Можно ли считать принятый накануне в Европарламенте проект резолюции предварительным отказом Грузии в статусе кандидата на членство в ЕС? А также намеком на грядущие санкции против Бидзины Иванишвили? Документ был принят накануне в Комитете по внешним связям Европарламента. Он основывается на ежегодной оценке выполнения Грузией обязательств в рамках договора об Ассоциации с ЕС. Отчет был составлен с учетом 12 рекомендаций, предоставленных Тбилиси Брюсселем для получения статуса кандидата в члены Евросоюза.

Олигархом не назван, но подпадает под пункт «деолигархизации». Бидзина Иванишвили, основатель правящей «Грузинской мечты», в проекте резолюции Европарламента по Грузии упомянут как бывший премьер-министр, чье чрезмерное влияние на разные сферы жизни страны рекомендовано устранить.

Имя Иванишвили – не единственное, упоминанию которого в контексте политизированности правосудия и отката от демократии противится правящая сила. Есть также гуманитарные акты, под которыми подразумевается освобождение из заключения бывшего президента Михаила Саакашвили и его отправка на лечение за границей. В документе говорится также об освобождении оппозиционного медиа-менеджера Ники Гварамия. Значатся фамилии и других оппозиционеров и владельцев критических СМИ.

Все это означает, что власть «Грузинской мечты» не следует 12 рекомендациям, и это чревато отказом Брюсселя предоставить стране статус кандидата на вхождение в ЕС, говорится в совестном заявлении трех оппозиционных партий – «Стратегии Агмашенебели», «Гирчи – больше свободы» и «Дроа». Лидер последней Элене Хоштария перечислила шаги, предприняв которые, власть может успеть исправить ситуацию:

«Ни один из этих вопросов не связан с проведением каких-либо сложных реформ. Все зависит исключительно от политической воли и желания сблизиться с Европой. К примеру, освобождение Ники Гварамия зависит от воли президента Саломе Зурабишвили помиловать его. Для отправки Михаила Саакашвили на лечение за границей требуется всего лишь политическая воля «Грузинской мечты».

Проект резолюции – это предупреждение о закрывающихся дверях перед европейскими перспективами для Грузии, считает депутат «Лело» Саломе Самадашвили:

«Нам говорят о политизированном правосудии, весь европейский политический спектр заявляет, что в нашей стране правит олигарх Бидзина Иванишвили и наше государство должно освободиться от его влияния. Если в этом направлении ничего не изменится фундаментально, мы с уверенностью можем предположить, что в следующий раз, когда ЕС будет рассматривать вопрос о предоставлении нам статуса кандидата, шансы, что мы получим это, будут минимальными. В то же время ЕС нам говорит, что сегодня двери открыты, и если мы вовремя в них не войдем, эти двери в будущем могут закрыться».

В правящей силе проект резолюции назвали продолжением политической мести со стороны охваченных узкопартийными интересами оппозиционеров и их партнеров в Европарламенте. Генсек «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе сказал, что эта «резолюция не имеет никакого значения» и что власти выполняют все 12 рекомендаций.

Депутаты от партии власти замечание о политизированности правосудия и рекомендации освободить Нику Гварамия и Михаила Саакашвили назвали попытками вмешательства в судебную систему. Георгий Амилахвари советовал:

«Пусть общество рассудит, насколько это правильно, когда они призывают в обход закона освободить Нику Гварамия и Михаила Саакашвили. А с другой стороны, они же призывают нас подвергнуть санкциям Бидзину Иванишвили, за плечами которого беспрецедентные заслуги перед Грузией и грузинским народом. Это то неправильное, необъективное отношение к Грузии, а в первую очередь – к грузинскому народу, которое проявляют некоторые европарламентарии и стараются отразить это в резолюциях».

Такая антизападная риторика власти и попытка всю ответственность переложить на оппонентов заставляет соучредителя грузинского Центра стратегического анализа, директора отдела европейских исследований Георгия Рухадзе предположить, что «Грузинская мечта» не воспользуется возможностью до конца года исправить ситуацию:

«Если прогресса в этих вопросах не будет, а, на мой взгляд, его не стоит ожидать, то в декабрьской резолюции мы получим то, что ожидаем. То есть там, вероятно, будет разговор о санкциях, потому что вопрос санкций в отношении Иванишвили был изъят на настоящий момент только для того, чтобы дать возможность Грузии еще самой что-то предпринять. И если этого тоже не произойдет, то у европарламентариев будет возможность уже бомбить нас серьезной артиллерией».

По словам Рухадзе, в проекте резолюции называются имена и фамилии, указаны конкретные пути, как это должно быть решено, поэтому «Грузинской мечте» не оставлено место для интерпретаций. И те более критические поправки, касающиеся санкций против Иванишвили и «Грузинской мечты», которые на этот раз не попали в текст во время комитетских слушаний, могут быть внесены уже во время слушаний перед голосованием на пленарном заседании Европарламента. И, несмотря на нивелирование значения данного документа «Грузинской мечтой», Еврокомиссия, как правило, при дальнейшем определении политики по отношению к Грузии уделит большое внимание резолюциям Европарламента.

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