Экономическая зависимость Грузии от России значительно усилилась – доклад

В 2022 году экономическая зависимость Грузии от России «значительно возросла», однако даже в условиях полного прекращения экономических отношений с Россией Грузия не окажется в глубоком кризисе. Об этом говорится в опубликованном накануне докладе неправительственной организации «Международная прозрачность – Грузия».

Как пишет издание Civil.ge, согласно исследованию, в январе-сентябре 2022 года Грузия получила около 2,2 млрд долларов США дохода от денежных переводов, туризма и экспорта товаров из России, что в 2,6 раза больше дохода, полученного из России из тех же источников в тот же период прошлого года, и на 64 % больше дохода, полученного в январе-сентябре 2019 года.

В документе также говорится, что в январе-сентябре 2022 года доходы от денежных переводов, туризма и экспорта товаров из России составили 12,6% экономики Грузии. В аналогичный период 2021 года этот показатель составлял 6,3%, а максимума (10,4%) он достиг в 2019 году.

«Это означает, что по сравнению с предыдущими годами экономическая зависимость Грузии от России возрастает. Этот рост в основном обусловлен скачкообразным увеличением денежных переводов», — говорится в документе.

По заявлению «Международной прозрачности», всего в Грузии зарегистрировано 17 тысяч российских компаний, причем более половины из них были зарегистрированы после начала полномасштабной войны Россией против Украины.

Например, в марте-сентябре 2022 года в Грузии было зарегистрировано около 9500 компаний, что в 10 раз превышает полный показатель 2021 года. По заявлению организации, 97% этих компаний являются индивидуальными предприятиями.

«Это свидетельствует о том, что часть граждан России переехала в Грузию для проживания и занятия бизнесом на длительное время», – отмечают в НПО.

Согласно исследованию, за первые 9 месяцев текущего года экспорт Грузии в Россию увеличился на 11% и составил 473 млн долларов США, а в марте-сентябре экспорт в Россию увеличился на 6,3%, что «в основном было вызвано увеличением реэкспорта легковых автомобилей в 4,4 раза».

Что касается импорта из России, в январе-сентябре 2022 года он увеличился на 73% до 1,2 млрд долларов США.

«Доля импорта из России в общем объеме импорта Грузии составила 13,1%, что является самым высоким показателем за последние 16 лет», – сказано в документе.

Согласно исследованию, больше всего после начала войны в Украине – на 350% (329 млн долларов США) увеличился импорт нефтепродуктов. Кроме того, импорт угля и кокса увеличился в 3 раза и составил 57 млн долларов США.

Импорт электроэнергии из России увеличился в 3,6 раза, однако, по данным организации, на российскую электроэнергию приходится лишь 3% внутреннего потребления Грузии. При этом импорт природного газа из России сократился на 32%. Доля российского газа во внутреннем потреблении Грузии составляет до 7%.

В целях снижения зависимости экономики Грузии от России «Международная прозрачность – Грузия» призывает власти Грузии:

активнее и в ускоренном режиме начать работу по подписанию соглашений о свободной торговле со всеми стратегическими партнерами, с которыми у нас еще нет такого соглашения;

не предоставлять субсидии из государственного бюджета (гранты, льготный кредит и т.п.) предприятиям, увеличивающим экономическую зависимость от России.

Кроме того, в целях предотвращения использования Грузии в качестве страны для уклонения от санкций организация считает, что создание компаний в Грузии гражданами России должно осуществляться по отличающейся практике. В частности, прежде чем выдать одобрение на регистрацию компании, следует максимально проверить, не имеет ли заявитель какого-либо отношения к компаниям или лицам, находящимся под санкциями.