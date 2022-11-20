По инициативе президента Грузии пройдет «Неделя регионов»

Активисты из Чечни и Кабардино-Балкарии призвали земляков вступать в Вооруженные силы Украины для участия в сопротивлении российскому вторжению и дальнейшей борьбы за независимость, сообщает Кавказ.Реалии. В Киеве эти призывы не комментируют, обращения опубликованы на ресурсах недавно созданного движения «Гражданский совет».

К чеченцам обратился Сайхан Музаев, который упоминался в СМИ как беженец в Грузии и друг убитого в Берлине в 2019 году бывшего ичкерийского полевого командира Зелмихана Хангошвили.

«Наше главное условие после войны – это право народов на самоопределение, а общества – на самоуправление. Мы, чеченцы, выступаем за свободную, независимую, современную и процветающую Ичкерию. Чтобы это стало возможным нам в первую очередь нужны эффективные вооруженные силы... В Украине прямо сейчас формируется народная армия Ичкерии», – заявил Музаев.

К черкесам обратился Ибрагим Яганов, известный как глава общественного движения «Хасэ», в этом году управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарии возбудило в отношении активиста уголовное дело по обвинению в публичном оправдании терроризма, до этого он выступал в поддержку протестовавших в Ингушетии из-за спора о границе с Чечней.

«Призываю черкесов сформировать черкесский добровольческий батальон. Он будет основой для будущих вооруженных сил свободной Черкесии», – заявил Яганов. Он тоже упомянул о «праве народа на самоопределение» и назвал это наравне с отстранением от власти президента России Владимира Путина «общей задачей черкесов чеченцев, бурятов, русских».

Как представитель «Свободной Черкесии» Яганов утверждает, что при поддержке Вооруженных сил Украины был создан «мобилизационный центр». В нем можно пройти обучение и стать, как выразился активист, «участником борьбы с режимом, который отправляет наших детей на войну убивать мирных людей, и они гибнут сами». На официальном сайте ВСУ сведений о «мобилизационном центре» нет.

Платформой для формирования новых добровольческих батальонов, по словам Музаева и Яганова, является недавно созданный «Гражданский совет», в числе тех, кто выступает от лица этого объединения, – Денис Соколов, эксперт Free Russia Foundation (организация признана в России «нежелательной»). Секретарь «Гражданского совета» Анастасия Сергеева в интервью изданию «Холод» заявляла, что источником финансирования организации являются добровольные пожертвования. «Но публично говорить о том, кто и как нас поддерживает, я не стану», – добавила Сергеева.