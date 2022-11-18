В последнем медицинском экспертном заключении о здоровье экс-президента Грузии говорится, что Михаилу Саакашвили поставлен ряд очень тяжелых диагнозов. Документ пока не обнародован, но некоторые врачи, наблюдающие за состоянием бывшего главы государства, требуют его перевода в зарубежное медицинское учреждение.

У экс-президента Грузии Михаила Саакашвили выявлено более 10 диагнозов, сообщает глава центра по реабилитации жертв пыток «Эмпатия», однако каких конкретно, Мариам Джишкариани пока не называет. Подготовленное экспертной комиссией заключение о здоровье бывшего главы государства должны изучить зарубежные эксперты, только тогда документ будет обнародован, заявила сегодня в интервью телекомпании «Мтавари» Джишкариани:

«Никаких разных мнений в экспертной комиссии не было. Среди диагнозов есть очень тяжелые, которые могут стать причиной его освобождения. Наша рекомендация: он нуждается в скорейшей полноценной диагностике, а впоследствии – в лечении. Такого состояния у него не было до заключения в тюрьму, что там произошло – это необходимо установить, сейчас ведется расследование по факту о жестоком обращении, но, к сожалению, неэффективно».

Медицинское заключение уже передано семье экс-президента, однако и они пока не разглашают конкретные диагнозы. Накануне в клинике «Вивамед» сообщили, что у Михаила Саакашвили наблюдается воспаление желудочно-кишечного тракта, кроме того, у пациента была выявлена скрытая форма туберкулеза. И периодически у него появляются все новые симптомы, говорит мать Саакашвили Гиули Аласания:

«Почему человеку так плохо? И с каждым днем ему становится все хуже. Сейчас он совсем не может шевелить левой рукой, у него сильные боли. Травмированы (шейные) позвонки, похоже, это получено во время перевода в тюрьму».

В ближайшие дни с медицинским заключением ознакомятся и зарубежные эксперты, после чего сторона защиты решит, как действовать дальше в суде, заявил адвокат Михаила Саакашвили Шалва Хачапуридзе:

«Они подпишут его, он примет форму правового документа, и после этого его передадут мне, пока я не ознакомился с ним. Конкретно, о чем идет речь, я сообщу общественности, когда мне передадут этот документ. Тогда же я и обращусь в суд. С учетом тяжести состояния экс-президента будем решать: требовать его освобождения или отсрочки отбывания срока заключения. Он в тяжелом состоянии. Никаких улучшений не наблюдается. Ему сообщили о заключении консилиума, о состоянии его легких, о латентном туберкулезе. Да и я вчера был у него, выпил какой-то чай, отравился, что-то неважно себя чувствую, не знаю, там отравился или нет».

Кроме того, до понедельника Шалва Хачапуридзе планирует обратиться в Тбилисский городской суд, чтобы получить разрешение на изъятие видеоматериалов из пенитенциарных учреждений и клиники «Вивамед», чтобы ознакомиться с тем, как проходило лечение Михаила Саакашвили в заключении, на предыдущее прошение ему ответили отказом.

Между тем за экс-президента планируют вступиться врачи, которым небезразлична судьба Саакашвили. В воскресенье они планируют провести акцию возле правительственной канцелярии с требованием его перевода в зарубежное медучреждение, сообщает врач клиники «Нью Хоспитал» Леван Перадзе:

«Это акция тех людей, которым небезразлична жизнь человека, тех, кто давал клятву Гиппократа, тех, кто не желает быть соучастником убийства человека. Его состояние фатально. Народ, отсчет начался! Посмотрите на прошлогодние кадры, каким Саакашвили вошел в тюрьму – абсолютно здоровый и полный жизни человек, а сейчас он недееспособный. Это предупредительная акция. Если власти не услышат нас, я обещаю, мы – врачи, примем более радикальные меры».

Присоединиться к акции всех неравнодушных людей призывает и отец экс-президента Николоз Саакашвили. «Не допустим превращения Грузии в место убийства президента страны», – написал он в соцсети Facebook, а в интервью ряду СМИ заявил:

«Нет возможности сделать что-то большее в Грузии, к тому же в тюремных условиях. Были разговоры о том, что мы обязательно должны его вывезти за границу. Сегодня речь идет о том, что человека необходимо перевезти за два-три дня, максимум через неделю. В нескольких странах сообщили о готовности принять его в многопрофильных клиниках. Мир заботится о здоровье Миши, а его отсюда не отпускают».

Прислушиваться к этим призывам в партии власти явно не собираются. Комментируя эту тему, лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе сказал, что «никаких политических решений приниматься не будет». При этом назвал центр «Эмпатия» организацией, связанной с «Национальным движением». У выводов этой НПО нет никакой цены, заявил Кобахидзе:

«Интересно лишь реальное состояние (Михаила Саакашвили). Он находится в медицинском учреждении и обеспечен соответствующим медицинским обслуживанием. Вообще, в криминальном мире практикуется самоповреждение… разве он не начинал голодовку?»

На это заявление Кобахидзе отреагировали многие представители оппозиции, среди них депутат от «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе:

«К сожалению, укрепляется вера в то, что «Грузинская мечта» перешла на большевистские методы: «нет человека, нет проблемы». Хочу сказать гражданам и представителям «Грузинской мечты» – это очень важный вопрос. В XXI веке человек не должен погибать в заключении из-за отсутствия медицинского сервиса».

Борьба за перевод Михаила Саакашвили в зарубежное медучреждение продолжится в ближайшие дни, уже в суде, после того как защитники экс-президента обратятся туда с соответствующим прошением.

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