В Тбилиси проходит акция в поддержку Михаила Саакашвили

Сторонники и члены семьи Михаила Саакашвили проводят акцию протеста перед администрацией правительства Грузии в Тбилиси, сообщает Общественный вещатель. Часть участников митинга требует освобождения Михаила Саакашвили, часть - его перевода на лечение за границу.

«Цель этой акции - спасти жизнь одного человека. Я довольна, благодарна врачам клиники «Вивамед», но проблема в том, что его состояние не улучшилось, оно тяжелое», - сказала мать Михаила Саакашвили Гиули Аласания.

В акции участвуют представители оппозиционных партий: «Национального движения», «Лело» и «Стратегия Агмашенебели», на митинге также присутствует Зураб Джапаридзе.

«В целом ряде экспертных заключений сказано, что в Грузии не существует возможностей для излечения Саакашвили, и единственный выход - перевести его за границу», - отметил председатель партии «Национальное движение» Ника Мелия.

Как говорят собравшиеся у администрации правительства, сегодняшняя акция является предупреждением, и если правительство в течение недели не примет решение о переводе Саакашвили на лечение за границу, то они прибегнут к перманентным акциям.