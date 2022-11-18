Сегодня центр по реабилитации жертв пыток «Эмпатия» завершил работу над экспертным медицинским заключением о здоровье третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Однако его диагнозы остаются тайной для широкой общественности. Сначала с ним должны ознакомиться эксперты, сообщил «Эху Кавказа» адвокат Михаила Саакашвили Шалва Хачапуридзе.

Заключение будет обнародовано через несколько дней, говорит правозащитник:

«Сейчас этот документ переводится, грузинской стороне будет отправлен грузинский вариант, зарубежным экспертам - на других языках. Документ из 180 страниц, как мне сообщили, переводится на английский. Есть еще один украинский эксперт, значит будут переводить и на украинский. Затем они подпишут его, он примет форму правового документа и после этого его передадут мне. Пока я не ознакомился с ним. Конкретно, о чем идет речь, я сообщу общественности, когда мне передадут этот документ. Тогда же я и обращусь в суд. С учетом тяжести состояния экс-президента будем решать: требовать его освобождения или отсрочки отбывания срока заключения».

Вчера правозащитник навещал экс-президента в его палате в клинике «Вивамед», однако ничего нового о его состоянии он сказать не может:

«Он в тяжелом состоянии. Никаких улучшений не наблюдается. Ему сообщили о заключении консилиума, о состоянии его легких, о латентном туберкулезе. Да и я вчера был у него, выпил какой-то чай, отравился, что-то неважно себя чувствую, не знаю, там отравился или нет».

Вчера же, Шалва Хачапуридзе обратился в Тбилисский городской суд за разрешением на изъятие видеоматериалов из пенитенциарных учреждений и клиники «Вивамед», чтобы ознакомиться с тем, как проходило лечение Михаила Саакашвили в заключении, однако получил отказ, сообщает правозащитник.

Сегодня адвокат начал работу над повторным прошением, которое намерен передать в суд до понедельника.