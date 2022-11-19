Ника Мелия назвал приоритеты «Нацдвижения»: евроинтеграция и освобождение Саакашвили

Председатель крупнейшей оппозиционной партии Грузии – «Единого национального движения» – назвал евроатлантическую интеграцию и освобождение из заключения Михаила Саакашвили главными приоритетами своей политической силы. Свое заявление Ника Мелия сделал на специальном брифинге в партийном офисе, пишет SOVA.

Лидер ЕНД рассказал о своем участии в ассамблее Европейской народной партии в Лиссабоне. На конференции была принята резолюция, в которой говорится, что власти Грузии игнорируют 12 рекомендаций Еврокомиссии, выполнение которых позволит стране получит статус кандидата в члены ЕС. Документ также призывает власти прекратить политические преследования и освободить экс-президента Михаила Саакашвили (а также перевести его на лечение за границу) и гендиректора телеканала «Мтавари архи» Нику Гварамия.

«В резолюции прямо отмечается, что власть захвачена, и решительно подчеркивается непоколебимая позиция о введении санкций в отношении олигарха [Бидзины] Иванишвили. Во время этого визита мы еще раз ясно увидели, что единственным препятствием на пути европейской интеграции Грузии является Бидзина Иванишвили и его власть. Этого мнения придерживается и Сенат США, где два дня назад процессы оценили как огромный регресс и заговорили о целесообразности пересмотра стратегии в отношении Грузии», - заявил Мелия.

В ходе брифинга Ника Мелия заявил, что его партия продолжит борьбу за свободу, и она «непременно завершится победой».

«От имени «Единого национального движения» заявляю, что главным приоритетом нашей политической силы была, есть и будет интеграция Грузии в свободный мир, освобождение президента Саакашвили и его перевод в западное медицинское учреждение, демократическое развитие страны и свобода СМИ», - сказал Мелия.