная прозрачность – Грузия» сообщили, что в 2022 году экономическая зависимость Грузии от России «значительно возросла».
Другие новости дня
Суд признал виновными троих из четверых обвиняемых по делу MH-17
Спустя более восьми лет после крушения на востоке Украины малайзийского "Боинга" и гибели всех 298 его пассажиров и членов экипажа суд в Гааге 17 ноября вынес приговор четверым обвиняемым по этому делу.
Обвинения выдвигались троим россиянам и одному гражданину Украины. Самый высокий пост из них на момент крушения занимал Игорь Стрелков (Гиркин). Он возглавлял так называемое министерство обороны самопровозглашённой "ДНР". Двое других обвиняемых граждан России - это заместитель Гиркина Сергей Дубинский и Олег Пулатов, который был подчинённым Дубинского. Проходящий по делу украинец Леонид Харченко, в свою очередь, подчинялся Пулатову.
Пулатов объявлен невиновным по делу о крушении, суд отклонил требование прокуратуры поместить его в тюрьму. Стрелков, Дубинский и Харченко признаны виновными в крушении гражданского самолёта и в убийстве 298 человек. Приговор им оглашается.
Все четверо предполагаемых виновников авиакатастрофы были связаны с командованием воюющих в Донбассе сепаратистов. Кроме того, суд указал, что Россия имела достаточно влияния на сепаратистские республики Донбасса.
Гаагский суд постановил, что малазийский боинг был сбил ракетой из ЗРК "Бук", запущенной со стороны Первомайского. Эта территория находилась под контролем сепаратистов. Суд счёл версию обвинения доказанной.
По данным международного следствия, все четверо обвиняемых имели отношение к доставке в Украину из России зенитного ракетного комплекса "Бук", из которого 17 июля 2014 года был сбит пассажирский лайнер "Малайзийских авиалиний". Отмечается, что выводы следственной группы основаны, в том числе, на собранных её фотографиях, спутниковых снимках, перехваченных телефонных звонках и радипереговорах.
Прокуратура потребовала для подсудимых пожизненного срока заключения. Их судят заочно. Никто из обвиняемых на слушаниях лично не присутствовал. При этом лишь у Олега Пулатова в суде в Нидерландах была группа адвокатов, представлявшая его интересы.
Ранее Пулатов сообщил, что "Бука" в его зоне ответственности не было. По слова Пулатова, в России он ни с кем не контактировал и не просил прислать такое оружие. Касаясь дня 17 июля 2014 года, когда был сбит "Боинг", Пулатов сообщил, что утром был на совещании в Снежном, а затем занимался приемом и распределением группы танков. Откуда пришла техника, он не пояснил.
До сегодняшнего дня никто не взял на себя ответственность за катастрофу "Боинга-777", которая произошла в зоне вооружённого конфликта. Международное следствие не исключает, что лайнер сбили по ошибке, и целью пророссийских сепаратистов мог быть украинский военный самолёт.
После трагедии пять стран - Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина - создали совместную Международную следственную группу (JIT). Её эксперты пришли к выводу, что гражданский самолет в небе над Донбассом сбила ракета серии 9М38, выпущенная ЗРК "Бук", а сам комплекс находился на территории, подконтрольной пророссийским силам. Следователи уверены, что "Бук" попал на украинскую территорию из 53-й бригады ПВО России, которая базировалась под Курском.
В основу следствия легли прослушки телефонных разговоров пророссийских сепаратистов в Донбассе и воевавших там россиян друг с другом и со своими кураторами в Москве. Помощь расследованию оказали также данные из открытых источников, собранные расследовательской группой Bellingcat.
Сегодняшнее решение суда – это не конец разбирательств вокруг катастрофы "Боинга" и международных официальных инстанциях. Вслед за Гиркиным, Дубинским, Пулатовым и Харченко подсудимыми все в том же суде Нидерландов могут стать и другие люди. Следственная группа уже заявила, что до конца 2022 года станет известно, будет ли следующий процесс уже с другими обвиняемыми - предполагаемыми исполнителями.
- Сбитый "Боинг" выполнял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июня 2014 года. Москва всегда отрицала какую-либо ответственность за гибель "Боинга" и возлагала вину за крушение самолёта на украинские власти.
- Россия в Совете безопасности ООН наложила вето на инициативу создания международного трибунала по делу о крушении MH17. В итоге власти Нидерландов проводят уголовный процесс в рамках национального законодательства. Решение было принято в связи с тем, что две трети погибших были подданными этой страны, а также потому, что международное следствие велось под руководством нидерландских полиции и прокуратуры, отмечает "Немецкая волна".
- Судебные слушания продолжаются с марта 2020 года. За это время были заслушаны, в частности, свидетельства более 90 родственников погибших. Некоторые из них обвинили российское правительство во лжи.
- Россия неоднократно отрицала причастность к авиакатастрофе. Разработчик зенитных систем "Бук". Российский концерн "Алмаз Антей" в своем заключении постановил, что самолет был сбит с территории, подконтрольной Украине.
- Гаагский суд обнаружил, что в материалах "Алмаз Антея" имеются фальсификации, а эксперты не были независимыми. Заключение концерна суд счел неубедительным, но полностью исключать ценность материалов суд не стал
В Абхазии обсудили итоги курортного сезона 2022 года
Итогам курортного сезона 2022 года и перспективам туристического бизнеса на 2023-й был посвящен круглый стол, который провел Центр стратегических исследований при президенте самопровозглашенной республики Абхазия.
Глава Минтуризма Теймураз Хишба сообщил, что прогнозы на туристический сезон текущего года не сбылись в полном объеме по объективным причинам. Он отметил, что 2021-й оказался беспрецедентным по количеству туристов, и эксперты советуют не сравнивать с ним предыдущие и последующие сезоны.
«Прогнозы не сбылись, прежде всего из-за погодных условий. Пока что ведется работа над бухгалтерскими отчетами. Я пока не могу назвать абсолютно цифры. Абхазию поселило более миллиона человек, но не полтора миллиона», – сказал Хишба.
По словам министра, пока рано говорить о прогнозах на 2023 год.
«Специальная военная операция, проводимая на Украине, безусловно, влияет на настроения людей. От того, что будет там происходить, не в последнюю очередь зависит и наш туристический сезон. После Нового года будет понятно, какие прогнозы мы можем делать на 2023 год», – сказал Хишба.
Алиев: Варданяна послали в Карабах «с очень четкой повесткой»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не собирается обсуждать тему безопасности армян, проживающих в Нагорном Карабахе, с государственным министром самопровозглашенной республики, бизнесменом Рубеном Варданяном. Об этом Алиев заявил на встрече со специальным посланником Европейского союза (ЕС) по Восточному партнерству Дирком Шубелем.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «Алиев не только угрожает, но уже готовит геноцид армян Нагорного Карабаха».
«Если они хотят говорить о правах и безопасности армян в Карабахе, то ничего у них не выйдет. Мы готовы говорить об этом с проживающими в Карабахе армянами, но не с такими людьми как присланный Москвой Варданян, в карманах которого миллиарды, украденные у русского народа. Его послали туда из Москвы с очень четкой повесткой. Мы готовы разговаривать с людьми, которые живут в Карабахе и хотят там жить. Мы готовы к этому. Кстати, этот процесс стартовал», – сказал Алиев.
По его словам, этот процесс мог бы быть более динамичным, если бы «не было вмешательства извне» и попыток его остановить.
«Но это не имеет никакого отношения к Пашиняну и его правительству», – добавил президент Азербайджана.
Соучредитель гуманитарной инициативы «Аврора» и фонда «Идея», российский бизнесмен Рубен Варданян в начале сентября объявил, что решил отказаться от российского гражданства и поселиться в Нагорном Карабахе. В начале октября лидер НКР Араик Арутюнян предложил 54-летнему бизнесмену занять пост государственного министра. Варданян принял предложение и 4 ноября официально возглавил правительство.
Путин исключил из Совета по правам человека экспертов по праву и медиа
Президент России Владимир Путин исключил из Совета по правам человека (СПЧ) десять человек – в основном правозащитников и журналистов. Вместо них он тем же указом добавил в Совет тех, кто продвигает провоенную повестку в России.
Среди исключённых – бывший председатель "Комитета против пыток" Игорь Каляпин, ответственный секретарь Правозащитного совета Санкт-Петербурга Наталья Евдокимова, заведующие кафедрами факультетов МГУ Александр Асмолов и Иван Засурский, а также директор информационно-аналитического центра "Сова" Александр Верховский и журналисты Николай Сванидзе и Екатерина Винокурова. Исключённый из президиума СПЧ правозащитник Андрей Бабушкин умер в мае 2022 года.
Сегодня ночью "Коммерсантъ" рассказал, что члены Совета готовятся на ежегодной встрече с Путиным спросить его об иноагентах, наказаниях по статьям о дискредитации армии, полном запрете антивоенных выступлений, а также о мобилизации, вербовке заключённых в ЧВК и видео, на котором убивают одного из них кувалдой.
Вместо удалённых по указу Путина в СПЧ включены руководительница провоенного "Народного фронта" Юлия Белехова, представительница "Свободного Донбасса" Елена Шишкина и корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц – он пишет о войне в Украине в соответствии с рекомендациями Минобороны.
В Цхинвали продолжается подготовка к сносу Старого моста
Согласно опубликованным в соцсетях видеокадрам, в Цхинвали продолжается подготовка к сносу Старого моста, который многие жители считают историческим символом города. На месте сегодня работал экскаватор.
Жители города, выступающие против сноса, говорят, что накануне президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев распорядился приостановить работы до особого распоряжения. Они утверждают, что представили Гаглоеву документ, в котором указано, что мост подлежит восстановлению.
Кроме того, горожане говорят, что власти обещали до начала сноса моста построить пешеходный мост, однако не выполнили обещание.
Как ранее писало «Эхо Кавказа», по неофициальной информации, строительство нового моста на месте исторического было внесено в Инвестпрограмму содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии на 2020–22 гг., однако проект был провален из-за хищения средств. Чтобы принести извинения перед российскими кураторами и получить следующие денежные транши из России, новая команда обязана завершить Инвестпрограмму до конца этого года.
США обеспокоены «демократическим откатом» в Грузии и нападками на посла
Помощник госсекретаря США по европейским делам Карен Донфрид заявила «о демократическом откате Грузии» и «возмутительной критике» в Тбилиси в адрес американского посла.
Она сделала заявление на заседании сенатского комитета по международным отношениям, во время обсуждения политики США на Кавказе.
«Раздается возмутительная критика в адрес нашего посла в Грузии Келли Дегнан. Я хочу сказать членам комитета, что она фантастический представитель США, и я поддержу ее в любое время», – сказала Донфрид.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», речь идет о публичных заявлениях, которые с лета методично делают в Тбилиси депутаты парламента, создавшие движение «Сила народа» — формально они вышли из правящей партии, но остаются в составе «парламентского большинства» вместе с «Грузинской мечтой».
Донфрид отметила, что представители американской администрации обсуждали ситуацию с правительством Грузии.
«Хотя эти группы не является частью правительства, некоторые из них, которые резко и ошибочно критикуют посла, имеют тесные связи с правительством. Мы ясно дали понять, что подобные действия подрывают наши партнерские отношения», – сказала помощник госсекретаря США.
Одновременно она выразила обеспокоенность «наблюдаемым демократическим откатом в Грузии в последнее время, после значительного прогресса последних десятилетий».
По информации издания Netgazeti, сенатор Джин Шахин на заседании раскритиковала грузинское правительство и заявила, что Вашингтону следует пересмотреть свою стратегию в отношении Грузии.
«Мы оказываем Грузии значимую поддержку для [реализации] программы реформ. Я думаю, часть этой помощи должна зависеть от того, как ведет себя Грузия. Представители Госдепа и члены Палаты представителей во время последнего раунда переговоров по бюджету убедили меня, что это может быть нехорошим [шагом]. Однако, возможно пора пересмотреть нашу стратегию в отношении Грузии?», – обратилась сенатор к помощнику госсекретаря Карен Донфрид.
Армянские депутаты оценили шансы подписания в Грузии мирного договора с Баку
В Армении прокомментировали возможность подписания мирного договора с Азербайджаном на территории Грузии.
Секретарь правящей парламентской фракции «Гражданский договор» Артур Ованнисян на брифинге в парламенте отметил, что возможны разные сценарии. По его словам, процесс покажет, на какой площадке, в каком формате, в какие сроки и с каким содержанием будет подписан мирный договор.
«По большому счету, для нас нет исключений. Опыт показывает, что мы в достаточно теплых отношениях и с западными коллегами, и с стратегическим партнером Россией, и с Ираном и Грузией. Следовательно, при содействии всех наших коллег мы должны двигаться вперед, а остальное покажет время», – сказал он.
Как пишет агентство «Новости-Армения», депутат от фракции «Мой шаг» Геворг Папоян сказал, что место подписания мирного договора – технический вопрос.
«Будет ли договор подписан в Тбилиси, Москве, Вашингтоне, Брюсселе, Тегеране – это второстепенно. Важно то, будет ли в принципе заключен договор, а это зависит, в первую очередь, от поведения Азербайджана», – заявил он.
В настоящее время в Тбилиси с трехдневным визитом находится делегация во главе со спикером парламента Армении Аленом Симоняном. Сегодня его принял премьер Грузии Ираклий Гарибашвили, который накануне провел телефонную беседу с главой правительства Армении Николом Пашиняном. До этого они созванивались 6 ноября.
Ранее Пашинян заявил о желании заключить мирный договор с Азербайджаном до конца этого года. Сегодня он дополнительно рассказал, что предложил подписать рамочное мирное соглашение с Азербайджаном.
«В случае детального мирного соглашения у нас могут возникнуть трудности», – добавил он.
О том, что мирный договор между Арменией и Азербайджаном планируется подписать в Тбилиси, в начале ноября сообщила армянская газета «Грапарак» со ссылкой на свои источники.
Украина, Турция и ООН сообщили о продлении зерновой сделки
Министерство инфраструктуры Украины сообщило о продлении сделки по экспорту украинского зерна из черноморских портов еще на 120 дней.
"Решение было только что одобрено в Стамбуле. Гарантами инициативы остаются ООН и Турция", - говорится в распространённом утром в четверг сообщении ведомства. Министр Александр Кубраков написал в Твиттере, что глава оборонного ведомства Турции "сделал ещё один важный шаг в глобальной борьбе против продовольственного кризиса."
Кубраков отметил также, что Украина официально обратилась к партнерам с предложением продлить сделку минимум на год, добавив к ней порт Николаева. Сейчас вывоз зерна осуществляется из Одессы, Южного и Черноморска.
Соглашение действует с июля. Срок его действия завершался 19 ноября.
Генеральный секретарь ООН Анониу Гутерриш подтвердил продление сделки. "Я приветствую согласие всех сторон продолжить черноморскую инициативу для облегчения безопасного экспорта по морю зерна, продуктов питания и удобрений из Украины", - подчеркнул Гутерриш.
Продление срока договорённостей ещё на 4 месяца подтвердил и президент Турции Реджеп Эрдоган, который поблагодарил за решение ООН, Киев, а также Москву. "Экспорт более 11 миллионов тонн зерна за последние четыре месяца продемонстрировало важность договора для глобальной продовольственной безопасности", - написал Эрдоган в Твиттере.
С российской стороны пока приводится комментарий замглавы МИД Александра Панкина, который заявил, что Россия не собирается "рубить" зерновую сделку и давала это понять. При этом дипломат не смог подтвердить, была ли она продлена, отмечает РБК. Агентство Bloomberg 15 ноября со ссылкой на источники сообщало, что Москва, вероятно, также продлит зерновую сделку. Источники российских информагентств заявили 17 ноября, что переговоры еще идут.
- Договорённости нацелены на то, чтобы не допустить расширения глобального кризиса на рынке продовольствия. Они позволяют вывозить украинскую селхозпродукцию и удобрения из черноморских портов, которые были заблокированы Россией после начала вторжения в Украину.
- В октябре Россия на некоторое время приостанавливала свое участие в инициативе, обвинив украинских военных в атаки своих кораблей в аннексированном Севастополе. Киев в ответ заявлял, что Москва лишь искала повод для того, чтобы перестать выполнять свои обязательства.
Больше о событиях в видеовыпуске новостей Радио Свобода:
Бывший гендиректор «Имеди» назначен послом Грузии в Казахстане
Послом Грузии в Казахстане назначен Николоз Лалиашвили – бывший генеральный директор провластной телекомпании «Имеди». Как сообщили в правительстве Грузии, сегодня с новым послом встретился премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
У Лалиашвили есть опыт работы в госструктурах – в разные годы он работал в Министерстве обороны, Совете национальной безопасности, Министерстве безопасности и Объединенной дистрибьюторской компании Грузии.
Лалиашвили был гендиректором телекомпании «Имеди» в 2020-2021 годах. Он также работал на руководящей позиции в телекомпании «Маэстро».
Руслана Тотрова оштрафовали на 50 тысяч рублей за «дискредитацию армии РФ»
Промышленный суд Владикавказа вынес постановление по административному делу в отношении журналиста Руслана Тотрова.
Причиной судебного разбирательства стала его публикация, затрагивающая тему военной мобилизации на Северном Кавказе.
Как сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Северной Осетии, суд признал Тотрова виновным и оштрафовал его на 50 тысяч рублей. Журналист сообщил, что планирует обжаловать решение суда.
«Критика НЕ РАВНА дискредитации, а вооруженные силы, как один из институтов государства и Минобороны, как орган власти могут подвергаться критике, в том числе жесткой, и должны быть терпимы к ней», – заявил Тотров, комментируя решение суда.
Как ранее сообщало «Эхо Кавказа», против Тотрова возбудили три административных дела за дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации. Журналист в настоящее время находится за границей, вне досягаемости российских властей.
СК России завел дело на украинских силовиков из-за преследования Кадырова
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении правоохранительных органов Украины по статье о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение дела. Силовиков подозревают в преследовании главы Чечни Рамзана Кадырова и командующего российскими войсками в Украине генерала Сергея Суровикина.
«Следствием устанавливаются конкретные должностные лица правоохранительных органов Украины, подлежащие привлечению к уголовной ответственности», – сказано в телеграм-канале ведомства. Сообщается, что поручение о возбуждении дела дал председатель СКР Александр Бастрыкин.
Напомним, накануне стало известно, что СБУ объявила Рамзана Кадырова в розыск по обвинению в развязывании и ведении агрессивной войны и о совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины и нарушения конституционного порядка, приведших к гибели людей и иным тяжким последствиям.
О расследовании действий Кадырова сообщалось 26 августа. Ведомство отмечало, что «в феврале-марте 2022 Кадыров лично руководил разработкой и планированием отдельных военных операций» подразделений из Чечни, «отдавал приказы, заслушивал отчеты и доклады их руководителей».
Кадыров ответил украинской спецслужбе двумя аудиосообщениями в своем телеграм-канале. Он заявил, что продолжит участвовать в так называемой спецоперации. Подозрения в совершенных им преступлениях против Украины глава Чечни отрицать не стал.
«Я все принимаю, что я сделал на Украине, если вы так это говорите», – сказал Кадыров.
10 октября СБУ объявила в розыск и Суровикина. Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которое было совершено лицом, являющимся представителем власти, и повлекло тяжелые последствия.
- Украинские спецслужбы объявили о подозрениях Даниилу Мартынову и Хусейну Межидову. Мартынов в 2017 году был назначен заместителем начальника управления Росгвардии по Чечне. СБУ считает его ответственным за захват около 500 заложников в Бородянском психоневрологическом интернате в Киевской области в начале марта. Межидов – бывший командир чеченского батальона «Юг».
- По информации Кавказ.Реалии, его сняли с должности в начале апреля за попытку продажи захваченного на войне в Украине оружия. По версии СБУ, по приказу Межидова в городе Гостомель Киевской области были взяты в заложники около 200 местных жителей, их удерживали в подвалах с 25 февраля по 13 марта.
- Ранее СБУ заявила о начале расследования в отношении командира чеченского спецподразделения "Ахмат" Апти Алаудинова. Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины. В июле Алаудинову присвоили звание Героя России за «мужество и героизм, проявленные на территориях «ЛНР» и Украины».
Германия отозвала «фаната Путина» из Миссии наблюдателей ЕС в Грузии
Германия недавно отозвала военнослужащего из Миссии наблюдателей ЕС в Грузии (МНЕС) из-за его пророссийских взглядов и поддержки президента России Владимира Путина в войне против Украины. На расследование, проведенное немецкими журналистами, обратило внимание издание Civil.ge. Информацию грузинской службе Радио Свобода подтвердили и в Миссии наблюдателей.
Речь идет о 43-летнем Сергее Э., который, к примеру, считает, что Россия ведет войну не против Украины, а против США.
В расследовании под заголовком «Немецкий фанат Путина в миссии наблюдателей» сообщается, что Центр международных операций по поддержанию мира (ZIF), где служит немецкий персонал миссии, не смог раскрыть точку зрения военнослужащего – несмотря на то, что Сергей прошел обязательный этап проверки.
Следствие установило, что ZIF и МИД Германии впервые узнали о взглядах этого человека в октябре 2022 года — через несколько недель после его прибытия в страну — после чего предприняли необходимые шаги для прекращения его службы в Грузии.
Обеспокоенность впервые прозвучала после того, как выяснилось, что о нем имеется «неполная и противоречивая» информация, включая его посты в Facebook и российской социальной сети «ВКонтакте», а также на других платформах, где в контексте войны в Украине и других предыдущих конфликтах, он не раз выступал на стороне России.
Сообщается также, что военнослужащий является членом крайне правой и пророссийской партии «Альтернатива для Германии». В прошлом он также был наблюдателем ОБСЕ на востоке Украины.
Что касается результатов расследования, депутат Европарламента Виола фон Крамон написала в твитере, что необходимо быть «более осторожными в отношении того, кого из Германии отправляют в Международные миссии ЕС. Критерии безопасности должны быть пересмотрены немедленно».
«Нельзя посылать в секретные миссии человека из Германии, который может работать на врага», – подчеркнула она.
- Миссия Наблюдателей ЕС в Грузии является невооружённой гражданской миссией наблюдателей. Она была учреждена Европейским Союзом 15 сентября 2008. Мандат МНЕС охватывает всю территорию Грузии в рамках международно признанных границ страны, однако власти России и самопровозглашенных республик, Абхазии и Южной Осетии до сих пор отказывают в доступе к территории, находящейся под их контролем.
Зеленский: Киев готов к публичному диалогу с Россией, а не «за кулисами»
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен, что война между Россией и Украиной завершится мирными переговорами, но решение о прекращении боевых действий должно быть обоюдным, а исход переговоров тесно связан с раскладом сил на поле боя.
"Мы все хотим мира и согласованного разрешения [конфликта]. Но в то же время мы должны понимать, что если Россия и президент Путин прекратят боевые действия и Украина тоже прекратит боевые действия, то тогда наступит мир", - сказал Столтенберг в интервью Би-би-си в среду вечером.
Однако украинские власти не согласны с этой позицией. В Киеве полагают, что прекращение боевых действий и начало мирных переговоров приведут к замораживанию конфликта. Это даст России необходимую передышку, чтобы восстановить свою боеспособность и повторить вторжение уже с новых рубежей.
Президент Украины Владимир Зеленский настаивает, что переговоры с Москвой возможны лишь после того, как все российские войска полностью покинут захваченные территории, и гарантий, что "это больше не повториться".
Накануне в беседе с журналистами Зеленский сообщил, что получил определенные сигналы от лидеров других стран о желании России начать переговоры. По словам украинского президента, Киев не хочет иметь отношений с Россией "за кулисами", но готов к публичному диалогу.
"Я предложил публичную форму, потому что Россия ведет с Украиной публичную войну",— цитирует Зеленского "Украинская правда".
Ранее выступая с видеообращением к участникам саммита "Группы 20" , Зеленский предложил 10 шагов для восстановления мира в Украине. При этом он призвал другие страны не требовать от Киева пойти на " с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью".
Россия должна подтвердить территориальную целостность Украины, вывести свои войска с территории Украины и выплатить компенсацию за нанесенный ущерб. . Кроме того, среди условий переговоров с Россией Зеленский назвал гарантии безопасности, радиационную и ядерную безопасность и освобождение всех пленных.
В Кремле заявили, что выдвинутые президентом Владимиром Зеленским условия подтверждают позицию Украины об отказе вести переговоры. Поэтому Москва продолжит достижение своих целей в рамках "специальной военной операции, "заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Ранее МИД России назвал неприемлемым условие о выводе войск для начала переговоров с Украиной.
Переговоры России и Украины были остановлены в мае. В начале октября Зеленский подписал указ, согласно которому проведение переговоров с Россией невозможно, пока президентом там остаётся Владимир Путин. Это произошло вскоре после аннексии Москвой ряда оккупированных украинских регионов. Путин заявлял, что Россия готова к переговорам, но не готова обсуждать судьбу аннексированных территорий.
В последние дни на фоне успехов на фронте Вооружённых сил Украины политики и лидеры разных стран всё чаще говорят о возможности возобновить переговоры. Однако подчёркивают, что только Украина будет решать, при каких условиях и как это произойдет.
Митрополит Грузинской православной церкви посещает Москву
Член Священного синода Грузинской православной церкви митрополит Ахалкалаки и Кумурдо Николоз Пачуашвили находится с визитом в Москве. Как сообщает официальный сайт РПЦ, 15 ноября с ним встретился председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний.
«В ходе теплой дружеской беседы обсуждались различные аспекты современного состояния отношений между Русской и Грузинской Православными Церквами», — говорится в сообщении.
Митрополит Николоз прибыл в Москву для участия в X научных чтениях «Россия. Грузия. Христианский Восток. Духовные и культурные связи». Чтения проходят 16-17 ноября в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Рублева. Они посвящены памяти Давида Арсенишвили – грузинского искусствоведа и первого директора музея.
Николоз Пачуашвили приходится Арсенишвили внучатым племянником. Он выступил на конференции с первым докладом, пишет СОВА.
«В программе чтений – доклады, посвященные вопросам изучения христианского искусства России, Грузии, Сирии, Эфиопии, средневековым памятникам церковного искусства, созданным на территории Византии и сопредельных с ней стран. Участники конференции рассмотрят проблемы атрибуции произведений искусства, историю грузинских родов и деятельность выдающихся деятелей Грузинской Церкви в России, а также восточно-христианские традиции храмовых росписей», — сообщает сайт РПЦ.
До начала конференции в Спасском соборе Спасо-Андроникова монастыря была совершена панихида по Давиду Арсенишвили. По благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла поминальную службу совершил, в том числе, митрополит Ахалкалаки и Кумурдо Николоз. Молитвы и песнопения звучали на церковнославянском и грузинском языках.
Обращаясь к собравшимся митрополит Николоз сказал: «В современном мире мы свидетели того, что все меняется: совсем недавно все было не так, а сейчас мы стоим перед очень серьезными вызовами». В настоящее время, по его мнению, идет борьба, «поднятая, в первую очередь, против Православия, против истинного вероисповедания». Он также передал присутствовавшим в храме благословение Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго.
MI5: В этом году из Европы выслали более 600 российских агентов
Генеральный директор британской внешней разведки MI5 Кен Маккаллум заявил, что в этом году из Европы, включая и Великобританию, были высланы более 600 российских агентов влияния. Более 400 из них, предположительно, занимались шпионажем под прикрытием дипломатической и иной деятельности. Маккаллум назвал это самым значительным стратегическим ударом по российской разведке в новейшей истории Европы.
"Такой масштаб [высылки агентов. - РС] вкупе с санкциями наверняка застал Путина врасплох," - сказал Маккаллум.
По словам главы MI5, британская разведка начала усиленно бороться с российским шпионажем после попытки отравления Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 году. С тех пор Великобритания аннулировала более 100 дипломатических виз, выданных гражданам России.
Борьба с российским влиянием вышла на новый виток после начала военного вторжения России в Украину. Великобритания была и остаётся одним из главных союзников Украины в Европе, и противостоит попыткам российской стороны обвинить её во вредительстве, например, в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток", подчеркнул Маккаллум. Он считает, что Великобритании придётся ещё много лет быть готовой сопротивляться агрессии со стороны России - в том числе в области кибербезопасности.
Однако главной угрозой безопасности Великобритании и Европы глава MI5 назвал угрозу с Востока. По его мнению, Китай "затеял долгую игру" против Запада и пытается манипулировать его политической жизнью, влияя как на китайские диаспоры в Европе, так и на местных политиков. Маккаллум упомянул о случаях похищения китайских диссидентов в Европе, которые связывают с деятельностью спецслужб КНР. Китайская сторона ранее отказывалась признавать свою причастность к подобным случаям и считала их провокацией.
Ещё одной проблемой шеф британской разведки считает деятельность спецслужб Ирана. По его словам, только в этом году было зафиксировано не менее 10 угроз похищения или убийства людей в Великобритании, исходивших от тайных агентов Ирана.
Республиканцы взяли контроль над Палатой представителей Конгресса
В среду после завершения подсчета голосов в одном из округов Калифорнии стало ясно, что Республиканская партия получила большинство голосов в Палате представителей на промежуточных выборах в Конгресс, состоявшихся 8 ноября.
Сейчас на республиканцев приходится 218 мест в Палате представителей будущего созыва, на демократов - 211. Все еще не известно кто получит остающиеся 6 мандатов членов Конгресса. Затяжка процедуры подсчета голосов связана с тем, что значительное число американцев отправили свои бюллетени по почте. Их получение и обработка занимает значительное время.
Президент США Джо Байден направил поздравления главе республиканцев в Палате представителей Кевину Маккарти с заверениями в готовности совместно работать для "достижения результатов для рабочих семей". Ожидается, что Кевин Маккарти станет следующим спикером Палаты представителей, заместив на этом посту демократа Нэнси Пелоси. "Американцы готовы к переменам, и мы готовы их осуществить", - заявил Маккарти.
Победа республиканцев на выборах в нижнюю палату Конгресса завершает двухлетний период единовластия Демократической партии, которая могла принимать законы без учета мнения республиканцев, благодаря тому, что в ее руках находился Белый дом и она обладала большинством в обеих палатах Конгресса. С будущего года одобрение любых законов и бюджета страны будет возможно только с согласия республиканского большинства Палаты представителей. Поскольку в Сенате демократы сохранили большинство комментаторы исключают одобрение Конгрессом в ближайшие два года важных законопроектов. Ожидается, что новая расстановка сил в Конгрессе может отразиться на выделении помощи Украине, вызовет серьезные трения относительно увеличения бюджетных расходов, налоговой политики. Кевин Маккарти объявил, что для республиканцев приоритетом станет увеличение производства энергии и укрепление южной границы страны.
В аэропортах Москвы впервые введен максимальный «уровень безопасности»
Московские аэропорты ввели максимальный, третий «уровень безопасности», который подразумевает наличие прямой угрозы для объекта, в частности - совершения терактов. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на пресс-службу аэропорта Домодедово. Отмечается, что такой режим безопасности вводится в столичных аэропортах впервые.
Ряд других СМИ утверждают, что аналогичные меры приняты в петербургском аэропорту Пулково. Сообщается, что там введен дополнительный досмотр при выходе на посадку.
В октябре Владимир Путин ввел в ряде российских субъектов, включая Москву, так называемый «уровень базовой готовности», предполагающий подготовку к переводу на особый режим работы объектов транспорта, коммуникаций, связи и энергетики, возможности временного отселения жителей, вводу особого режима въезда и выезда, ограничению передвижений по территории, в том числе на транспорте, организации досмотра транспортных средств.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил тогда, что пока в городе никаких дополнительных ограничений для граждан вводить не будут.
Патриарх Кирилл заявил, что его не пускают в ЕС
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о том, что ему закрыли въезд в Евросоюз. «Принято беспрецедентное решение: не пускать Патриарха на территорию Евросоюза. Такого даже во время «холодной войны» не было» - сказал предстоятель РПЦ на встрече в Москве с Католикосом-Патриархом Ассирийской Церкви Востока Мар Авой III. Встреча состоялась во вторник, сайт РПЦ сообщил о ней в среду.
Кто именно закрыл ему въезд в ЕС, Кирилл не пояснил. Само это решение он связал с недавней пленарной ассамблеей Всемирного совета церквей в германском городе Карлсруэ. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в своем выступлении на ней 31 августа подверг резкой критике Русскую православную церковь, обвинив ее в поддержке войны в Украине. По словам Кирилла, у Штайнмайера «не получилось воздействовать на ассамблею и дискриминировать Русскую Церковь», и тогда патриарха РПЦ решили не пускать в Европу. «Если они правы, а я не прав, пригласите на телевидение, вступите со мной в диалог, докажите свою правоту. Они боятся этого, потому что правота на нашей стороне, а не на их» - сказал патриарх Кирилл.
При этом ни о каких санкциях со стороны ЕС по отношению к Кириллу после 31 августа официально не объявлялось. Напротив, известно, что по настоянию Венгрии его имя было исключено из проектов санкционных списков. Санкции, предусматривающие запрет на въезд, против предстоятеля РПЦ ввели Великобритания и Канада.
Еще 23 июня нынешнего года въезд Кириллу на территорию страны запретили власти одной из стран ЕС - Литвы. В комментарии литовского внешнеполитического ведомства предстоятель РПЦ был назван «одним из наиболее активных сторонников войны против Украины» и близким соратником президента России Владимира Путина.
Литва входит в шенгенскую зону. Данные патриарха Кирилла, по всей видимости, должны появиться в Шенгенской информационной системе, однако другие страны, входящие в шенгенскую зону, могут не руководствоваться национальным запретом.
О том, чтобы Кирилл собирался в зарубежную поездку в страны ЕС и, например, получил отказ в визе, ничего не известно.
Патриарх Кирилл в своих проповедях и выступлениях после российского вторжения в Украину неоднократно говорил о том, что «Россия никогда ни на кого не нападала», и обвинял в разжигании конфликта страны Запада и некие антицерковные силы. Он также говорил о том, что российские военные в Украине защищают страну.
В недавней проповеди при освящении храма Росгвардии в Подмосковье патриарх призвал молиться «за власти и воинство». Войну в Украине, прямо не назвав эту страну, он охарактеризовал как «извне навязанную междоусобную брань». Росгвардии Кирилл пожелал «силы духа», которая «дает возможность одержать победу».
После начала войны в Украине о своей полной независимости от Москвы объявила Украинская православная церковь (ранее Московского патриархата). Также - по настоянию властей Латвии - с прошением об автокефалии, то есть полной независимости, обратилась Латвийская православная церковь.
Приостановлено членство России в Паралимпийском комитете
Международный паралимпийский комитет на внеочередном заседании в Берлине в среду решил приостановить членство России в организации. За это проголосовали 64 страны-участницы съезда, 39 были против, 16 воздержались. Комитет объяснил свое решение тем, что Россия не может выполнять свои обязательства в соответствии с конституцией Паралимпийского комитета.
Вскоре после военного вторжения России в Украину, 3 марта, Паралимпийский комитет отстранил спортсменов из России и Беларуси от участия в зимней Паралимпиаде 2022 года в Пекине. Тогда, помимо прочего, ряд сборных выразили нежелание соревноваться с россиянами и белорусами. Также упоминались напряженность в олимпийских деревнях и возникшие проблемы с обеспечением безопасности участников. Паралимпийский комитет России назвал запрет незаконным и необоснованным.
Теперь восстановить членство России в Международном паралимпийском комитете сможет только Генеральная ассамблея комитета. Ее ближайшее заседание, как предполагается, пройдет в конце 2023 года.
- После начала войны Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям по всему миру не допускать до участия в состязаниях российских и белорусских атлетов. Целью рекомендации в МОК назвали «защиту целостности глобальных спортивных соревнований» в период российского вторжения в Украину.
- «Нынешняя война ставит перед Олимпийским движением дилемму. В то время как атлеты из России и Беларуси будут иметь возможность продолжать участие в спортивных мероприятиях, у многих спортсменов из Украины такой возможности не будет из-за нападения на их страну», – подчеркивалось в заявлении МОК.
Георгий Чаладзе снял свою кандидатуру с выборов председателя ЕНД
Кандидатов на пост председателя «Единого национального движения» опять трое - Георгий Чаладзе заявил, что снимает свою кандидатуру.
Он сказал это после предложения другого кандидата, Левана Хабеишвили, возглавить штаб спасения Михаила Саакашвили. Чаладзе сказал, что это именно то, чем он хочет заниматься и надеется на партийную поддержку.
«Мне очень нравится… я принимаю это предложение. Это именно то, о чем я говорил, желание нашего народа, и я надеюсь, что партия поддержит меня, чтобы спасти Михаила Саакашвили», - цитирует Чаладзе агентство «Новости-Грузия».
На данный момент на пост руководителя «Единого национального движения» претендуют действующий председатель Ника Мелия, депутат Леван Хабеишвили и активист Георгий Мумладзе.
- Кризис в бывшей правящей партии продолжается уже несколько месяцев. Перевыборов руководства партии часть актива ЕНД потребовала на прошлой неделе, после чего в Национальном движении создали рабочую группу по разработке регламента. Когда точно состоятся выборы - пока неизвестно. Рабочая группа должна подготовить регламент, после чего его обсудит Политсовет и уточнит дату внутрипартийных выборов.
Член политсовета ЕНД Марика Датукишвили заявила о выходе из партии в знак протеста
Еще одна потеря у «Единого национального движения» - о своем выходе из партии объявила член политсовета Марика Датукишвили, пишет агентство «Новости-Грузия». Одновременно она выходит из совета женской организации ЕНД.
Марика Датукишвили сказала, что не может смириться с тем, что «на пост председателя партии выдвинут человек, чьи ценности, прошлая деятельность, отсутствие образования, ложный пафос и многое другое» для нее категорически неприемлемы.
Она сделала это заявление после выдвижения на пост председателя «Единого национального движения» кандидатуры Левана Хабеишвили.
«Примите мой статус в Facebook как официальное заявление», - пишет Марика Датукишвили.
По ее словам, сегодняшний кризис в партии объясняется просто борьбой группировок за места в партийных списках на будущих парламентских выборах 2024 года. Обращаясь к ЕНД, она пишет: «Не беспокойтесь дальше обо мне. А что касается Михаила Саакашвили, то он спасется без помощи фальшивых фанатов».
Warner Bros. запретила российским телеканалам трансляцию своих фильмов
Голливудская киностудия Warner Bros. запретила трансляцию своих фильмов российским телеканалам, входящим в «Национальную медиагруппу». Это СТС, РЕН-ТВ, «Пятый канал» и «Домашний», а также видеосервис more.tv. Warner Bros. ввела запрет несмотря на то, что ее лицензионные соглашения с российским прокатчиком действуют еще как минимум полтора года.
Warner Bros. - одна из крупнейших мировых кинокомпаний. В числе ее наиболее популярных проектов - восемь фильмов из саги о Гарри Поттере, «Годзилла 2: король монстров», кинокомиксы «Аквамен», «Чудо-женщина», «Лига справеливости» и многие другие. Эти фильмы набирали высокие рейтинги, в частности, на канале СТС - особенно во время новогодних каникул.
Как отмечает «Бюллетень кинопрокатчика», по итогам третьего квартала 2022 года в топ-50 самых популярных среди россиян кинокартин продукция Warner Bros. не вошла, хотя в предыдущие годы стабильно занимала ведущие места. Возможно, это связано с тем, что после начала военного вторжения в Украину российские телеканалы резко уменьшили долю развлекательного контента, заменив его новостным и пропагандистским.
- После начала войны России в Украине основные голливудские кинопроизводители - Warner Bros., Universal, Paramount, Disney и Sony - приостановили прокат и лицензирование своей продукции в России, некоторые из них потом окончательно ушли с российского рынка.
- Ассоциация владельцев кинотеатров в августе 2022 года обратилась за помощью к Владимиру Путину. Прокатчики заявили, что показ китайских, корейских и советских фильмов смог компенсировать лишь пять процентов сборов, которые давали голливудские блокбастеры.
- В июле специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству, бывший министр культуры Михаил Швыдкой выступил с предложением начать «параллельный прокат» голливудских фильмов - то есть фактически прокат без лицензии. По его мнению, иначе кинотеатрам по всей стране придется обанкротиться. Правительство отклонило это предложение, пообещав поддержать кинотеатры иначе.
Леван Хабеишвили выдвинул свою кандидатуру на пост председателя ЕНД
«Я решил принять участие в выборах и предложить свою кандидатуру сторонникам «Национального движения» на пост председателя партии», - заявил на сегодняшнем брифинге член «Национального движения» Леван Хабеишвили, сообщает Общественный вещатель Грузии.
Как отметил Хабеишвили, его цель - вернуть «Национальное движение» его сторонникам.
«Я принимаю этот вызов не против кого-либо, а для укрепления «Национального движения». Принимаю вызов, чтобы вернуть сильное, активное «Национальное движение» и, соответственно, вернуть в грузинскую политику настоящую бескомпромиссную боевую оппозицию. Моя цель - вернуть «Национальное движение» тем людям, которым оно принадлежит - избирателям, сторонникам и всем, для кого «Национальное движение» - главная платформа и возможность победить российского олигарха Бидзину Иванишвили», - сказал Хабеишвили.
Кроме того, Леван Хабеишвили выступил с инициативой создания штаба, который объединит всех, кто интересуется состоянием здоровья Михаила Саакашвили, и предложил возглавить штаб Георгию Чаладзе.
По его словам, «Национальному движению» нужен объединяющий, а не разделяющий председатель, находящийся с кем-то в противостоянии.
«Несмотря на множество противостояний, «Национальное движение» едино и сильно. Давайте предложим людям видения, идеи и не будем превращать внутрипартийные выборы в личные противостояния, пусть это будут деловые дебаты, столкновение идей, а не спор на непонятные, выдуманные людям темы», - заявил Хабеишвили.
Великобритания лицензировала первый в Европе космодром
Ведомство по гражданской авиации Великобритании выдало лицензию на эксплуатацию первому британскому космодрому. Он расположен в графстве Корнуолл. Его строительство уже практически завершено, и ожидается, что в конце этого года оттуда будет запущен на орбиту спутник.
Космодром в Корнуолле станет первым не только в Великобритании, но и в Европе. Сейчас есть три космодрома, принадлежащих европейским странам: одним управляет Италия, еще двумя - Франция, но все они расположены вне европейских территорий, ближе к экватору.
Спутник связи, принадлежащий компании Virgin Orbit, будет запущен с модифицированного самолета Boeing-747. Владелец компании Ричард Брэнсон надеется, что все разрешительные документы будут получены в течении нескольких недель.
Сейчас в космической отрасли в Великобритании трудятся около 47 тыс. человек. Великобритания производит больше спутников, чем любая другая страна, за исключением США. По правительственным оценкам, наличие в Британии собственного космодрома в ближайшее десятилетие принесет в экономику 4,5 млрд долларов.
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