Американские медэксперты установили тяжелые неврологические заболевания у Михаила Саакашвили. Об этом сегодня сообщил адвокат экс-президента Шалва Хачапуридзе. По словам юриста, он ознакомился с предварительным заключением зарубежных специалистов, на днях обследовавших Михаила Саакашвили. В Грузии ожидают, что вопрос отсрочки наказания и отправки Саакашвили на лечение за границей будет поднят и в очередной резолюции Европарламента.

Предварительное заключение американских экспертов превзошло и без того плохие ожидания, сообщил утром адвокат Шалва Хачапуридзе. По его словам, он ознакомился с предварительным заключением специалистов, обследовавших Михаила Саакашвили в клинике «Вивамеди» два месяца назад. «Завтра ждем британского психиатра», – сказал Шалва Хачапуридзе, отметив, что грузинские врачи никак не могут установить, почему у его подзащитного более месяца сохраняется жар:

«Нужно установить, что вызвало такие диагнозы. До заключения у этого человека не было этих диагнозов – известна история его болезни, состояние здоровья до тюрьмы. А в этом заключении говорится о тяжелейших диагнозах».

Адвокат Хачапуридзе не исключил, что новое заключение приглашенных зарубежных медэкспертов актуальным сделает вопрос не об отсрочке отбывания наказания, чего добиваются близкие Саакашвили, а о его освобождении.

Этого мнения придерживается и глава центра по реабилитации жертв пыток «Эмпатия» Мариам Джишкариани. Специалисты ее центра уже давно бьют тревогу по поводу состояния здоровья третьего президента:

«Ведущим диагнозом является диагноз нейрокогнитивного направления, который, к сожалению, пока не идентифицирован. Исходя из этого, будь это господин Михаил Саакашвили или любой другой человек, в тюрьме или вне ее, необходимо, чтобы он был переведен в зарубежную многопрофильную диагностическую клинику для уточнения диагноза».

Директор клиники «Вивамеди» Зураб Чхеидзе заявил, что незнаком с заключением зарубежных коллег. Он также выразил недовольство тем, что правозащитники Саакашвили, не будучи медиками, делают медицинские заключения. В то же время в эфире ТВ «Мтавари» Чхеидзе, в клинике которого уже полгода находится бывший президент, согласился с тем, что врачи пока не могут определить, чем вызван постоянный жар у пациента:

«Его состояние, конечно же, требует внимания. Остается высокая температура. Сейчас еще идет обследование пациента, консультации. Мы направили анализы в Германию для перепроверки, получили ответ, идентичный нашему. Специалисты продолжают работать, чтобы установить причину температуры».

Месяц назад близкие Михаила Саакашвили забили тревогу, заявив, что «Миша при смерти». С тех пор ситуация не улучшилась, по крайней мере, из-за состояния здоровья Саакашвили несколько дней назад вновь был отложен судебный процесс. И так уже шесть месяцев.

На этом фоне все острее становится полемика между представителями власти и европейскими политиками по этому поводу. Накануне власти подверглись критике вице-спикера Сейма Польши Малгожаты Госевской за пренебрежительное отношение к ней и ее просьбам. После их отказа в июне повидаться с заключенным Михаилом Саакашвили она предприняла новую попытку в ноябре, попросив допустить ее и к бывшему гендиректору оппозиционного ТВ «Мтавари» Нике Гварамия, также находящемуся в заключении. Но ей снова было отказано.

Малгожата Госевска еще в июне в Тбилиси заявила, что Польша готова принять Михаила Саакашвили на реабилитацию. Но в правительстве заявили, что третьему президенту оказывается квалифицированная медицинская помощь, и он будет отбывать наказание до конца.

Освободить Михаила Саакашвили по гуманитарным соображениям и отправить его на лечение за границу европарламентарии призвали грузинские власти еще в июньской резолюции. Сегодня грузинским СМИ стало известно, что об этом будет идти речь и в проекте резолюции с оценкой выполнения Грузией договора об Ассоциации с ЕС. Комитет по внешним связям Европарламента завтра будет рассматривать проект резолюции, в нем говорится и об освобождении оппозиционного медиа-менеджера Ники Гварамия, а также затрагивается тема санкций в отношении Бидзины Иванишвили. Однако уже сегодня в «Грузинской мечте» дали знать, что надо ожидать от нее такой же реакции, что и в июне. Говорит вице-спикер Арчил Талаквадзе:

«Эти угрозы – не новость. На самом деле мы имеем дело с координированным действием «Нацдвижения» и его зарубежных партнеров. В результате работы «Нацдвижения» и его лоббистов в Европарламенте протолкнули абсолютно несправедливую резолюцию, которую, кстати, не поддержали 200 депутатов. Не будет удивительно, если там какая-нибудь политическая группа, особенно партнеры «Нацдвижения» в Европарламенте, сделает какое-нибудь заявление. Но правда на нашей стороне».

Эту правду «Грузинской мечты» пока не разделяют и в ПАСЕ. 13 октября там была принята резолюция, в которой Михаил Саакашвили упоминается как политический заключенный, вступивший в противоборство с российским президентом Владимиром Путиным, в ней тоже есть призыв о его незамедлительном освобождении.

Оппоненты предостерегают власти: надо смягчить риторику по отношению к западным партнерам и не ставить под угрозу европейские перспективы Грузии. Ведь, рассматривая вопрос о предоставления статуса кандидата на членство Грузии в ЕС, Еврокомиссия возьмет за основу, в том числе, и резолюцию Европарламента, голосование по которой состоится 21 ноября.

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