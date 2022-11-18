Ардзинба: «Мы готовы к поэтапному расширению связей с Ираном»

Абхазия готова к поэтапному расширению связей с Ираном. Об этом глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба заявил на встрече с российским послом в Сухуми Михаилом Шургалиным.

«Мы готовы к поэтапному расширению наших связей с Ираном. Видим серьезные перспективы развития наших отношений. Сегодня отмечается значительная роль Ирана в системе глобальной безопасности», – сказал Ардзинба.

8 ноября главы абхазского и югоосетинского МИДов посетили посольство Ирана в Москве. Инал Ардзинба и Ахсар Джиоев выразили соболезнования послу Ирана в России Казему Джалали по случаю гибели 15 человек в результате террористического акта, произошедшего 26 октября в городе Шираз на юге страны. Ардзинба, комментируя посещение посольства, сказал, что «Абхазии интересно наблюдать за развитием государства Иран».

По информации абхазского МИДа, сегодня же Инал Ардзинба сообщил российскому дипломату об инциденте, который произошел на де-факто границе по реке Псоу с абхазскими депутатами, которые возвращались из Москвы. В частности, депутатов остановили представителями Пограничного управления ФСБ России «в целях проведения досмотра личных вещей, что вызвало задержку пересечения границы».

Сообщается также, что российские пограничники без объяснения причин на продолжительное время задерживают и рядовых граждан.

«Просим к нашим народным избранникам и согражданам относиться с уважением», – отметил Инал Ардзинба.

Было отмечено, что в ближайшее время в МИД РФ будет направлена нота с просьбой отреагировать на указанные инциденты.

Стороны также обсудили тему создания координирующих механизмов в трехстороннем формате «Абхазия – Россия – Беларусь» и вопрос предоставления абхазским гражданам гражданства РФ в упрощенном порядке. Ранее Россия и Абхазия подписали Соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства. Начата процедура ратификации и соглашение вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами.