Свен Миксер: В декабре на пленарном заседании мы проголосуем по докладу о Грузии

В декабре на пленарном заседании мы проголосуем по докладу о Грузии, который ранее принял комитет по международным отношениям Европарламента с компромиссными поправками, сообщил депутат Европарламента Свен Миксер в Парламентской ассамблее НАТО.

По словам Свена Миксера, комитет одобрил компромиссный текст, который был достигнут в результате переговоров между политическими группами.

«Сейчас доклад выносится на пленарное заседание Европарламента. Возможны пленарные изменения, для этого требуется определенное количество подписей, и если будут предложения по изменениям, то голосование по ним состоится на пленарном заседании. Окончательный результат будет принят мнением большинства парламента», - цитирует Свена Миксера Общественный вещатель Грузии.

Кроме того, журналисты задали Свену Миксеру вопрос о бывшем президенте Грузии Михаиле Саакашвили.

«Были обращения, и в документе было указано, что у Михаила Саакашвили должна быть возможность получить надлежащее лечение за границей. Это гуманитарная позиция, вызванная обеспокоенностью о его здоровье. Это не позиция парламента в плане уголовных обвинений в его отношении, это чисто гуманитарная точка зрения. Мы также считаем, что это разрешит политический тупик в стране», - сказал Свен Миксер.

Комитет по международным отношениям Европарламента принял ежегодный отчет Свена Миксера по Грузии с компромиссными поправками 8 ноября. Доклад поддержали 47 депутатов Европарламента, пятеро были против, двое воздержались.