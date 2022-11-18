Полемика вокруг сноса Старого моста в югоосетинской столице продолжается. «Эхо Кавказа» спросило горожан, как решить эту проблему.

София: Я думаю, так как уже начали демонтаж моста, для начала нужно заморозить демонтаж и разобраться. С прокуратурой, с привлечением специалистов, и разобраться в законности действий Минстроя. Очень бы хотелось, чтобы это происходило открыто, чтобы проходили открытые слушания, чтобы экспертизы были обнародованы и люди ознакомились с ними. Есть уже группа общественности, которая борется за этот мост, и не просто за мост, а за сохранение старого города, истории города. К сожалению, общественность несколько раз игнорировали. Мы за новый мост, но не на месте старого. Новые мосты пусть строят в новом месте. При нынешних технологиях это можно сделать.

Марина: Конечно, я против, чтобы его сносили, потому что Цхинвал свой колорит потерял. Очень сложно сказать, что можно сделать… Все исходит от людей. Если бы люди были активнее, можно было бы остановить это дело, конечно. Я против, я против того, чтобы строили новый мост. Цхинвал и так свой колорит потерял, а еще это… Говорят, реставрации не подлежит, но я думаю, можно было бы что-то сделать. Я очень сожалею.

Алина: Сносить и заново строить. Этот мост находится в аварийном состоянии. По нему видно, что по нему невозможно ходить. А тем, кто против сноса, не знаю, может, как-то объяснить, может, они не понимают этого, что мост в аварийном состоянии. В общем, объяснить как-то по-другому.

Тимур: Очень много способов решить этот конфликт есть, но, по-моему, его просто хотят снести, чтобы освоить деньги. Решить проблему никто не хочет, а то это вполне решаемо. Можно подождать, отреставрировать можно любой мост. Однако это не устраивает существующую власть. Я думаю, ничего больше не могут, кроме того, чтобы на этом освоить деньги. Когда приводят в качестве аргумента то, что деньги выделены… А если деньги выделят на снос города Цхинвал, мы что, должны снести весь город? Деньги выделены, я могу сказать, по глупости Эдуарда Дзагоева! Он ляпнул, что мы можем отреставрировать мост. Почему именно этот мост? Почему не хотят построить новый мост? Мосты городу нужны.

Фатима: Я считаю, что Минстрой и председатель комитета обязаны прекратить снос моста. Они должны уважать население республики, мнение лучших представителей интеллигенции, и прекратить свои деструктивные действия. Они сказали, что, какие бы работы не начались, они построят для нас здесь временный пешеходный мост. Но его нет, а другой мост очень далеко. То, что они уже снесли, вот эту часть перил, это надо было и так реставрировать, реконструировать, поэтому можно все это снять, верхнее покрытие, и реставрировать их в лучшем виде. Мы не доверяем этим людям строительство мостов и всего остального тоже. Пусть они пока исправят то, что испортили, и не настаивают на разрушении моста, не поднимают народ против себя.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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