У третьего президента Грузии Михаила Саакашвили выявлена скрытая форма туберкулеза, сообщает его адвокат Шалва Хачапуридзе. Как и где экс-глава государства был инфицирован, пока не известно, говорит правозащитник. Между тем уже завтра станет известно заключение медицинского консилиума врачей клиники «Вивамед» о состоянии здоровья Михаила Саакашвили.

Сегодня адвокат третьего президента Грузии Шалва Хачапуридзе обратился в Тбилисский городской суд, чтобы получить разрешение на изъятие видеоматериалов из пенитенциарных учреждений и клиники «Вивамед» и ознакомиться с тем, как проходило лечение Михаила Саакашвили за период его нахождения в заключении. «Нас особенно интересуют эпизоды, когда он терял сознание», – заявил журналистам Шалва Хачапуридзе. Правозащитник рассказал журналистам и о последнем диагнозе, поставленном экс-президенту врачами, – скрытой форме туберкулеза. Адвокат призвал власти Грузии установить, как и где Саакашвили был инфицирован. Беспокойство вызывает тот факт, что у него появляются все новые симптомы и диагнозы, говорит Шалва Хачапуридзе:

«Каждую неделю у этого человека появляется новое заболевание. Откуда и как? Это медицина в Грузии пока не смогла установить. Мы поняли, что оказывается температура 37-38 градусов у него не из-за стресса. А они говорили, что у него адаптационное расстройство. Я еще четыре месяца назад говорил о его ноге (Саакашвили жаловался на боли в ноге), о коже на его лице, о том, что у него выпадают волосы. У туберкулеза нет таких симптомов, но факт остается фактом – диагноз туберкулеза был поставлен».

Врачи пока не составили план лечения третьего президента Грузии, но уже говорят о сложностях. Начинать противотуберкулезную терапию может быть опасно из-за общего состояния пациента, заявил в интервью телекомпании «Мтавари» пульмонолог Вахтанг Кацарава:

«Конечно, это связано с тем, что у него очень ослаблен иммунитет. Питание нарушено, функции защиты, неврологический статус не в порядке, почки – насколько я знаю, все системы повреждены. Сложно начинать такое лечение третьего президента на этом фоне, поскольку у противотуберкулезных препаратов очень много побочных эффектов».

Учитывая новые обстоятельства, врачи вновь заговорили о том, что может возникнуть необходимость в переводе Саакашвили в профильное медицинское учреждение. С соответствующим призывом к властям сегодня в очередной раз обратились многие представители оппозиции, среди которых и лидер Республиканской партии Хатуна Самнидзе:

«Нахождение Михаила Саакашвили в заключении, такое отношение к его здоровью и множество других вопросов указывают на то, что он – политический инструмент в руках «Грузинской мечты» и Бидзины Иванишвили. Так они пытаются воздействовать на оппозицию. Постыдно, когда власти так обращаются с находящимся в заключении бывшим президентом. В международных документах мы видим призывы и рекомендации перевести его (в другую клинику) для лечения».

Тем временем представители «Грузинской мечты» продолжают говорить, что оппозиция с этими претензиями обращается не по адресу. Позицию партии власти озвучил сегодня вице-спикер парламента Гия Вольский:

«Что касается перевода Саакашвили, я считаю, что это не та тема, которую должны обсуждать политики. Но по сей день мы не увидели компетентного, полноценного, всестороннего заключения, согласно которому этот вопрос могли бы начать обсуждать соответствующие структуры».

Эксперт по вопросам здравоохранения, представитель НПО «Помните Гиппократа» Марина Берадзе утверждает, что пребывание Михаила Саакашвили в многопрофильной клинике, кроме всего прочего, опасно для других пациентов:

«Лечение пациента с туберкулезом в многопрофильном медицинском учреждении нецелесообразно именно потому, что это заразное заболевание, для этого необходимы особые меры защиты. Однако здесь мы должны быть уверены в том, что мы имеем дело именно с туберкулезом. Латентный туберкулез – это скрытая форма заболевания, то есть неизвестно, когда он проявит свои симптомы… Было бы хорошо, если бы была представлена объективная динамическая картина (состояния здоровья Михаила Саакашвили) с момента попадания человека в систему и по сей день, что происходит сейчас».

Результаты проведенных исследований состояния здоровья Михаила Саакашвили медицинский консилиум врачей планирует обнародовать уже завтра.

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